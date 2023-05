James Gunn habló sobre los rumores entorno al nuevo universo de DC

James Gunn es el director creativo de DC Studios (Reuters/Mario Anzuoni)

Actualmente el director y ejecutivo de DC Studios, James Gunn, está trabajando en el guion de lo que será la esperada película Superman: Legacy. En medio de este proceso, el realizador, quien siempre es una persona muy activa en redes sociales, se ha tomado un momento para negar los diversos rumores que han surgido en las recientes semanas acerca de los futuros proyectos del estudio que el y Peter Safran comandan.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde Gunn reiteró que hay mucha información errónea circulando sobre el futuro del universo DC en los cines. Explicó que ya no responderá a los cuestionamientos de los fans que en muchas ocasiones acuden a él. El director detalló que esto obedece a que debe centrarse en el proceso creativo de la nueva producción sobre Superman.

El director de cine habló sobre los rumores que envuelven al universo DC. (Twitter @JamesGunn)

“Me están bombardeando con rumores de mierda sobre DC esta mañana. Sólo reiteraré la regla general de no creer nada a menos que venga de mí o de Peter (Safran). Pero, a menos que sea especialmente flagrante, voy a ir más despacio para señalar los falsos rumores. (Lo siento, lo sé, es una de mis tradiciones favoritas)”, tuiteó.

En su publicación, James Gunn dio tres puntos por los cuales ya no acallará ni disipará los rumores que surjan acerca de los proyectos que involucran a los superhéroes de DC Comics: “1) Algunas personas están inventando mentiras para llamar mi atención o obtener clics y no quiero alentarlo. 2) He leído un centenar de rumores esta mañana. UNO de ellos es medio cierto. Por lo tanto, no quiero que me usen como una forma de que la gente arroje tonterías a la pared hasta que algo se pegue. 3) ¡Estoy haciendo un storyboard de Superman Legacy y no tengo tiempo! ¡Que tengan un gran día!”.

Actualmente James Gunn esta trabajando en el guion gráfico de "Superman: Legacy". (DC Comics)

Luego de dar a conocer esta nueva postura, Gunn publico un siguiente mensaje en el que reveló que la nueva entrega de Superman aún se encuentra “lejos de tener un primer borrador”, ya que por ahora solo se encuentran en la fase de crear el guión gráfico.

Desde hace un par de meses Gunn y Safran han comenzado a desarrollar el primer capitulo de la nueva etapa de DC Studios a la que han titulado Dioses y Monstruos. Ambos tienen un contrato hasta 2026 y serán responsables de supervisar los esfuerzos de cine, televisión y animación en la recién formada división de Warner Bros. Pictures, que sustituirá a DC Films.

Este año James Gunn estrenó “Guardianes de la galaxia Vol. 3”. (AP /Thomas Padilla)

El cineasta se centrará en el lado creativo, mientras que el productor será responsable del área de negociaciones comerciales. Hasta ahora se sabe que DC Studios actuará de forma independiente, similar a Marvel Studios en Walt Disney Company. Los dos se informarán directamente a David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, en estrecha colaboración con la jefa cinematográfica de la compañía, Pamela Abdy.

Puedes ver el trabajo de James Gunn en la serie Peacemaker que se encuentra disponible a través de HBO Max.

