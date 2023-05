Una pareja de espías en una espectacular serie llena de acción y romance

La agencia global de espionaje Citadel ha caído, y la memoria de sus agentes fue borrada. Ahora el poderoso sindicato, Manticore, se eleva en el vacío. ¿Pueden los agentes de Citadel recordar su pasado y reunir la fuerza para contraatacar? (Prime Video)

Con un presupuesto de 300 millones de dólares para una temporada inicial de seis episodios, Citadel es una de las series más costosas de la historia. Los hermanos Russo, los niños mimados del Universo Cinematográfico de Marvel, figuran como productores ejecutivos y la pareja protagónica está formada por Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas. Los acompañan dos secundarios de lujo, Stanley Tucci y Lesley Manville. La primera temporada se estrenó en Prime Video y ya renovó para una segunda.

Te puede interesar: Rachel Weisz protagoniza una serie extrema basada en un clásico de los ochenta

La ficción comienza con una escena que seguramente se llevó una gran parte del presupuesto mencionado. En un tren de alta velocidad ultramoderno que atraviesa los Alpes en Italia, una pareja de espías de Citadel, Mason Kane y Nadia Sinh, realiza una delicada y compleja misión que termina en una situación por la cual ambos son dados por muertos cuando tienen un enfrentamiento con los agentes de Manticore. Evidentemente, y por el bien de la serie, esto no es así. Ocho años más tarde, Mason (Madden) lleva una tranquila vida familiar y no recuerda absolutamente nada de su pasado. Lo mismo pasa con Nadia (Chopra Jonas), quien vive en Italia. Cuando sus superiores se enteran de que han sobrevivido, irán a buscarlos para ofrecerles volver al trabajo.

Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas dan vida a una pareja de espías. (Prime Video)

No hay que adelantar más de la trama, las vueltas de tuerca y las esperables, pero no por eso menos interesantes sorpresas. La serie sabe como enganchar a los espectadores con su guion, aunque posiblemente lo más fuerte sea la insólitamente espectacularidad de cada uno de los episodios. Quien vea alguno de estos momentos aislados no podrá creer que se trata de una serie, porque su presupuesto es tan elevado que parece un largometraje para ser estrenado en salas de todo el mundo.

Te puede interesar: Elizabeth Olsen protagoniza una miniserie sobre un violento asesinato de la vida real

Citadel no esconde en ningún momento su conexión con el mundo de los espías más tradicionales del cine de acción. No tiene el más mínimo interés en el realismo y su juego está concentrado mayormente en impactar con los momentos de enfrentamientos armados. Sí, hay escenas que son calcadas del universo de James Bond, pero con los efectos visuales digitales de hoy, para bien o para mal. También tiene algo de El agente de C.I.P.O.L. en particular la condición de dos protagonistas, aunque aquí se agrega el elemento del romance, algo que, por lo adelantado en el guion, tendrá un conflicto extra con el reencuentro.

La serie se encuentra actualmente en emisión y ya estrenó su quinto episodio. (Prime Video)

Los protagonistas son dos grandes imanes también. Richard Madden formó parte del elenco de Games of Thrones, la miniserie El Guardaespaldas y trabajó en películas como Rocketman, 1917 y Eternos. Más importante aún es su compañera de elenco, la actriz de Bollywood Priyanka Chopra Jonas. Ella trabajó en más de cincuenta películas de la India, incluyendo Krrish (2006), Don (2006), Mary Kom (2014) y Bajirao Mastani (2015). También ha participado de películas en Estados Unidos y logró aún más fama por su protagónico en Quantico (2015-2018).

Te puede interesar: “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, “La familia Stallone” y “McGregor Forever” entre los estrenos del 15 al 21 de mayo en streaming

Ambos personajes principales son gran parte del encanto de una serie que no tiene mucho rigor a la hora de construir un verosímil pero que busca permanente entretener y sorprender.

Seguir leyendo: