“The Mandalorian”: a qué hora ver el final de la tercera temporada

En la tercera temporada de "The Mandalorian", los viajes del protagonista continúan a través de la galaxia de "Star Wars". (Disney Plus)

Luego de dos meses de transmisiones, la tercera temporada de The Mandalorian llegará a su desenlace el próximo miercoles 16 de abril y las cosas parecen no lucir del todo bien para los protagonistas. Bo-Katan (Katee Sackhoff) finalmente ha unido a los clanes mandalorianos detrás del Darksaber, sólo para que su grupo caiga en la trampa de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en la Gran Fragua en Mandalore. Mientras tanto, Grogu se separa una vez más de su padre cuando Din es capturado por los reszagos del Imperio. Las cosas podrían empeorar aún más: es posible que los mandalorianos pronto descubran que uno de los suyos es un espía de Gideon.

Aunque esta temporada ha tenido opiniones y criticas divididas, lo cierto es que el séptimo capítulo titulado “Los espías” (The Spies) parece atar los cabos sueltos que se habían dejado en las dos anteriores entregas. Han pasado muchas cosas en esta tercera parte de la producción de Disney+, desde viajes a Coruscant y Nevarro hasta una pelea con piratas y una peligrosa misión en Mandalore. Después de reunirse con Grogu y ser expulsado de su escondite mandaloriano en El libro de Boba Fett por quitarse el casco, Din Djarin (Pedro Pascal) está tratando de encontrar un camino de regreso. The Armorer (Emily Swallow) le dice a Din que si se baña en las Aguas Vivas de Mandalore, y trae pruebas de su viaje de regreso a la clandestinidad, volverá a ser Mandaloriano.

Pedro Pascal y Katee Sackhoff son los protagonistas de los nuevos episodios de "The Mandalorian". (Disney+)

El capítulo de la semana pasada comenzó con Elia Kane reuniéndose con Moff Gideon a través de un holograma. Ella le cuenta lo que están haciendo Din Djarin y Bo-Katan. lo que está causando problemas a sus planes. Gideon luego se reune con el “Consejo de la Sombra” de los líderes imperiales. Discuten la desaparición del Gran Almirante Thrawn y los planes secretos de Gideon. Al regresar al planeta Nevarro, Bo-Katan y Din llegan con la flota de mandalorianos que han reunido. Greef Karga le presenta a Mando una versión modificada de IG-11 para que Grogu la use como una armadura. Din cree que Grogu es demasiado joven para usar el traje droide, pero su hijo adoptivo es bastante persistente. Tras una incómoda presentación entre Children of the Watch y Nite Owls, los mandalorianos se dirigen a Mandalore.

Dirigida por Bo-Katan, una pequeña tropa de mandalorianos va a la superficie de Mandalore. Se sorprenden al conocer a otro grupo de sobrevivientes mandalorianos que han estado allí desde la caída de su sociedad. En la nave de los sobrevivientes, algunos miembros de las diferentes facciones mandalorianas se pelean, pero Grogu interrumpe la pelea. Justo cuando llegan a la Gran Forja, un monstruo gigante los ataca y todos terminan abandonanso el barco.

La tercera temporada está dividida en ocho episodios. (Disney+)

Descendiendo bajo tierra, son emboscados por enemigos que usan mochilas propulsoras mandalorianas. Axe Woves se va en busca de ayuda y el resto de los mandalorianos se adentran más en las cuevas, donde encuentran una instalación militar gigante. Son interceptados por Moff Gideon y sus aliados, quienes capturan a Din Djarin. Gideon revela que está armando un ejército de clones usando partes de Jedi y mandalorianos. Empuñando el sable oscuro, Bo-Katan ayuda a escapar a los otros mandalorianos, excepto a Paz Vizsla, quien se sacrifica mientras se defiende de algunos guardias pretorianos.

A qué hora ver el episodio final de “The Mandalorian”

El octavo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian llegará a la plataforma de Disney+ el 19 de abril. Conoce la hora de estreno, según tu país.

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua: 1:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 2:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y São Paulo): 4:00 a.m.

Grogu podría tener un rol central en la batalla final de la tercera temporada. (Disney+)

Aunque la cuarta temporada aún no ha sido anunciada oficialmente por Disney o Lucasfilm, el showrunner Jon Favreau ha confirmado que el guion está completamente escrito. Sin embargo, aún no se sabe cuándo comenzará la filmación, como dijo recientemente el productor ejecutivo y director Rick Famuyiwa a Collider en la Star Wars Celebration.

“Quiero decir, mira, no creo que sea un secreto que Jon Favreau está emocionado por seguir contando historias, ha escrito la temporada cuatro. No sé, me sorprendería si simplemente dejaran de hacerlas en este punto. Pero sí, creo que sólo por la forma en que se unen los programas y el proceso en torno a los programas, sé que están metidos en el inicio del proceso de preparación y preproducción. Ahora, sobre exactamente cuándo las cosas comienzan a filmarse, no lo sé”, dijo Famuyiwa.

Puedes revivir los siete episodios de la tercera temporada de The Mandalorian que están disponibles en Disney+.

