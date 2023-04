“Super Mario Bros. la película” ya recibió sus primeras críticas

Película de animación basada en la franquicia de videojuegos Super Mario Bros. de Nintendo.

Los fanáticos de Super Mario Bros. están de parabienes porque este jueves 6 de abril (también hay un pre-estreno este miércoles en algunos países) llega a los cines un nuevo film que contará (en la versión en inglés) con las voces de grandes actores super reconocidos en la industria. Así se escuchará a Chris Pratt en el rol de Mario, a Charlie Day como Luigi, Seth Rogen que le pondrá su voz a Donkey Kong, Anya Taylor-Joy que dará vida a Peach, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Sebastian Maniscalco como Spike, Fred Armisen como Cranky Kong y Kevin Michael Richardson como Kamek.

Pero ya comenzaron a circular las primeras críticas del film entre la prensa especializada. Desde la publicación Variety fueron contundentes y se mostraron muy entusiastas: “Super Mario Bros: La película es una delicia. La mayor alegría fue escuchar a todos los niños entusiasmados con sus personajes favoritos. La música de Brian Tyler se convierte en homenajes a los juegos de Nintendo en todo momento. Gran animación”.

El film "Super Mario BRo. la película" llega el 6 abril a los cines (Universal Pictures)

El film cuenta con la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic (colaboradores en Los Jóvenes Titanes en acción, Jóvenes Titanes en acción: la película) de un guion de Matthew Fogel (La gran aventura LEGO 2, Minions: Nace un villano), todos ellos especialistas en las historias animadas. “Super Mario Bros: La película es alucinante. La música es la estrella del espectáculo. Obsesionará a los fans de Nintendo. No estoy seguro de que ninguna película en la historia haya tenido tantos easter eggs. Y son buenos!”, comentó en su cuenta de Twitter Tim Gettys, el periodista especializado del canal de YouTube Kinda Funny.

Desde el sitio Atom también dieron su primera impresión y dijeron: “Delicia hilarante y mágica. Una aventura encantadora con el dúo de fontaneros de Nintendo, llena de cameos divertidos. No es solo otra película de videojuegos, es una de las mejores películas familiares de la historia. Un final apropiado, preparando para lo que sigue”.

Seth Rogen le dará su voz a Donkey Kong

Pero algunas críticas no fueron tan favorables como la del sitio Digital Spy que expresaron que “si bien su historia necesita un refuerzo, The Super Mario Bros Movie es un regalo lleno de huevos de Pascua para los fanáticos, incluso si las audiencias más informales se preguntan de qué se trata todo este alboroto”. Un poco más firmes se mostraron desde el sitio Beyond the Trailer en la que describieron a Super Mario Bros. la película como una historia muy de nicho. “Totalmente inaccesible para los no fans de este juego de Super Mario de Nintendo. Los fanáticos incluso podrían tener dificultades con la historia inexistente, anticuada y algo ofensiva... Impactante fallo de iluminación para Illumination, la única película mala que han hecho”, afirmaron.

Hasta el momento la película cuenta con menos de 10 críticas recabadas por el sitio Rotten Tomatoes que arroja una calificación del 56 % positivas. La película cuenta con una escena post créditos que es importante ver ya que adelanta la llegada de un nuevo personaje.

Mario y Luigi en nuevas aventuras (Universal Pictures)

“Una aventura cinematográfica alegre, divertida, emocionante y, quizás lo más importante, respetuosa con el material original. Cada escena es un placer visual. Los personajes son expresivos, los entornos son intrincados y la acción siempre está bien enmarcada”, dijeron desde el sitio Game Informer mientras que desde Discussing Film afirmaron: “Lo que Super Mario Bros. La Película no es, sin embargo, es únicamente un viaje de nostalgia. La remodelación de la pantalla grande del icónico plomero es una orgullosa celebración del atractivo del personaje. Con imágenes asombrosas, un elenco de voces muy entretenido y un espíritu aventurero, esto lleva la adaptación del videojuego a alturas con las que solo soñaron los niños que jugaban el videojuego original en los años 80.”

Las cartas ya están echadas y solo resta esperar que tengas tu propia crítica yendo a los cines para disfrutar de esta historia.

