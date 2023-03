Jeremy Strong, protagonista de “Succession”, a solas con Infobae por el estreno de la cuarta y última temporada

Infobae conversó con uno de los protagonistas de la serie del momento que es "Succession", que está por estrenar su cuarta y última temporada.

A esta altura, abordar y tratar de explicar Succession y su éxito sería repetitivo porque, a lo largo de los últimos cinco años, se ha escrito mucho sobre esta serie. Su desarrollo, la construcción de sus personajes, en quiénes está inspirado, qué cuenta y a quién le pega, todo eso y más. Pero, a días de confirmar la culminación con su cuarta entrega, hubo una especie de liberación. Sus actores decidieron largarlo todo. Y Jeremy Strong no fue la excepción.

En conversación con Infobae, el que le pone la voz, cara y alma a Kendall Roy –quizá el personaje más importante de la serie– no duda en contar su experiencia: “En la parte artística muchas veces pensé que había llegado a mi límite como actor, pero este tipo de trabajos te obliga a romper tus propias barreras, es genial descubrir que puedes dar más de lo que pensabas”, se sinceró Strong. Este domingo 26 de marzo por la noche en HBO y HBO Max, comienza la última temporada de la serie que, junto a Better Call Saul, marcaron una época de la televisión.

Jeremy Strong da vida a Kendall Roy, uno de los personajes más importantes. (HBO)

“Es difícil poner en palabras la magnitud de esto, cuando pienso en el viaje, empezando con Kendall en el asiento de atrás del auto rapeando Beastie Boys hasta donde hemos llegado, que pronto lo verás. Es uno de los mejores viajes de mi vida”, confesó el actor de El juicio de los 7 de Chicago. Y en esa declaración, demuestra que es completamente consciente que su máximo momento de popularidad comenzó en esa segunda escena del primer episodio de la serie, a los dos minutos de presentada Succession al mundo. A lo que agregó: “He estado pensando bastante sobre eso y creo que lo que más me enseñó es que nunca sabemos hasta dónde podremos llegar”.

A días del debut de su última entrega, todo el elenco está bastante revolucionado. Algunos creen que fue una falta de respeto para los actores enterarse mientras rodaban que esa sería su despedida, como Sarah Snook. Otros como Brian Cox, prefieren desligarse de lo que ya no soportaban ya que esta ficción le robó el anonimato, según dijo. En cambio, Strong, quién creció inmensamente en popularidad desde su Kendall, entiende esta etapa como un regalo: “Tengo claro que al final del día es el show de Jessie [Armstrong, creador de la serie], que es un colaborador maravilloso y muy generoso, y que calibró mucho de lo que hizo con Kendall considerando mi trabajo”. A los guiones los comparó con un momento mágico como “abrir regalos de navidad, pero cada 10 días” y agregó: “Hay escenas en cada episodio que son de lo mejor que he hecho y voy a extrañar hacerlas”.

Jeremy Strong interpretando a Kendall Roy en "Succession"

“En el inicio de esta temporada, Kendall no está puesto para pelear, levanta una bandera blanca para hacer la alianza con sus hermanos y se apoya en ellos, realmente los necesita. Él realmente está en el suelo y rompiéndose en mil pedazos”, adelantó el también actor de series como Master of Sex, The Good Wife y Mob City.

El protagonista de una de las mejores escenas de la temporada anterior, cuando confesó el asesinato del mozo, profundizó sobre ese hecho y qué papel juega ahora: “Él realmente está en el suelo en ese estacionamiento de Italia y rompiéndose en mil pedazos. En la temporada tres, lo dejamos perdido, y en la cuatro, ellos encuentran algo que hacer juntos, le dan un nuevo objetivo en la vida y una nueva razón de ser. Eso lo vigoriza y lo deja en un buen lugar. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es Succession, no sabemos cuánto puede durar esta alianza. Pero siempre voy a apoyar a Kendall”.

Imágenes de la nueva temporada de "Succession"

Se vienen diez domingos intensos con la despedida de Succession, la serie creada por Jessie Armstrong junto a Adam McKay (con quien Strong ya había trabajado en La gran apuesta) y otros ocho guionistas que lograron un producto destacado en la última década de televisión. Este final ocupará el vacío que dejó The Last of Us, la serie, hasta ahora, más destacada del 2023.

Y Strong también tiene lo suyo para agregar sobre esta ficción también de HBO Max: “Como todo el resto del mundo estoy obsesionado con The Last of Us. Fue una serie excelente, Pedro [Pascal] y Bella [Ramsey] estuvieron fantásticos con su trabajo actoral. Craig Mazin y todo el equipo hizo un gran trabajo también”.

"Succession"- Adelanto temporada 4- HBO/ streaming

Jeremy Strong se despide de Kendall Roy en los nuevos capítulos de Succession que comenzarán a emitirse desde este domingo por la noche en HBO y HBO Max.

