6 películas con Dave Bautista para disfrutar en streaming

Seis títulos para disfrutar de Dave Bautista

Dave Bautista, de 53 años, comenzó su carrera en el mundo del deporte: formó parte de la WWF (World Wrestling Federation) como luchador profesional a finales de los 90 y participó en innumerables evento que era televisados; así comenzó a hacerse conocido. Pero, recién en 2006, el intérprete, caracterizado altura de 1.90 metros, tuvo su primera aproximación al espectáculo haciendo un cameo en el film Relative Strangers.

A pesar de que su nombre es sinónimo de Drax, el Destructor (su papel vinculado al Universo Cinematográfico de Marvel), Bautista logró hacer películas fuera de esta saga que actualmente encuentras en diversas plataformas. A propósito del estreno de Glass Onion, estas son otras producciones para disfrutar de una buena dosis del intérprete.

Hace poco, el actor y ex luchador sorprendió con su actuación en "Glass Onion". (REUTERS/Toby Melville)





El plan maestro

Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista y Adrian Grenier son los protagonistas de este film de 2016. Meloni interpreta a Jonathan Montgomery, un agente del FBI que investiga diversos casos de robos a bancos en los que usa la violencia. Junto a este hombre, trabajan el agente Stockwell (Bautista) y el agente especial Wells (Grenier). Willis, por su parte, es la mente detrás de estos atracos que encierran una gran conspiración. Una clásica película sobre robos y estrategias, donde los gatos buscan cazar al ratón. Para ver en Netflix.

Dave Bautista y Christopher Meloni en "El plan maestro", un film de robos y estrategias. (Netflix)





Inculpado

Bautista da vida a Ray, un ex policía que luego de muchos años de acción en las fuerzas decide tener una vida tranquila alejado de las grandes urbes. Así pasa sus días trabajando en un club nocturno, sin muchos sobresaltos hasta que entran a robar el lugar y asesinan al hijo del dueño. Sin mucho que pensar, él decide salir a limpiar su propio nombre y encontrar a los criminales. El elenco lo completan Amy Smart como Jenny Porter, Danny Trejo que interpreta a Carlos y Dominic Purcell como Tony. House of the Rising Sun es el título original en inglés de este film que está disponible en Prime Video.

El actor protagoniza esta película en el rol de un policía retirado que vuelve a la acción. (Prime Video)





Guardianes de la galaxia

Drax, el Destructor, es el nombre del personaje que Dave interpretó en varios films de Marvel, pero que encuentra su mayor apogeo en la saga de Guardianes de la galaxia y todos sus volúmenes. La estrella interpreta a un guerrero que desea vengar la muerte de su familia a manos de Ronan. Para hacer su caracterización, se tardaba cuatro horas en el departamento de maquillaje para emular una apariencia casi idéntica al cómic. Guardianes de la galaxia Vol. 3 se estrenará en cines en mayo de 2030. Mientras tanto puedes ver los anteriores entregas en Disney+.

Dave Bautista saltó a la fama con el papel de Drax, el Destructor, en "Guardianes de la Galaxia Vol. 1". (Disney+)





Atentado en el estadio

Final Score, por su título en inglés, es una película de acción y suspenso que lleva al espectador a un estadio deportivo lleno de gente en el que son sometidos a un ataque terrorista. Pero, los perpetradores no contaban con que Michael Knox (Bautista), un hombre que recibió entrenamiento militar, se organizará para salvar la vida de las 35 mil personas en el lugar. Acompañan en el elenco Pierce Brosnan en el rol de Dimitri Belav y Ray Stevenson como Arkady Belav. Film de 2018 que encuentras en el catálogo de Netflix.

Pierce Brosnan y Dave Bautista actúan juntos en este film de súper acción. (Netflix)





Blade Runner: 2049

Dave Bautista también participó de este film de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling y Harrison Ford. El actor interpreta a Sapper Morton, el replicante Nexus-8 fugitivo, miembro del Movimiento de Libertad Replicante que es rescatado por Joe/K (Gosling) en esta producción de 2017 dirigida por Denis Villeneuve. El film fue muy bien recibido por la crítica y contó en su elenco con grandes figuras del espectáculo como Robin Wright, Ana de Armas, Mackenzie Davis, Edward James Olmos y Sean Young entre otros. En Netflix.

"Blade Runer: 2049" es una película dirigida por Denis Villeneuve. (Netflix)





Grandes espías

Una tierna comedia de acción que tiene como protagonista a Bautista en la piel de J.J. Cena, un agente de la CIA que es descubierto por Sophie (Chloe Coleman), una pequeña de 9 años, mientras el hombre vigilaba a su familia en medio de una misión. Lejos de asustarse, la niña le propone que le enseñe cómo convertirse ella misma en una espía. Es la clásica película que plantea cómo un hombre rudo que no expresa sus sentimientos logra abrir su corazón de piedra gracias a la ternura de una pequeña. La encuentras en Prime Video.

"Grandes espías" es una película de comedia que se centra en la amistad de un espía rudo y una niña valiente. (Prime Video)

