23 películas muy esperadas del 2023

Tom Cruise junto al director Christopher McQuarrie muestran cómo filman la nueva entrega de esta saga cinematográfica. (Paramount Pictures)

Como cada año, la emoción y entusiasmo por los estrenos cinematográficos es una fija en los primeros días del calendario. La gente que disfruta de ver películas se siente atraída en revisar cuáles serán los estrenos de los próximos meses y aquí haremos un repaso por los títulos más importantes. La lista se centrará específicamente en las producciones populares que se esperan para los próximos 12 meses. La misma va desde nuevas entregas de grandes franquicias de acción (Misión imposible, John Wick) hasta importantes adaptaciones de libros e historietas (Dune o Aquaman) pasando por el regreso de grandes directores como Martin Scorsese.

Además, el 2023 contará con una gran cantidad de títulos de superhéroes. Habrá mucha acción explosiva e, incluso, algo de terror escalofriante para los amantes del género. También se marcarán algunos regresos de franquicias icónicas. A continuación, una lista con los 23 largometrajes más esperados que llegarán a la pantalla grande este año. Esto con la advertencia de que seguramente (y con suerte) habrán sorpresas que no teníamos contempladas.

John Wick 4

En la próxima película se mostrará como el famoso asesino a suelo interpretado por Keanu Reeves deberá enfrentarse a nuevos escenarios peligrosos en grandes y conocidos lugares como el museo de Louvre. Esta entrega no estará exenta de espectaculares peleas, así como persecuciones y la trágica premisa de que, si se desea salir de la mafia, solo hay “una salida y no hay camino de vuelta atrás”.

La esperada producción verá el regreso de Ian McShane como Winston y Lance Reddick como Charon, junto con el recién llegado Bill Skarsgård, quien interpretará al antagonista de la historia y que lleva por nombre The Marquis. Por su parte, Shamier Anderson dará vida a The Tracker, y Clancy Brown será The Harbinger. En la cuarta entrega, también presentará a Caine (Donnie Yen) y Shimazu (Hiroyuki Sanada), personajes que se enfrentarán entre sí. Se estrenaría en marzo.

Misión Imposible 7

La nueva entrega de esta popular franquicia se adentrará una vez más en la vida del espía internacional Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. Aunque no se han dado muchos detalles sobre la trama, parte de lo que se sabe es que presentará una historia plagada de acción épica. Según se ha revelado, el film está preparado para superar los límites presentados en las anteriores entregas.

La producción llevará al espectador por el suspenso, mientras que, la acción lo guiará por diversos caminos en donde la intriga y el espionaje serán parte del día a día. Los adelantos lanzados hasta el momento también dan una muestra de los espectaculares escenarios en los que este proyecto se desarrollará. “Tus días de luchar por el supuesto bien común ya se acabaron”, se escucha en el tráiler, mientras continúa con: “Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad. Los conceptos del bien y el mal para los próximos siglos, luchas por salvar un ideal que no existe ni existió”. Se espera para julio.

Spider-Man: A Través del Spider-Verso

Esta es la película que los fanáticos de la animación y los cómics han estado esperando desde que, en 2018, se estrenó la primera parte, la cual fue un éxito de crítica y taquilla. Del codirector de Soul, Kenmp Powers y el director de animación de Avatar: The Last Airbender, Joaquim Do Santos, Spider-Man: Across the Spider-Verse, regresará al vecindario amistoso de Brooklyn. El film seguirá nuevamente a Miles Morales (Shameik Moore), mientras se encuentra en el centro de un multiverso lleno de otros héroes araña.

Esta segunda parte tiene la difícil tarea de superar sus propios estándares artísticos y elevar la historia de Miles de maneras aun más emocionantes. A juzgar por los adelantos lanzados hasta ahora, la producción animada ya es una evolución asombrosa de los elementos visuales de la primera parte con una animación que no solo desafía las principales convenciones de estudio, sino que también lleva su propio estilo ya meteórico a niveles increíbles. Se espera para junio.

Barbie

La historia se centrará en una muñeca Barbie que vive en Barbielandia en medio de una vida de ensueño y muy rosada. Un día, la protagonista es expulsada de su mundo por no ser lo suficientemente perfecta, además de ser excéntrica y no encajar en el molde de lo habitual. Ella se embarcará en una misión en el mundo real y, tiempo después, regresará a su ciudad para salvar a todos de un inminente peligro que acecha. El personaje se dará cuenta de que la perfección viene del interior, no del exterior, y que la clave de la felicidad es la confianza y creer en uno mismo.

El proyecto presentará a Margot Robbie convertida en la famosa muñeca. En los primeros avances, se puede observar que el parecido entre la actriz y el juguete creado por Mattel es realmente sorprendente. Junto a Robbie, aparecerá Ryan Gosling, como el rubio platinado y no muy brillante Ken. La producción corre a cargo de la cineasta Greta Gerwig (Mujercitas), quien además fue la encargada de escribir el guion en colaboración con su esposo, el también director de cine Noah Baumbach (Ruido de fondo). Muy esperada para julio.

Oppenheimer

Aunque el director Christopher Nolan ha detallado que su nueva producción estará llena de grandes secuencias de acción, el film se enfocará en la historia biográfica de J. Robert Oppenheimer, el físico considerado el padre de la bomba atómica que será interpertado por Cillian Murphy. Por ello, la trama estará más centrada en la vida personal del personaje, yendo más allá del invento destructivo que diseñó.

Aparentemente, Oppenheimer se desarrollará durante diversas décadas en la vida del científico, siendo la de mayor relevancia la que acontece durante los años 40 (etapa en la que se desarrolla en Proyecto Manhattan). Para este trabajo, Nolan decidió volver a trabajar con su formato favorito, el IMAX, pero ahora teniendo una estética que emulará a la manera en que se filmaba en aquel tiempo. Por esta razón, el cineasta, en compañía del director de fotografía Hoyte van Hoytema, se unieron para el nuevo reto. Se espera para julio.

Calabozos y dragones

El largometraje es dirigido por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, quienes estuvieron al frente de la comedia Game Night. La pareja escribió esta película junto a Michael Gilio, a partir de una historia de Chris McKay. Jeremy Latcham, Brian Goldner y Nick Meyer son los productores ejecutivos. Cuenta con un elenco conformado por Chris Pine como Edgin the Bard, Michelle Rodriguez en el papel de Holga the Barbarian y Sophia Lillis dando vida a Doric. Justice Smith interpretará a Simon the Sorceror y Regé-Jean Page será Xenk, the Paladin (el villano de la historia).

El proyecto se ha desarrollado en colaboración con Wizards of the Coast, empresa que es la dueña del popular juego. La historia seguirá a personajes creados específicamente para esta película, quienes en la trama intentarán robar un artefacto invaluable. Al inicio, parece que la misión saldrá según lo planeado, sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando el grupo de guerreros se topa con una organización que busca destruir permanentemente toda la vida en Forgotten Realms. Se estrena en marzo.

Los Fabelman

Después de Amor sin Barreras, Steven Spielberg apuesta por un drama coming-of-age en Los Fabelmans (The Fabelmans). Se trata de la película más personal del director estadounidense, puesto que, retrata de forma semibiográfica los días de su adolescencia en los que afloró su amor por el cine. A través de la familia ficticia Fabelman, comparte con el mundo la historia de sus comienzos cinematográficos.

Sammy Fabelman es un joven aspirante a cineasta que explora –por medio de sus primeros trabajos– el brillante poder de las películas para mostrar nuestras alegrías y frustraciones. Así es como él viajará al interior de una familia disfuncional de origen judío y su círculo más cercano de amigos para revelar sus verdaderos rostros ante su única cámara: papá y mamá se convertirán en las estrellas de su gran largometraje. La película fue escrita por Tony Kushner y el propio Spielberg como un homenaje a las memorias de Arnold Spielberg y Leah Adler, los padres del famoso cineasta. Se espera en febrero.

Llaman a la puerta

M. Night Shyamalan regresa a la gran pantalla con esta producción (titulada en inglés como Knock at the Cabin), cuyos temas centrales serán el terror y los conflictos morales de los protagonistas. En su próximo trabajo, el realizador buscará que el público se cuestione: ¿Qué pasaría si un día alguien llama a tu puerta y te pide que sacrifiques a un miembro de tu familia para salvar al mundo del apocalipsis? ¿Creerías en lo que te dicen o harías todo lo posible por salvaguardar la integridad de tus seres queridos?

Este es el planteamiento del próximo proyecto del realizador de Sexto sentido. El largometraje es protagonizado por Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn y Rupert Grint como cuatro extraños armados que llegan a la cabaña de una familia homoparental que se encuentra vacacionando en el lugar. Ahí, los extraños retendrán a los huéspedes para poder hacer un sacrificio que pueda salvar a la humanidad del apocalipsis. También para febrero.

TÁR

Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, la nueva película protagonizada por Cate Blanchett, ha conseguido excelentes críticas por parte del público y la prensa especializada. La película fue escrita, dirigida y producida por el tres veces nominado al Óscar Todd Field (Little Children), quien llevaba 16 años sin dirigir un proyecto. Blanchett y Field presentan la historia de una conductora titular de una sinfónica, cuya reputación comienza a desmoronarse después de que queda expuesta por mala conducta en un mundo posterior a #MeToo.

La trama sigue a Lydia Tár, a quien se presenta como una mujer empoderada y calculadora en la cima de su carrera, tras alcanzar el éxito dirigiendo a la Orquesta de Berlín. Los avances de Tár muestran cómo la artista es considerada una de las mejores compositoras vivas. En una entrevista, ella anuncia que su siguiente proyecto será una grabación en vivo de la 5ª Sinfonía de Mahler. Todo parece ir según lo planeado hasta que su conducta sexual inapropiada en el pasado sale a la luz, después de que Krista Taylor, una joven y prometedora chelista a la que solía asesorar, se quita la vida. Otras de las que ya debutaron en cines estadounidenses y llega en febrero.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Esta nueva entrega no solo mostrará a la adolescente hija del hombre hormiga, Cassie Lang (interpretada por Kathryn Newton), convertida en heroína, sino que también será la primera película en presentar a Kang (Jonathan Majors) como un villano. Además, el film traerá de vuelta a Paul Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne. El director es Peyton Reed, quien repite el cargo después de encargarse de las dos entregas anteriores de este superhéroe que se lanzaron en 2015 y 2018.

En cuanto a la nueva aventura que vivirá Scott Lang en el cine, una filtración sugiere que esta se suscitará porque el personaje misterioso interpretado por Bill Murray es un habitante del Reino Cuántico. Cuando él, Cassie, Hope y Hank terminan presos en este lugar, deberán ayudarlo. El enigmático ser les dice que Kang y M.O.D.O.K. están dominando todo en este plano, razón por la que necesitarán liberarse. De los títulos más esperados de febrero.

Dune: parte 2

Luego de que la producción recaudara más de 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, Warner Bros. dio luz verde para una secuela. Al igual que la primera parte, Denis Villeneuve dirigió esta continuación basada en una nueva versión de la novela homónima de 1965, escrita por Frank Herbert. Seguirá el viaje de Paul Atreides (Timothée Chalamet) mientras se une a Chani (Zendaya) y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever. Finalmente llegará en noviembre.

Aquaman y el reino perdido

Esta secuela llegará con nuevos personajes y estará enfocada en ese momento exacto cuando se desate un poder antiguo. Es en ese instante que Aquaman deberá forjar una alianza incómoda con un personaje, aunque hace esto con la firme convicción de proteger la Atlántida y el planeta Tierra de una devastación irreversible. En lo que respecta a los aliados, estos podrían ser Orm, Black Manta o, en su defecto, Nereus. Habrá que esperar para ver el tráiler oficial.

Para la nueva entrega sobre el rey de Atlantis, regresa Jason Momoa como Arthur Curry (Aquaman), también veremos una vez más a Amber Heard como Mera, Nicole Kidman como Atlanna, a Patrick Wilson como Orm Marius, Yahya Abdul-Mateen II como David Kane (Black Manta) y Dolph Lundgren como el rey Nereus. A esta nueva película también se unen actores como Vincent Regan, que interpretará a Atlan (el primer rey de Atlantis) e Indya Moore, quien dará vida al tiburón mutado de nombre Karshon. DC Studios cierra el año con Aquaman.

Babylon

El film dirigido por Damien Chazelle (La La Land) reúne a un gran elenco, entre los que se encuentran Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire y Olivia Wilde. La producción de Paramount Pictures retratará los excesos en todos los ámbitos que se llevaban a cabo en las primeras épocas de la llamada Edad de Oro de Hollywood, pasaje en el que se comenzó a forjar la industria cinematográfica en Estados Unidos. El cineasta aseguró que se inspiró en la emblemática película La dolce vita de Federico Fellini.

Chazelle regresa ahora con esta mega producción en la que cuenta el lado B de la meca del cine. La historia trasladará al espectador al año 1920 en California. Ahí se muestra una ciudad de Los Ángeles convirtiéndose en un lugar anhelado por todos. Ahí se nos presentará a Nellie LaRoy (Robbie), una aspirante a actriz que quiere ser famosa en la boyante industria de ese momento. Pitt da vida a Jack Conrad y Diego Calva aparecerá en el papel del novato Manny Torres. El proyecto toma referencia de películas en blanco y negro, las fotografías y los vestuarios de la época para ofrecer un retrato de lo que era la vida de los actores en ese entonces. Es uno de los estrenos de enero.

Transformers: el despertar de las bestias

La película está inspirada en la historia favorita de los fanáticos de los años 90 y ambientada en el universo de Transformers. La trama seguirá directamente lo acontecido en el spin-off Bumblebee, lanzado en 2018. La producción explorará los orígenes del equipo Autobots en la Tierra, explicando por qué Optimus Prime está tan decidido a proteger al planeta Tierra. A su vez, este proyecto presentará a los Terrorcons, un grupo de Decepticons capaces de transformarse en monstruos de pesadilla y causar muchos problemas a los humanos.

Además de continuar los nuevos eventos de la guerra entre los Autobots y los tortuosos Decepticons, El despertar de las bestias traerá nuevas facciones a la franquicia live-action. Como reveló el adelanto, la historia girará en torno a los Maximals y Predacons, subfacciones de los principales ejércitos de Transformers que pueden convertirse en gigantescos animales metálicos. Los dos grupos lucharán entre sí en diversas partes del mundo, con batallas desde Brooklyn, en EE.UU., hasta Machu Picchu, en Perú. Se espera para junio.

Scream 6

Ha pasado menos de un año desde la quinta película de la franquicia dirigida por Matt Bettinelli Opin y Tyler Gillett se convirtió en un éxito de crítica y taquilla al darle un giro que no se había visto anteriormente. La sexta entrega de la saga traerá de vuelta a los sobrevivientes de Ghostface del anterior film. Será la primera producción de la franquicia que no contará con la participación de Neve Campbell, una de las piedras angulares de este universo.

Aunque no se han revelado muchos detalles acerca de la historia de la próxima entrega, se sabe que ahora los jóvenes dejarán el pueblo de Woodsboro. En esta ocasión la trama comenzará con todos los personajes abriendo un nuevo capítulo en sus vidas en Nueva Yorrk. Será a este nuevo lugar que el asesinó irá por sus viejas y nuevas víctimas. El largometraje también traerá caras nuevas a la franquicia como Dermot Mulroney, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori y Jack Champion. Regresa en marzo de este año.

Rápidos y furiosos 10

Fast and Furious 10, oficialmente titulada Fast X, será la primera parte de la conclusión de esta franquicia que inició en 2001. Los detalles de la película se mantienen en secreto. Se espera que esta anticipado proyecto retome los eventos de el film anterior. La historia se desarrollará más o menos en la actualidad, aunque puede haber algunos flashbacks como en F9. La trama será gigante y podría llevar al equipo por todo el mundo, así que, promete que se retratarán muchos lugares exóticos e, incluso, vehículos más particulares.

Jason Momoa, Brie Larson y Daniela Melchior se han unido al elenco de la próxima aventura. También se presentará a un nuevo miembro de la familia Toretto: Rita Moreno aparecerá como la abuela de Dom. Lamentablemente, para los fans de Dwayne Johnson, el actor no aparecerá para dar vida a su reconocido personaje de Luke Hobbs. Llega en mayo.

Indiana Jones y el llamado del destino

La próxima secuela es una de las producciones más esperadas del 2023 y no es casualidad desde que la reconocida estrella Harrison Ford marcó su regreso al protagónico luego más de una década. La última vez que se le vio emprender este desafío como el aventurero fue en 2008 con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que protagonizó junto a Shia LaBeouf y Cate Blanchett.

La historia se mantienen en secreto, pero las especulaciones apuntaban a que se introducirían por primera vez los viajes en el tiempo. Unas fotos filtradas del set mostraban armas de gladiadores romanos en perfecto estado. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado. Además de Ford, el elenco se compone de las actuaciones de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson. James Mangold reemplaza ahora a Steven Spielberg en su rol como director. Se espera para junio.

Super Mario Bros. La película

Esta producción, basada en el popular juego de Nintendo, está a cargo de Illumination Entertainment con Michael Jelenic y Aaron Horvath en las sillas de los directores. Contará con la voz de Chris Pratt en el papel del famoso Mario. El avance muestra el gran trabajo al detalle del estudio: unas imágenes vibrantes y el enfoque lúdico del personaje que parecen dar vida al mundo del Reino de los Hongos como nunca antes se ha visto. También está protagonizada por Charlie Day, Anya Taylor Joy, Keegan-Michael Key y Jack Black. El film apunta a convertirse en una de las producciones visualmente más impresionantes del año. Abril es el mes del estreno.

Elemental

El director de Un gran dinosaurio, Peter Sohn, presentará un mundo donde los seres de fuego, agua, plantas, aire y rocas coexisten en una ciudad metropolitana conocida como Element City. La historia sigue un improbable romance entre el aguado Wade (Mamoudou Athie) y el ardiente Ember (Leah Lewis). El concepto de la película es un pretexto para hablar para sobre temas de diversidad racial y la naturaleza de la sociedad. Los primeros avances dan cuenta de la calidad del largometraje en cuanto a animación CGI se refiere. Se estrena en junio.

Creed III

Contará la historia de la amistad y rivalidad de Adonis con Damien Anderson (Jonathan Majors), quien fue su amigo durante la infancia pero buscará destronarlo de su posición en el boxeo. El motivo del antagonista para arrebatarle su legado es la supuesta responsabilidad que el hijo de Apollo Creed tuvo sobre su estancia parcial en la prisión. Ahora los amigos se reencuentran una semana después de que Anderson libró una condena de 18 años. Si bien el encuentro parece cordial y el exconvicto acude a entrenar al gimnasio del protagonista, su verdadero objetivo será demostrar que tiene mejores cualidades deportivas que su amigo de infancia.

A diferencia de las dos entregas anteriores, en el reparto no figura el nombre de Sylvester Stallone, quien dio inicio a la historia como enemigo de Apollo, el padre de Adonis, aunque con el paso de las películas se convirtió en su mejor amigo. El papel de Rocky Balboa en las entregas de Creed había sido el de mentor y entrenador del nuevo protagonista. Es uno de los estrenos fuertes de marzo.

La sirenita

Esta anticipada producción se convertirá en la siguiente producción live-action de Disney en llegar a la pantalla grande. El proyecto para retratar a la princesa Ariel comenzó en 2019 con el primer anuncio de que Halle Bailey interpretaría el rol principal. Tal como el cuento homónimo de Hans Christian Andersen, la trama nos embarcará por una travesía llena de alegrías, tragedias y un amor casi imposible. La joven hija del rey Tritón sueña con ver lo que hay fuera del océano, pero no puede hacerlo al no tener piernas como otros seres humanos.

El reparto está integrado por Bailey como Ariel, Jonah Hauer-King como Eric, Melissa McCarthy como Ursula, Javier Bardem como el rey, Noma Dumezweni como la reina Selina, Art Malik como el mayordomo Grimsby, Lorena Andrea como Perla y Kajsa Mohammar como Karina. Los actores de voces que que también son parte de este proyecto son Daveed Diggs como Sebastian, Jacob Tremblay como Flounder y Awkwafina como Scuttle. Llegará en mayo.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese regresa con este proyecto ambientado en 1920 y junto a dos de sus habituales colaboradores, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Los asesinos de la luna de las flores (Killers of the Flower Moon) relata los crímenes reales perpetrados contra miembros de la tribu indígena Osage en el Noreste del estado de Oklahoma, una zona muy rica por poseer petróleo.

Los asesinatos se llevaban a cabo de manera misteriosa (fueron más de 60 crímenes en la primera mitad de esta década), lo que generó una investigación por el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, cuando tenía apenas 29 años y por Tom White, un ex ranger de Texas. Este rol lo interpretará Jesse Plemons (El poder del perro) a pesar de que en un primer momento lo iba a hacer DiCaprio. Se espera para mediados de año.

Guardianes de la Galaxia vol. 3

Este tercera parte concluirá la aventura de Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Groot (Vin Diesel) y Gamora (Zoe Saldaña). A este equipo se le vio por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2014. Gamora murió durante los eventos de Avengers: Infinity War, pero se espera que la versión anterior del personaje que regresó en Avengers: Endgame ocupe un lugar destacado en la próxima película. Se espera para mayo.

