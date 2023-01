Álex de la Iglesia y una sorprendente película de terror que transcurre en Venecia

El film dirigido por el cineasta español se ambienta en Venecia, Italia. (HBO Max)

Álex de la Iglesia es uno de los maestros del cine de género en España. Sus películas, muchas veces vinculadas con el cine de terror, también tienen una enorme carga de humor negro. Se volvió famoso por El día de la bestia (1995) y confirmó su maestría en La comunidad (2000). Tiene grandes comedias y también un western, 800 balas (2002). Ha logrado imponer un estilo y también ha tenido algunas películas fallidas sin personalidad.

Su nueva película, Veneciafrenia (2021), no ha tenido la difusión de sus otros títulos, pero para los admiradores del director, hay una gran noticia: se trata de la película más fiel a sus comienzos en muchos años. Los títulos del film anuncian ya una conexión con la más pura tradición del cine de terror europeo de los 60 y 70. Es la pista para entender el tono y la lógica de la historia.

Álex de la Iglesia es conocido por sus películas de terror en España. (HBO Max)

Los protagonistas son un grupo de jóvenes españoles de 30 y pico de años que llegan en un gigantesco crucero a Venecia, para disgusto de los locales, preocupados por las consecuencias que esto trae a la ciudad más allá del ingreso económico. Ellos, dos muchachos y tres muchachas, vienen en plan de fiesta y, puntualmente, una para despedirse de su soltería. Pero, lo que parece una gran fiesta pronto se convertirá en una pesadilla.

El guion del propio De la Iglesia, junto a su habitual colaborador Jorge Guerricaechevarría, arma una de esas historias de turistas en problemas, un tópico clásico del género. Aprovecha a la perfección la locación insuperable que es Venecia y a eso le suma la perturbadora presencia de los disfraces típicos del lugar, incluyendo las máscaras que vuelven siniestro a cualquier que las use.

"Veneciafrenia" no se estrenó en cines y ahora se puede ver a nivel global en formato de streaming. (HBO Max)

Algunos de los temas favoritos del realizador se hacen presentes hasta convertirla en su película más personal en muchos años. Incluso, hasta el ritmo del relato se ve más ajustado y efectivo que en sus propuestas más recientes. Para un director veterano, este rejuvenecimiento cinematográfico siempre es una gran noticia.

Veneciafrenia recuerda a muchos grandes títulos del cine europeo de horror, pero no se detiene en la cita. Simplemente recupera ese clima tan particular, donde lo verosímil no era lo más importante y donde la fuerza estaba puesta en los giros desatados de la trama y los grandes momentos truculentos. Una gran película de terror que no pasó por los cines y que hoy se puede disfrutar en HBO Max.

