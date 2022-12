Todos los detalles de “Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel”, otra película de Navidad

Terry Seattle (Will Arnett) está de regreso y esta vez, el caso es crítico. Junto con sus dos estrellas invitadas célebres, Jason Bateman y Maya Rudolph, tiene la misión de averiguar ¿quién mató a Santa?

La Navidad está por llegar y los títulos referidos a esta fiesta se renuevan casi a diario. Las plataformas inundan de este contenido entre sus catálogos que son super bienvenidos por los consumidores en estos meses. Pasadas las fiestas pareciera que cayeran en el olvido y de nuevo el próximo noviembre y diciembre vuelven a renovarse con más y nuevas historias navideñas. Por suerte Netflix acaba de sumar a su catálogo un título de lo más original que va a sorprender a más de uno.

“Bardo”, “El novato” y “La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia” entre los estrenos del 12 al 18 de diciembre Las plataformas de entretenimiento ofrecen nuevos títulos durante la semana, algunos recién estuvieron en las salas de cine y otros son lanzamientos exclusivos en streaming como "Black Adam" o "Sonic Prime" VER NOTA

Se trata de Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel (basado en la serie de la BBC3 premiada con un premio BAFTA llamada Murder in Successville.) Se trata de una divertida película de improvisación de 52 minutos de duración dirigida por Laura Murphy, que tiene como protagonista central al detective Terry Seattle (interpretado por Will Arnet, Arrested Development) que deberá resolver uno de los crímenes más inesperados: el de Papá Noel o Santa Claus. El caso es realmente crítico porque se acerca Navidad y el representante más fiel de esta fiesta fue asesinado.

Will Arnett como el detective Terry Seattle en Murderville: ¿Quién mató a papá Noel? Cr. Saeed Adyani/Netflix © 2022

Pero en esta misión no estará solo. Contará con la ayuda de los actores Jason Bateman (Ozark) y Maya Rudolph (Damas en guerra) que no encarnan a personas ficticias sino que son ellos mismos, los intérpretes reales los que se suman a esta investigación. Al no contar con un guion en el que apoyarse, los actores se irán dando cuenta de los que sucede a medida que pasa como lo hará el mismo espectador. Pero a su vez serán los encargados de encontrar al verdadero asesino del hombre que cumple los sueños en Navidad.

“Harry & Meghan”: más pistas sobre lo que vendrá en la segunda parte del documental La docuserie original de Netflix se enfoca en dos bandos: el de la familia real y el de los duques de Sussex VER NOTA

Esta emisión cuenta con el guion de Owen Burke, Marina Cockenberg, Kerry O’Neill y el resto del elenco lo completan Eliza Coupe, Kurt Braunohler, Haneefah Wood, Lilan Bowden, Dennice Cisneros, Tawny Newsome y Courtney Parchman entre otros. Arnet por su parte también es el productor ejecutivo de este especial de Navidad junto a Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato y Brian Steinberg.

Jason Bateman como él mismo y Will Arnett como Terry Seattle in Cr. Saeed Adyani/Netflix © 2022

Arnett distribuyó sus actividades en el último mes como un comentarista aficionado del fútbol. Participó del programa “Back of the Net: 2022 World Cup”, que se emitía por la aplicación de radio gratuita Amp de Amazon. Compartió micrófono con Samantha Mewis una de las estrellas de la selección de fútbol femenino que se coronó campeona en el Mundial de 2019. “Me encanta el fútbol desde que era un niño pequeño, y no veo la hora de celebrar el torneo más grande del mundo”, informó el actor en un comunicado.

5 películas de Noah Centineo para ver en streaming El actor de 26 años tiene un su filmografía una gran cantidad de comedias en las que despliega su carisma. Un recorrido por algunas de sus producciones más relevantes hasta el momento VER NOTA

Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel (Who killed Santa? A Murdeville murder mystery su título original en inglés) se encuentra disponible en Netflix desde el 15 de diciembre.

SEGUIR LEYENDO