Murray Bartlett a solas con Infobae por el estreno de “Bienvenidos al Chippendale” y su interpretación de Nick De Noia

La industria de los bailarines masculinos dedicados al striptease surgió en los Estados Unidos en la década de los 90 y, una de las personas que ayudó hacerla visible fue un hombre de origen hindú llamado Somen Banerjee, conocido como uno de los pioneros de la misma. Nació en Bombay (actual Mumbai), India, en 1946. Luego se trasladó a Norteamérica y tras administrar una gasolinera Mobil por casi 6 años, además de un club de backgammon que no dio frutos, compró un club fallido de Los Ángeles llamado “Destiny II”, al que convirtió en un establecimiento nocturno que ofrecía lucha femenina en el barro y una “Noche de baile exótico femenino”.

La adición en 1979 de un grupo de strippers masculinos que actuaba para dirigirse al público femenino, fue la primera de este tipo en Estados Unidos. La historia de Somen se asoció con varios personajes entre polémicos y creativos famosos, uno de ellos fue un director, guionista y coreógrafo estadounidense llamado Nick De Noia, inicialmente conocido por crear un famoso espectáculo infantil, pero luego reconocido por desarrollar el espectacular show teatral para el club de Banerjee. Respecto a esta historia, el 22 de noviembre se estrenó en Star+ Bienvenidos al Chippendale (Welcome to Chippendales) e Infobae estuvo a solas con el australiano Murray Bartlett (The White Lotus) quien se metió en la piel del brillante y controvertido De Noia.

En 1987 Nick De Noia fue asesinado. Recibió un disparo en la cara con una pistola de gran calibre. En aquel momento, el artista ya no trabajaba con Banerjee, pero tenía un acuerdo de licencia a través de una empresa llamada Chippendales Universal para utilizar el nombre de la compañía en sus giras. En diálogo con el actor -muy destacado por hacer parte del elenco principal de The White Lotus de HBO en su primera temporada como el director Armond-, al iniciar la entrevista dio a conocer que disfrutó mucho su personaje en Bienvenidos al Chippendale. Además contó que, respecto al ser humano que inspiró su papel, lo considera un genio creativo. “Él creó un programa infantil llamado ‘Unicorn Tales’ que es increíble. Te da una idea del alcance de la genialidad de este hombre. Es un programa para niños, pero es muy amplio e imaginativo. Simplemente brillante”; expresó emocionado.

Asimismo no se quedó corto al referirse sobre su personaje y sobre qué lo hacía especial, por lo que dijo: “Me encanta la idea de habitar eso y como es tan ferozmente protector de su visión creativa”. Según él, ha conocido personas parecidas e incluso cree tener algo de ello dentro de su ser. “No soy Nick De Noia, pero me identifico con eso y estaba muy emocionado de jugar con ello”, mencionó. Sin embargo, dejó en claro que la historia de este hombre en particular ofrece un cuento con moraleja para todos, puesto que las características que lo representan son para tenerle cuidado.

Para la interpretación de cualquier personaje, todo actor debe pasar por un proceso personal físico y mental que los hace únicos. Algunos obtienen experiencias sensacionales y quizás otros no. En el caso de Bartlett con De Noia, manifestó que su trasformación y desarrollo le pareció fascinante por el simple hecho de mostrar que está inspirado en una persona real y la historia que viene con ella. “En Bienvenidos al Chippendale tuvimos cierta licencia para jugar. Sin embargo, tener el punto de referencia de una persona es increíble porque quieres intentar capturar su esencia, de acuerdo a algunos puntos de partida muy fuertes”, declaró.

Reveló además que para meterse en la piel de Nick, prestó mucha atención a él, vio todas las imágenes que pudo y reunió toda la información que consideró necesaria para hacerlo bien. Pero no deja atrás que también brilló porque también contó con un gran equipo de guionistas que, al igual que él, estaban interesados en indagar en la cara privada de De Noia, de la que no se sabe mucho. “No hay mucha información al respecto. Así que realmente quería explorar eso y pensó mucho en quién estaba detrás de su cara pública”.

Cuenta la escandalosa historia de Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante de la India que se convirtió en el fundador del mayor imperio de strippers masculinos del mundo y que no permitió que nada se interponga en su camino.

“También en términos de aspecto físico, contábamos con un gran diseñador de vestuario; dado que se trata de los años 70 y 80. El aspecto forma parte de ese mundo. Eso también fue muy útil para tener estos increíbles periodos de tiempo cerca. Además tuvimos un equipo increíble de construcción sobre la apariencia de Nick”, finiquitó el actor de una sonrisa envidiable.

