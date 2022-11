“Babylon” muestra el detrás de cámaras del film protagonizado por Margot Robbie y Brad Pitt

Una historia de ambición descomunal y exceso escandaloso, sigue el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood. (Paramount Pictures)

Para nadie es un secreto que Damien Chazelle tiene una fuerte obsesión con el Hollywood del pasado. Ya lo demostró con su premiada La La Land o con su film Whiplash. Ahora el director regresa a la pantalla grande con Babylon, largometraje que estrenará el próximo 19 de enero protagonizado por Margot Robbie y Brad Pitt. Previo al lanzamiento se ha dado a conocer un detrás de cámaras en el que el realizador estadounidense busca mostrar “la depravación y el libertinaje” de La Meca del Cine en los años 20.

En el nuevo video lanzado por Paramount Pictures se observa a Chazelle destacar que es este es el proyecto más grande en el que ha estado involucrado hasta el momento, ya que es su primer trabajo a gran escala y explicó que lo que busca hacer con esta producción era burlarse del Hollywood de aquellos años. En el adelanto titulado “Bienvenido a Babylon”, Damien describió al largometraje como una historia que también busca homenajear a a aquellos que pusieron los cimientos en Los Ángeles.

La historia se desarrollará durante los años 20. (Paramount Pictures)

La película está ambientado en un momento particularmente volátil en la historia de Hollywood, cuando la industria cinematográfica estaba pasando de la era del cine mudo al cine sonoro. La trama se cuenta desde la perspectiva de un humilde asistente llamado Manny, interpretado por el actor mexicano Diego Calva. “Él es nuestro guía a través de la historia”, dijo Chazelle en el video. “Él es nuestros ojos y oídos a través del punto de vista de un extraño”. En el elenco también figuran super estrellas como Margot Robbie y Brad Pitt , quienes regresan a trabajar juntos luego de la producción de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

“La historia sigue a varios personajes que tienen la ambición de ser parte de algo más grande que ellos mismos”, dice Pitt en el detrás de cámaras. Mientras tanto, Robbie describe a su personaje Nellie como “un tornado. Nellie es una joven actriz decidida, que está orgullosa del hecho de haber puesto sus propios términos”, detalló Robbie. Pitt concluye llamando a la película una verdadera “épica”. Agregó: “Es divertido a veces, es sexy a veces; la película es tan grande”, sobre tomas de fiestas salvajes, persecuciones de autos y un cocodrilo al azar. También vemos destellos de los personajes centrales trabajando en una epopeya de época en el desierto y participando en todo tipo de comportamientos cuestionables mientras luchan para hacerse ver y escuchar en medio del caos.

Tobey Maguire como James McKay. (Paramount Pictures)

La película tuvo una proyección especial para la prensa el pasado 14 de noviembre en el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills y, las primeras reacciones no se hicieron esperar. El nuevo trabajo está teniendo comentarios que contrastan, una especie de mezcla entre encanto y contrariedad. Las críticas hacia el drama van desde considerarla una maravilla hasta una producción pretenciosa que no lleva a ningún lugar. Entre los adjetivos están “atrevida epopeya " y “desastre monstruoso”, que indican que será la película más controvertida de Damien.

“Babylon se siente como si alguien le leyera a Damien Chazelle la historia de Sodoma y Gomorra y luego dijera: ‘¡Sujeta mi cerveza!’ Viaje de alto octanaje que induce a la cocaína. La primera mitad es genial. Probablemente la nueva película favorita de Internet de todos los tiempos. Margot Robbie y Justin Hurwitz son tus estrellas”, destacó Clayton Davis de Variety.

Margot Robbie como Nellie LaRoy. (Paramount Pictures)

“Verdaderamente monstruosa en su insistencia de empujar la cara del espectador en el lodo y afirmar que es algo novedoso o conmovedor; Chazelle podría ser el director con más confianza en Hollywood hoy en día, por supuesto, también tiene algunos de los peores instintos que existen. Demasiadas cosas para criticar esto (literalmente comienza con un mexicano cagado por un elefante y continúa desde allí) pero una vergüenza especial debe ir al final, un juego desvergonzado por una importancia ilógica y de alguna manera un tributo a Godard aún más insultante que Hazanavicius”, señaló Ryan Swen de La Film Critics.

Babylon también está protagonizada por Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, PJ Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving y Olivia Wilde . La película se estrenará en los cines de Latinoamérica el 19 de enero de 2023.

Antes de que llegue este nuevo trabajo, puedes disfrutar de La La Land: una historia de amor, la cual está disponible en HBO Max y Paramount+.

