Channing Tatum regresa a la franquicia Magic Mike con un breve adelanto

Han pasado diez años desde que el público vio por primera vez a Tatum subir al escenario como Mike. Desde entonces, se ha convertido en un imperio con espectáculos en vivo en ciudades como Londres, Las Vegas y Miami. (Warner Bros.)

A menos de tres meses de que llegue a las salas de cine el film Magic Mike’s Last Dance, parece que su protagonista busca hechizar una vez más a todos aquellos que han disfrutrado de las dos entregas anteriores. Ahora que llegará el capítulo final, se dio a conocer un breve adelanto de esta tercera parte que tendrá como nueva incorporación a la actriz mexicana Salma Hayek, quien llega para suplir a Thandiwe Newton. La película se estrenará en los cines el 10 de febrero de 2023.

La próxima y última entrega está protagonizada por Channing Tatum como el stripper masculino titular con Steven Soderbergh de nuevo dirigiendo después de quedarse fuera de la secuela Magic Mike XXL. Warner Bros. compartió un primer vistazo a la película en sus redes sociales en el que se puede ver a Tatum y Hayek. El clip muestra a Channing en su papel de Mike sostiene la mano de Salma mientras ella lo acompaña sin dudar. El actor previamente describió el nuevo largometraje como una “historia del pez fuera del agua, donde es una trama como Mujer bonita pero a la inversa, que termina con él bailando todo el tiempo”.

La película será dirigida por Steven Soderbergh. (Warner Bros.)

Por su parte, el director Soderbergh dijo que Magic Mike’s Last Dance se inspiró en All That Jazz y la coreografía de Tatum en la gira Magic Mike Live. Como dijo el propio Tatum: “Nos estamos moviendo hacia las orillas, nunca tendrá que haber otra película de stripper después de esta”. El próximo film marca la despedida de Tatum de su personaje de stripper que los fanáticos vieron por primera vez en la pantalla en 2012. Desde entonces, la franquicia impulsó una secuela repleta de estrellas.

“Tengo un baile bastante loco que abre la película”, explicó Tatum. “Comenzamos en un nivel bastante fuerte y luego, al final, podría hacer una versión de la danza que usamos en el show en vivo. Hay una zona de chapoteo en la película, así que es algo real”. Por su parte el socio y productor Reid Carolin detalló anteriormente que la tercera parte tratará sobre “una mujer atrapada en un espectáculo de striptease horrible como Chippendales y luego se da cuenta, ‘¿Qué diablos estoy haciendo aquí?’” solo para ser rescatada por Magic Mike. Se mete por la madriguera del conejo y pregunta: ¿Qué es lo que realmente quiero?”, agregó Carolin.

Salma Hayek se incorpora a esta tercera parte. (Warner Bros.)

Aunado al lanzamiento de este nuevo teaser, hace unos días Channing publicó una primera imagen del film a través de sus redes sociales y a la cual tituló “Todas las cosas buenas comienzan en Miami”. La fotografía muestra a Salma Hayek interpretando al nuevo personaje Maxandra Mendoza, con la palma de la mano contra el abdomen de Tatum.

Hayek se incorporó al elenco de esta producción para reemplazar a Thandiwe Newton (Westworld), quien había sido elegida anteriormente pero renunció debido a problemas personales. Se espera que para este cierre también regresen el equipo de amigos del protagonista, incluidos Matt Bomer, Joe Manganiello y Adam Rodríguez.

Esta tercera parte será la que cierre la franquicia. (Warner Bros.)

Han pasado diez años desde que el público vio por primera vez a Tatum subir al escenario como Mike. Desde entonces, Magic Mike se ha convertido en una especie de franquicia con espectáculos en vivo en las principales ciudades del mundo, incluidas Londres, Las Vegas y la incorporación más reciente, Miami. También ha dado a luz un programa de televisión titulado Finding Magic Mike , en el que diez hombres se enfrentan cara a cara para realizar sus mejores rutinas de striptease con la esperanza de ser coronados como el “Real Magic Mike”.

Como aun faltan un par de meses para que la tercera entrega de esta franquicia estrene, puedes disfrutar de Magic Mike XXL, la cual está disponible en HBO Max.

