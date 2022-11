Keegan-Michael Key habló con Infobae sobre su nueva serie en Star+ y sentenció: “Todos aman a un perdedor”

Keegan-Michael Key es uno de los protagonistas de "Nuevo, pero no tanto", una comedia al estilo metaficción que involucra a la audiencia en el caótico proceso de hacer televisión.

Una comedia dentro de una comedia, así es la nueva serie Nuevo, pero no tanto (Reboot) que llegará este mes a Star+. “Esto se siente como un documental muy divertido para mí”, lo describe Keegan-Michael Key. Su experiencia dentro de esta historia es esencialmente una metaficción y cuenta con referencias de la cultura actual de la televisión. Infobae conversó con el actor sobre su rol y más detalles sobre este innovador proyecto.

Para Key, refleja la cultura moderna de la televisión de diferentes formas. “Para empezar, lo más obvio es comentar sobre la cantidad de reboots que están allá afuera ahora mismo. Y también, la segunda forma, diría, que hay un apetito en estos momentos por programas de grandes conceptos Así que, la gente está viajando en el tiempo o están viviendo un día una y otra vez”, contó sobre estos formatos que parecen estar “resonando con la gente” y, en este caso, agrada por su “sensación de metaironía”.

El actor integra el elenco ficticio rescatado del pasado para el reboot de una sit comedy. (Star+)

El género reboot (nombre original de la serie), las grandes producciones y la metaficción son los tres ingredientes que caracterizan al proyecto. Uno de los aspectos más destacados es cómo los personajes hablan acerca de sus mismos pares ficticios, algo que puede resultar confuso y nos presenta a la vez una dualidad entre el actor y su rol ante cámaras.

“Esa cualidad meta fue también lo que me atrajo a mí al proyecto en primer lugar”, confiesa la estrella que ha trabajado largo tiempo en producciones de comedia y es la razón principal por la que se sintió como en un documental. “Así se siente este proyecto, como un documental divertido, porque muchas de estas líneas narrativas y de la trama de esta serie son sacados de la vida de nuestros productores y nuestro equipo de guionistas e, incluso, de algunos de nosotros”.

"Nuevo, pero no tanto" tiene cualidades de una metaficción y describe el trabajo real detrás de las cámaras de la TV. (Star+)

Originalmente, Nuevo, pero no tanto se emitió por la plataforma Hulu y es la misma cadena que se burla de sí misma al ambientar la serie dentro de sus estudios. “¡Pienso que es brillante! Es una de mis cosas favoritas de la serie, están dispuestos a tener un sentido del humor sobre sí mismos, y sobre cómo es su cultura funciona y a veces no funciona”, opina Keegan-Michael Key y agrega que demuestra cierta “madurez” por parte del servicio de streaming.

Los actores fracasados, el reboot y los números

En la historia de Hollywood, hay múltiples actores que han tenido su gran minuto de fama antes de caer para siempre en el olvido. “Todos aman a un perdedor”, admite Key y considera que estos deseos y miedos que tienen los protagonistas respecto al futuro son “el centro y el corazón de la serie”. En el medio de todas las risas y la situación ridícula, hay gente que aún tiene la necesidad y el propósito de decir algo.

La comedia aborda las carreras fracasadas de un grupo de actores que fue famoso décadas atrás. (Star+)

A su vez, el programa nos lleva a mirar un poco hacia la tendencia actual para crear conceptos para la pantalla chica. Una escena en específico hace alusión al uso de las matemáticas y las redes sociales para desarrollar un personaje, sin embargo, esto no lo es todo en términos de creatividad. “Lo interesante es ese algo sobre la magia y de la química del talento que no se puede medir […] Cuando la gente que no es parte de nuestra industria ve la serie, no solo se va a entretener, sino que va a aprender algo acerca de cómo es trabajar en nuestro negocio”.

Tras emitirse originalmente en Estados Unidos, "Nuevo, pero no tanto" llegará a las pantallas de América Latina. (Star Plus)

Nuevo, pero no tanto se estrena el 2 de noviembre en el catálogo de Star+.

