Se termina “House of the Dragon” con un capítulo lleno de dragones y batallas épicas

Capítulo final de la serie derivada del éxito de "Game of Thrones" llega el 23 de octubre. (HBO Max)

El capítulo anterior de House of the Dragon dejó a muchos fans con un raro sabor de boca, sobre todo porque a lo largo de la historia de Game of Thrones, lo penúltimos capítulos de cada temporada se distinguían por ser intensos, tener vueltas de tuercas e incluso ser más emocionantes que el propio desenlace, algo que en esta serie derivada no pasó.

Con ello en mente ahora que HBO lanzó el avance del último episodio, demostró que todas esa acción, sangre, batallas y muertes las ha dejado para el final, entre eso la esperada batalla por el trono de hierro que actualmente ostenta Aegon Targaryen, quien fue coronado en el capítulo anterior como rey de los siete reinos.

La batalla entre las dos casas se avecina. (HBO Max)

En el episodio anterior, el público pudo constatar como tras la muerte del rey Viserys, Alicent (Olivia Cooke) movió las piezas correctas (hasta ahora) para posicionar a su hijo, Aegon, como el legítimo heredero al trono después de malinterpretar las últimas palabras de Viserys. Rhaenyra (Emma D’Arcy) estuvo completamente ausente del episodio, pero vemos ahora en el tráiler del episodio 10 que pronto se dará cuenta que su auténtico derecho de nacimiento ha sido robado.

“Los verdes vienen por ti Rhaenyra y por tus hijos”, se ve a Rhaenys (Eve Best) diciéndole a primogénita de Viserys, quien parecen bastante conmocionados por la noticia y se frota la panza de embarazada; no hay que olvidar su condición.

Rhaenyra y Daemon se enterarán que su lugar fue usurpado. (HBO Max)

“No puedes arrodillarte ante los Hightowers, te robaron tu derecho de nacimiento”, le dice Daemon a Rhaenyra. Ella lo observa mientras sale del salón de Rocadragón. Muchas de las tomas del tráiler son de esa locación, eso hace creer que el capítulo se desarrollará principalmente ahí.

Tras la noticia de Rhaenys, se ve a Rhaenyra y Daemon (Matt Smith) preparando su próximo movimiento en Dragonstone, y los hijos primogénitos de Rhaenyra se ofrecen como voluntarios para hacer el viaje a Desembarco del rey para iniciar la batalla por el trono.

Rhaenyra y Daemon preparan su ataque. (HBO Max)

La Fortaleza Roja es, por supuesto, el castillo que alberga a Alicent, Aegon y toda su familia, pero también a sus dragones, y si Rhaenyra pudiera llevarse los dragones de los hijos de Alicent, tendría ventaja. Y por lo que parece, este final de temporada tendrá muchos dragones.

Una breve imagen en el tráiler también ha emocionado a los fans del libro en que se basa esta serie, ya que saben que habrá una batalla épica entre las dos casas. En la historia Fire & Blood, Aemond es enviado al castillo para asegurar una alianza con House Baratheon al casarse con una de las hijas de Lord Borros Baratheon. Rhaenyra también envía a Lucerys allí. En una breve escena del adelanto se puede ver a Aemond quitarse el parche en el ojo y tirarlo al suelo.

Aemond tendrá un papel importante en la batalla final. (HBO Max)

El final de la primera temporada de House of the Dragon se transmitirá el próximo domingo 23 de octubre a través del servicio de HBO Max.

