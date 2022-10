En pocos días se ubicó entre las películas más vistas de Netflix y está protagonizada por Nicolas Cage

"Running With The Devil": El nuevo film de Nicolas Cage que se posicionó entre los 10 más vistos de Netflix

El film Running with the devil se encuentra entre los diez films más visto de Netflix en las últimas semanas. A pesar de que cuenta con tres años desde su estreno, la película acaba de llegar a la plataforma y se transformó en uno de los títulos más elegidos. Siguiendo con una misma línea, el grande de la N sigue sumando contenido que cuenta con algunos años de antigüedad y funciona muy bien por protagonistas, historias y otros elementos.

Este fue el caso de este film que trae a Nicolas Cage al universo del tráfico de drogas donde los personajes no llevan nombres propios sino de los cargos que asumen dentro de esta organización. Así nos topamos con The cook (Cage), The Man (Fishburne), The Boss (Barry Pepper), The Snitch (Adam Goldberg), The Farmer (Clifton Collins Jr.), The Executioner (Cole Hauser), The Woman (Natalia Reyes) y así el resto.

The cook (Cage) y The Man (Fishburne) intentarán llevar el cargamento de droga hasta el destino final

La historia comienza con una agente federal (Leslie Bibb) que se encuentra detrás de un pista que la puede conducir a una pandilla que se dedica al tráfico de cocaína. Su trabajo consistirá en rastrear todos sus movimientos desde el lugar donde están las plantaciones de drogas hasta la cadena de suministro que involucran a funcionarios (todos ellos corruptos) que sacan provecho del tráfico de drogas.

La acción comienza cuando un envío de cocaína que se origina en México para llegar a su destino final en Canadá, tiene su paso previo por Estados unidos. Así es como The Boss le ordena al cocinero (Cage) y a The Man, otro maestro narcotraficante, que controlen el viaje de la droga hasta Canadá donde debe llegar el cargamento sin complicaciones. Mientras ellos comienzan este viaje, van a ser seguidos de cerca por la agente y su Número Uno en colaboración, (Peter Facinelli).

Running withe the devil se colocó entre las diez películas más vistas de la plataforma

A pesar de que obtuvo un bajo número en las críticas de Rotten Tomatoes (solo el 24 por ciento fueron críticas positivas) el film tuvo un buen recibimiento alrededor del mundo que la ubicó en el TOP 10 de varios países. La película, escrita y dirigida por Jason Cabell (ex SEAL de la Marina de combate activa) fue filmada en varias de sus locaciones en Bogotá, Colombia y también en Albuquerque, New Mexico.

El guion tiene muchos eventos reales que recabó el director ya que el mismo trabajó con la DEA en Colombia y prestó servicios en más de 100 países, incluido Irak cuando trabajaba para el ejército, de acuerdo a información publicada en The Hollywood Reporter .Michael Mendelsohn y Jim Steele, son los productores mientras que Mike Nilon, Etchie Stroh y Natalie Perrotta ejercen como productores ejecutivos.

