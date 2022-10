Netflix lanzó los primeros pósters de la quinta temporada de “The Crown”

Imelda Staunton será la nueva reina de "The Crown". (Netflix)

Aunque la plataforma de entretenimiento ha sido muy discreta con los detalles y todo alrededor de la quinta temporada de su popular serie The Crown, poco a poco ha ido dando pistas de lo que los fanánticos podrán ver el próximo 9 noviembre cuando la nueva entrega de su exitoso show llegue a su catálogo.

Fue a través de dos pósters promocionales que la compañía dejó ver un adelanto de este proyecto que ha sido uno de los más costoso desde que se estrenó en 2016 y que ahora presentará a un nuevo elenco integrado por Imelda Staunton como la reina Queen Elizabeth II, quien se hace acompañar de Elizabeth Debicki, Dominic West, Jonathan Pryce y Olivia Williams.

En uno de los póster se puede apreciar a Imelda Staunton caracterizada como Elizabeth II. (Netflix)

La próxima temporada tiene lugar en los años de 1990 y 1997 y sigue a la reina Elizabeth II (Staunton), mientras navega por la esfera política y la vida personal, incluido el tumultuoso matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana, que será interpretada por Dominic West y Elizabeth Debicki, respectivamente.

Ha pasado una década y la realeza entra a su etapa más crítica ey a poco de cumplirse los 40 años de reinado de Isabel II, el mundo es un resultado de una serie de cambios y se aproxima cada vez más a la modernidad. La Unión Soviética se ha disuelto, Hong Kong ha reclamado su soberanía, y la televisión ahora ocupa el lugar más importante en la red de información.

En la imagen se puede ver la separación amorosa que existirá entre la princesa Diana y el príncipe Carlos. (Netflix)

En el show aparecerá por primera vez Mohamed Al‑Fayed (Salim Daw), un hombre con intenciones de integrar las más grandes esferas de poder mediante su acaudalada riqueza y busca ganarse un lugar entre los más poderosos para él y su hijo, Dodi (Khalid Abdalla). Este último terminará por ganarse el corazón de Diana.

Con la sexta entrega se llegará al final de esta historia que llegará hasta 2010 donde se retratará la boda de Carlos y Camilia que sucedió en 2005. También se retratará el compromiso entre el príncipe William y Kate Middleton que serán llevados a escena por Rufus Kampa y Meg Bellamy respectivamente.

Elizabeth Debicki dará vida a Lady Di. (Netflix)

La decisión de no avanzar en el tiempo corresponde a una decisión tomada por el mismo Morgan quien siempre aseguró que quería que la historia de la corona estuviera contada con una diferencia de 10 años hasta la actualidad. A pesar de que The Crown encontraría su final en la sexta entrega, no se descartan posibles extensiones o spin off.

Estas imágenes llegan luego de que en días pasados la producción de Netflix ha generado controversia por la manera en que supuestamente planea representar los últimos momentos de la princesa Diana en la pantalla, ya que sitios como The Sun han afirmardo que las escenas que representan la trágica muerte de Lady Di han “desencadenado furia” en la familia real.

Olivia Williams como Camilla Parker Bowles y Dominic West como el príncipe Carlos. (Netflix)

Según el medio antes citado, una fuente cercana al show ha dicho que los miembros del equipo están hablando con la compañía streaming sobre la manera en la que están abordando la muerte de la princesa, ya que es algo incómodo para los miembros de la familia y el pueblo británico, quienes aun están de luto por la muerte de la reina Elizabetth II.

“Regresar a París y convertir los últimos días y horas de Diana en un drama se siente muy incómodo. Finalmente, algunos de los miembros de la tripulación están retrocediendo”, le dijeron al Sun.

La quinta temporada de "The Crown" abordará al separación de Carlos y Diana. (Netflix)

La temporada 5 del drama histórico sobre la familia Windsor contará con Elizabeth Debicki, de 32 años, asumiendo el papel de la Princesa de Gales de Emma Corrin, mientras que Dominic West, de 53 años, asumirá el papel de Charles de Josh O’Connor y antes de que estrena la nueva temporada el 9 de noviembre, se pueden ver las primeras cuatro entregas a través de Netflix.

SEGUIR LEYENDO: