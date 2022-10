Mira el tráiler oficial de “Gangs of London ” en su regreso; una de las mejores series de acción de los últimos años

Londres está en juego. ¿Quién se levantará?

La plataforma de streaming Sky ha presentado el tráiler oficial de la segunda temporada de la serie de suspense Gangs of London. Esta se centra en las luchas de poder entre familias del crimen internacional que dirigen la ciudad y los policías encubiertos que trabajan en los bajos fondos. El nuevo tráiler presenta las distintas facciones que luchan por el poder en la gran ciudad; así como un nuevo y peligroso enemigo que surge en el submundo criminal.

Posterior a una alabada primera tanda de episodios que sumergió todo en el caos con su violento final, la segunda entrega promete una batalla por el alma de Londres. Tras la muerte de Sean Wallace, todo está desordenado y los Dumanis destrozados; así que el ex policía encubierto Elliot Finch -sin los Wallace ni la fuerza que antes le empleaba-, se ve obliga a trabajar con los Inversores.

"Gans of Londos"-T2, viene con más sangre que nunca. (Sky)

En esta nueva temporada se verán notorios cambios en Londres. Puesto que, habrá mucha más violencia mientras la ciudad se adapta a su nueva jerarquía de poder, con amigos y enemigos por igual aliándose y traicionándose según sea necesario. Así como también los Inversores intentando desesperadamente hacerse con el control.

"Gans of London" en su segunda temporada contiene una fuerte violencia sangrienta. (Sky)

Con el nuevo tráiler de Gans of London, el escenario está preparado para el regreso de Elliot mientras los Inversores anuncian sus grandes planes para cuando controlen la ciudad. Endurecido por el tiempo que pasó atrapado en la guerra de Wallace, Elliot busca defenderse de una estrella emergente en Londres y del hombre que se anuncia como la nueva y poderosa figura de los Inversores en las calles: Koba.

El thriller policíaco vuelve a Sky el próximo 20 de octubre. (Sky)

La influencia de Koba ha ido creciendo en la ciudad y él y Elliot se encuentran en un implacable curso de colisión. Con todo el poder que ha acumulado Koda, parece que Elliot se reunirá con algunos de sus antiguos aliados para luchar contra el nuevo orden e intentar recuperar el control del destino de la ciudad.

“‘Red band’ de Gangs Of London no es para débiles de corazón; dice una de sus actrices principales en el avance. Así que, si eres un gran fan o amas las historias policiacas agresivas, no olvides agregarla a tu lista de cosas para ver el 20 de octubre.





