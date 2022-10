Tras la polémica de Will Smith en los Oscar, salió el primer avance de “Emancipation” su nuevo film

Un esclavo fugitivo se abre paso a través de los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan. (Apple TV Plus)

Luego de que este fin de semana el largometraje de Antoine Fuqua fue proyectado a algunos especialistas y grupos de derechos civiles en Estados Unidos, Apple Original Films ha lanzado el primer adelantó de este largometraje protagonizado por Will Smith sobre la esclavitud y se ha anunciado que dicho proyecto será estrenado en cines el 2 de diciembre, mientras que al servicio de entretenimiento llegará el 9 del mismo mes.

Diversos medios apuntan que Apple y el cineasta planeaban hacer que la película pueda competir en la próxima entrega de premios y sea una de las favoritas para llegar al Oscar, pese a que Smith abofeteó al presentador Chris Rock durante los premios de la academia de este año, después de que el comediante hiciera una broma sobre el cabello de la esposa de Will.

Film protagonizado por Will Smith sobre la esclavitus en Estados Unidos. (Apple TV Plus)

Aunque Emancipation originalmente se había fijado para una fecha de lanzamiento este 2022, el sistema streaming decidió retrasar la película hasta 2023 después de que Smith se vio envuelto en una controversia de este año, razón por la que se alejó los últimos meses de las apariciones públicas.

Pese a ello parece que Apple ha revirado y ahora después de convertirse en el primer servicio de transmisión en ganar el premio a la mejor película con CODA, la compañía planea replicar tal hazaña con la nueva película de Will, aunque algunos afirman que no será una tarea sencilla.

El film estrenará en l aplataforma streaming el 9 de diciembre. (Apple TV Plus)

Esto debido a que algunas de las películas que la plataforma estrenó recientemente como Cha Cha Real Smooth y Luck no han logrado convencer a los especialistas, así como The Greatest Beer Run Ever de Peter Farrelly, que fue un fracaso en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Esto ha hecho que la compañía vea en la película de Will Smith esa oportunidad de subirse al podía del Oscar nuevamente.

Emancipation fue escrita por Bill Collage y producida por Todd Black, Joey McFarland y Jon Mone, la película está protagonizada por Smith como un fugitivo que se hace conocido como Peter, quien después de que se distribuyen fotografías de cicatrices queloides en su espalda para mostrar la brutalidad de la esclavitud en Estados Unidos en aquella época.

La película fue proyectada antes algunos grupos de derechos civiles. (Apple TV Plus)

El largometraje sigue al personaje de Smith mientras navega por los pantanos de Luisiana para buscar escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan.

Según dio a conocer Deadline, el thriller histórico tuvo su primera proyección privada el sábado, a tiempo para la próxima temporada de premios y Smith fue alabado por su trabajo en este proyecto. El largometraje comenzó a causar buenas impresiones entre los especialistas que ya vieron el film y algunos medios afirman que pese al incidente del actor a inicios de año, aún podría ser un candidato en la próxima temporada de premios.

Will Smith abofeteando a Chris Rock durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar. (REUTERS/Brian Snyder)

Fuqua, quien dirigió la película y Smith, quien protagoniza el papel principal, invitaron a un grupo selecto de representantes de la comunidad negra a asistir a la proyección. Entre los asistentes se encontraban miembros de grupos como Caucus Negro del Congreso, Colegios y Universidades Históricamente Negros, Consejo Nacional de Mujeres Negras, Coalición Nacional para la Participación Cívica Negra y Power Rising.

Emancipation llegará a Apple TV+ el próximo 9 de diciembre, mientras en Estados Unidos se estrenará en cines selectos el 2 de ese mes.

