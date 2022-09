“Un mundo extraño”, la nueva película de Disney con una pareja abiertamente gay, estrena adelanto

Se sumerge en un viaje a una tierra inexplorada en la que unos seres fantásticos aguardan la llegada de los míticos Clade, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con frustrar su última misión, la más crucial con diferencia. (Disney)

Pese a los actos de censura que algunas películas de Disney han recibido en algunas partes del mundo como sucedió con Lightyear, ahora la empresa de animación ha lanzado un nuevo adelantó de su próximo largometraje Un mundo extraño, en el cual se muestra a una pareja abiertamente gay.

La nueva película es una aventura llena de acción que se centra en un grupo de exploradores que navegan por tierras desconocidas. El director del proyecto, Don Hall, que ha trabajado en otras películas de la compañía como Big Hero 6 y Raya and the Last Dragon, explicó recientemente a Variety que la producción se inspiró en las revistas pulp (también conocidas como revistas que contenían historias ficticias) que él solía leer de niño.

La pelíucla estrena el 24 de noviembre en cines. (Disney)

“Eran grandes aventuras en las que un grupo de exploradores podía descubrir un mundo oculto o criaturas antiguas”, dijo Hall. El escritor de Raya and the Last Dragon, Qui Nguyen, coescribió el guión de Un mundo extraño, mientras que Roy Conli de Tangled es uno de los productores de la película.

Disney recién lanzó un nuevo tráiler completo de la película y en él se muestra a la presidenta Callisto Ma (Lucy Liu), quien le pregunta a la familia Clade, compuesta por Searcher (Jake Gyllenhaal), Meridian (Gabrielle Union) y Ethan (Jaboukie Young-White), para ir a una expedición a un nuevo mundo con ella.

El film mostrará a una pareja abiertamente gay. (Disney)

Matthieu Saghezchi, diseñador de producción de animación, confirmó el romance gay de la película a través de su cuenta de Twitter , afirmando: “Acabo de ver el primer vistazo a Un mundo extraño de Disney. Presenta el primer romance adolescente abiertamente gay en una película de Disney”.

La escena describe al hijo (Ethan) siendo muy tímido frente al chico que le gusta y su padre entra y dice “¡Qué gusto conocerte! Mi hijo habla de ti todo el tiempo” y avergüenza aún más a su hijo. Muy lindo.

Será la primera vez que Jake Gillenhall trabaje con Disney. (Disney)

Searcher, cuyo padre Jaegar (Dennis Quaid) desapareció en una expedición cuando era más joven, no quiere ir, pero acepta y cuando la familia llega al mundo extraño, encuentran a Jaegar, que ha estado viviendo allí durante años. Sus diferencias amenazan con arruinar su última aventura crucial.

Hall llamó a la película una “historia de familia y el fuerte deseo de dejarles un mundo mejor”. dijo el director durante la expo D23 sobre la inspiración detrás de la película como “nuestros hijos”. La película combina el aspecto de ciencia ficción de las historias contadas con un toque de diseño industrial de principios del siglo XX para los personajes principales en buena medida. Incluso la voz en off del tráiler hace uso de la influencia de antaño.

Denis Quaid y Lucy Liu prestarán sus voces a algunos persoanjes. (Disney)

Un mundo extraño llegará a los cines de todo el mundo a partir del 24 de noviembre próximo.

