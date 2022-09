Charlie Hunnam estrena una nueva serie llamada “Shantaram”

"Shantaram": La nueva serie de Charlie Hunnam para Apple TV

Charlie Hunnam formó parte de una serie en la época donde las plataformas de streaming comenzaban a asomarse. Una época, no muy lejana, en la que para ver nuestras series favoritas debíamos hacernos una cita con las series a una hora determinada y por un canal. La ficción que lo llevó a la fama a este actor inglés fue Sons of Anarchy (Hijos de la anarquía) que comenzó allá por 2008 en el canal de cable FX y se extendió durante siete temporadas hasta 2014. Cuando Netflix salió al mercado, la serie estuvo disponible en la plataforma hasta que emigró.

Ahora regresa al formato, pero lejos de Jax Teller, miembro de un club de motociclistas que vivían en la ilegalidad. La carrera de este actor lo llevó a interpretar papeles en películas de mafias, gángsters como en The Gentleman y de luchadores, pero el destino lo volvió a subir a una motocicleta en la nueva producción de Apple TV+ llamada Shantaram que se podrá ver a partir de octubre de este año.

Charlie Hunnam en "Shantaram", la serie que estará disponible a partir de 14 de octubre Apple TV+

La serie está basada en una de las novelas más vendidas de Gregory David Roberts y en la primera temporada contará con 12 episodios (los primeros tres capítulos estarán disponibles el día del estreno el 14 de octubre, y luego se irán sumando semanalmente). Hunnam interpreta a un fugitivo australiano de nombre Lin Ford que está huyendo de sus perseguidores en la caótica Bombay en los años 80.

Allí será donde Lin se enamorará de una mujer mientras trabaja como médico para los más necesitados de la ciudad. Pero esta mujer que conoce le complicará la vida por su enigmático pasado y es entonces cuando el muchacho deberá elegir qué camino seguir: el del amor o el de la libertad como si fueran dos conceptos por separado.

La vida de Lin cambiará cuando conozca el amor en Bombay (AppleTV+)

En una entrevista a la publicación Entertainment Weekly, el actor dialogó acerca de este nuevo proyecto y dijo que la serie no es “una especie de Sons of Anarchy en India, porque eso no es lo que estamos entregando. El espectáculo es tan radicalmente diferente y los personajes son tan radicalmente diferentes”. Así aclaró el actor que intenta separar ambas series.

Muchos actores quedan de alguna manera muy vinculados a los proyectos que los vieron nacer en términos laborales y Hunnam es consciente de eso. “Era realmente un niño cuando comencé con Sons of Anarchy, aunque eso hizo que me sintiera bastante orgulloso de parte del trabajo que hice en las últimas temporadas”, comentó el actor y agregó: “Solo soy una persona diferente ahora. Estoy por encima de los 40 ahora, y he estado haciendo un balance de quién soy y quién me gustaría ser, y el trabajo que hago es ciertamente un elemento de eso. Creo que fue un paso importante para mí desafiarme a mí mismo de esa manera. Fue muy gratificante salir de mi zona de confort con este proyecto: nunca he trabajado tan duro en nada como lo he hecho en esto, así que Estoy nervioso y realmente emocionado de ver cuál será la reacción”.

Hunnam en una escena de la mítica "Sons of Anarchy"

El resto del elenco lo completan Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph y Shiv Palekar.

Shantaram está escrita y producida por Steve Lightfoot, quien es a su vez el showrunner de la serie y cuenta con Bharat Nalluri como director y productor ejecutivo. Andrea Barron, Nicole Clemens, Steve Golin y Justin Kurzel también son productores ejecutivos junto con Eric Warren Singer, co-creador de la ficción.

La primera temporada de 12 capítulos debuta el viernes 14 de octubre de 2022, seguida de un nuevo episodio semanal cada viernes hasta 16 de diciembre de 2022 en Apple TV+.

