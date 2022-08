Se conoció el primer vistazo de la precuela de “Los juegos del hambre” con Rachel Zegler

Tom Blyth es Coriolanus Snow y Rachel Zegler es la tributo Lucy Gray Baird. (Lionsgate)

Lionsgate ha presentado hoy un primer vistazo de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y las serpientes), una precuela ambientada en el lúgubre mundo de Panem.

"Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y las serpientes" estará en cines el 17 de noviembre de 2023.(Lionsgate)

El largometraje se ubica en el tiempo mucho antes de que la historia se centrara en Katniss Everdeen, el personaje principal de la franquicia Los juegos del hambre, y se centra en el inglés Tom Blyth en el papel de Coriolanus Snow (el gobernante tirano de la nación distópica), junto a Rachel Zegler como la tributo Lucy Gray Baird.

Esta historia relata que, “como mentor, en su juventud, Coriolanus Snow desarrolla sentimientos prohibidos por el tributo femenino del Distrito 12 durante los 10º Juegos del hambre”.

Imagen del joven Coriolanus Snow en "Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes", la novela. (Editorial Molino)

La nueva foto presenta a Snow cuando tenía 18 años, quien fue nombrado como instructor de la joven Gray durante los 10º Juegos del hambre, el publicitado evento en el que los adolescentes son elegidos por sorteo para luchar hasta la muerte.

En relación, la novela de 2020 de Suzanne Collins retrata cómo la modesta Lucy se convierte en el centro de las miradas cuando despliega su cantar durante la ceremonia de la cosecha. Así que, con su talento y carisma, Snow cree que ella puede ser capaz de poner las probabilidades a su favor en pro de salir viva y triunfante de los juegos.

Donald Sutherland interpreta a Coriolanus Snow en la edad adulta en "Los juegos del hambre". (Lionsgate)

Entre las demás caras de su reparto, estarán Hunter Schafer interpretando al primo y confidente de Snow, Tigris Snow. De igual manera Peter Dinklage encarnará al decano de la Academia, Casca Highbottom; y Viola Davis ha sido elegida para interpretar a Volumnia Gaul, el cerebro del perverso combate a muerte. Otros talentos como Jason Schwartzman, Laurel Marsden, Josh Andrés Rivera, Ashley Liao y Amélie Hoeferle y más, también harán parte de esta historia.

Rachel Zegler, actriz y cantante estadounidense que protagonizará "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (REUTERS)

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes estará dirigida por Francis Lawrence. Fue ella quien también llevó a la gran pantalla Los juegos del hambre: en llamas, Sinsajo parte 1 y Sinsajo parte 2. Y Michael Lesslie ha escrito el último borrador del guion.

Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y las serpientes llegará a cines el 17 de noviembre del próximo año 2023.

