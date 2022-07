“John Wick 4”: Keanu Reeves en la primera imagen de la próxima entrega

El asesino más letal de este universo ficticio vuelve en la cuarta entrega de la franquicia. (Lionsgate)

Keanu Reeves regresa en John Wick 4, la próxima película de la franquicia de acción y disparos. Este jueves, Lionsgate compartió la primera imagen del asesino más querido del cine y no da demasiados indicios sobre cómo será la continuación que llegará el 22 de mayo de 2023. Lo último que vimos sobre el personaje es que todos a su alrededor piensan que está muerto, sin embargo, él “Hombre de la bolsa” no se rendirá hasta cobrar su venganza contra los traidores.

El personaje de pocas palabras y mirada atemorizante está totalmente rodeado de velas en este primer vistazo de su retorno. Parece estar calmado, como mirando a la nada, pero también parecería que está planeando un nuevo movimiento en esta partida de ajedrez letal que se juega solo entre hombres peligrosos como él.

Así se ve el actor Keanu Reeves en "John Wick 4". (Lionsgate)

En abril de este año, un panel de CinemaCon dejó entrever que esta película será la que contenga las más grandes escenas de lucha que se han visto hasta ahora en la serie cinematográfica. Además, en el marco del evento, se reveló un footage que, por ahora, no ha salido oficialmente a la luz. Según se describió, Wick está entrenando muy duro para enfrentarse contra sus enemigos .

En la cuarta entrega de John Wick, el elenco que acompañará a Reeves está conformado por Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown y Ian McShane en el rol de Winston, el administrador del Hotel Continental. La dirección recaerá en Chad Stahelski, un ex doble de riesgo que se abrió paso en la industria cinematográfica como cineasta.

El éxito de la saga del cine se respalda en las enormes cifras de taquilla que registraron sus pasadas entregas: John Wick 3: Parabellum con una recaudación mundial de 327,3 millones en dólares en 2019; John Wick 2: un nuevo día para matar con 171,5 millones en 2017; y John Wick con 86 millones en 2014. Desde el debut de la trama, el público se enamoró por completo de este sicario interpretado por Keanu Reeves, considerado uno de los actores más queridos de Hollywood.

Lo último que se vio de la serie cinematográfica fue en "John Wick: Parabellum". (Lionsgate)

¿Qué se espera de John Wick 4?

Antes de dar inicio al rodaje de John Wick 4, el director Chad Stahelski confesó sentirse inseguro tras el brillante trabajo de escenas de acción de la tercera cinta y, por tal motivo, incluyó un momento en que samuráis fueran a caballo, aunque no especificó su relevancia dentro de la narrativa.

“Hubo un par de días en los que decidí hacer la cuarta película y me desperté sudando frío y diciendo: ‘¡Caballos! ¿Cómo gano a los caballos? No tengo ni puta idea, para decirte la verdad’”, indicó sobre la escena de la tercera entrega en una entrevista con Collider. “Tengo muchas ideas geniales para la próxima que creo que son diferentes, impactantes, divertidas y únicas. Cómo hacerlos, no tengo ni puta idea en este momento. Todavía lo estoy descifrando”.

