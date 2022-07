Gracias a “Stranger Things”, una canción de su banda sonora batió un nuevo récord

Video de “Running Up That Hill”. (Youtube)

Kate Bush está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y su tema “Running Up That Hill” alcanzó las 100 millones de visitas en YouTube y el fenómeno no para de crecer.

Es que este tema logró ser fundamental en la trama de la serie, ya que gracias a esta melodía el personaje de Max logra esquivar la muerte a manos del monstruo villano de esta temporada, Vecna. O sea, se convirtió en el tema salvavidas de la chica amiga de Eleven que atraviesa el duelo por la muerte de su hermano Billy. Así es como toda una nueva generación descubrió esta canción novedosa, y pasó a formar parte de las listas de preferidas de los consumidores de plataformas de música. De hecho, fue la elegida para musicalizar el tráiler del segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things.

La cantante inglesa logró posicionarse con esta canción como una de las artistas más escuchadas en EE.UU., luego de que se haya lanzado hace más de 37 años. (Canal Kate Bush en YouTube)

Solo por mencionar algunos de los récords de esta canción, el tema logró duplicar su cantidad de reproducciones en YouTube, que fue subido a la plataforma en enero de 2011 al canal de la cantante. Hasta el estreno de la serie, tenía 48,2 millones de visitas. Y a 37 años de su lanzamiento, esta canción de Bush logró por primera vez estar entre los 10 temas más escuchados en EEUU.

En una entrevista con BBC Radio 4, la cantante expresó su sorpresa por el éxito de su canción luego de tantos años: “[Stranger Things] es una gran serie y pensé que el tema llamaría la atención. Pero nunca imaginé que sería algo así. Es tan excitante. Pero es bastante impactante, ¿verdad? Quiero decir, todo el mundo se ha vuelto loco. Que toda esta gente tan joven escuche la canción por primera vez y la descubra es muy especial ”.

El personaje de Max reproduce una y otra vez la canción de la artista británica. (Netflix)

“Running Up That Hill” fue el primer sencillo del álbum de 1985 llamado Hounds of Love y fue lanzado en el Reino Unido en agosto de ese año por EMI. El video musical fue dirigido por David Garfath, y vemos a Kate Bush realizar una coreografía junto al bailarín Michael Hervieu.

La plataforma TikTok también se sumó a la moda de esta canción y así el hashtag #runningupthathill tiene 637.6 millones de visualizaciones (se va actualizando el número a diario), y el de #katebush acumula 559 millones hasta el momento. Un éxito que no para de crecer y que seguramente se supere en números día tras día.

SEGUIR LEYENDO: