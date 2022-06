“Thor: Love and Thunder”: estas son las primeras reacciones del regreso del Dios del trueno

Taika Waititi dirige esta cuarta entrega de la saga del Dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth. Además, Natalie Portman mara su retorno al UCM en el rol de Mighty Thor. (Marvel Studios)

Desde el 7 de julio, Thor: Love and Thunder se proyectará en cines de América Latina y, a dos semanas de su estreno, ya se compartieron las primeras reacciones de la prensa especializada en Estados Unidos a través de Twitter. Se trata de una nueva aventura protagonizada por el Dios del trueno (Chris Hemsworth), después de haber luchado junto a los Vengadores en la batalla contra Thanos que el mundo presenció en Avengers: Endgame.

Además, la película no solamente contará con el regreso de Taika Waititi, en la dirección y como voz de Korg, y Tessa Thompson como Valkyrie. Natalie Portman vuelve a interpretar el rol de Jane Foster , aunque en una versión mucho más cambiada y basada en la historia original de los cómics de Mighty Thor. Ahora, ella es digna de portar a Mjolnir y se sumará a su exnovio en un enfrentamiento con una aterradora criatura que asesina dioses, Gorr (Christian Bale).

Natalie Portman está de vuelta y se suma a Chris Hemsworth en la cuarta película del superhéroe. (Marvel Studios)

“La película encuentra a Thor en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el carnicero de Dioses, que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor pide la ayuda del rey Valkyrie, Korg y su ex novia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como Mighty Thor. Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde”, se lee en la sinopsis oficial.

Los comentarios recién llegados sobre Thor: Love and Thunder la describen como un evento cinematográfico muy propio de la visión de Waititi , quien ya demostró con Thor: Ragnarok que no teme arriesgarse dentro del Universo cinematográfico de Marvel. A su vez, estos también aluden a la genialidad del soundtrack que tendrá a Guns N’ Roses como plato principal, y así queda claro que “Sweet Child O’Mine” no será lo único que escucharemos de la banda de hard rock en esta cinta.

Primeras reacciones de Thor: Love and Thunder

Courtney Howard, de Variety: “Tiene apetito por la destrucción y las risas. ¡Es totalmente genial! Taika Waititi ofrece un espectáculo subversivo e irreverente. Gran historia, apuestas y construcción de personajes. Chris Hemsworth y Natalie Portman, soberbios. Russell Crowe y Christian Bale se deslizan fácilmente en su mundo”.

"Thor: Love and Thunder" llegará a los cines el próximo 7 de julio. (Marvel Studios)

Erik Davis, de Fandango: “¡Otra aventura clásica de Thor! Thor: Love and Thunder es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas impulsadas por Guns N’ Roses con una historia desesperadamente romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe son especialmente geniales. ¡Y Korg!”.

Germain Lussier, de Gizmodo: “Es como imagino que podría ser vivir en la mente de Taika Waititi. Es salvaje, divertida, un poco exagerada a la mitad, pero al final todo se une de una manera sorprendente, conmovedora y satisfactoria. Mucho Guns N’ Roses también. Muchísimo”.

Póster oficial de "Thor: Love and Thunder", lo nuevo del Dios del trueno que dirige Taika Waititi. (Marvel Studios)

Simon Thompson, de Forbes: “Es una explosión vívida y vibrante que cumple. El Thor de Hemsworth sigue siendo una joya en la corona de Marvel. El Gorr de Bale es un hombre del saco asesino que combina lo absurdo y lo espeluznante. La Foster de Portman y la Valkyrie de Thompson son una pareja de primer nivel. El Zeus de Crowe es *beso del chef*”.

Rachel Leishman, de The Mary Sue: “Es la combinación perfecta de Taika en su mejor momento con comedia y un puñetazo en el estómago, todo en uno. Dejé esta película emocionalmente satisfecha mientras sollozaba y era simplemente perfecta. Tenemos una banda sonora de rock al estilo de papá. En palabras de mis nuevos personajes favoritos: AHH”.

