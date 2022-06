Zoë Kravitz en otro proyecto con Warner Bros. después de “The Batman” y “Kimi”

La actriz estadounidense se une a una nueva producción descrita como un thriller de atracos. (REUTERS/Danny Moloshok)

The Sundance Kid Might Have Some Regrets es un próximo thriller de atracos protagonizado y producido por Zoë Kravitz. Se trata de la tercera colaboración entre la actriz estadounidense y Warner Bros. tras actuar en las películas The Batman (como Gatúbela) y Kimi, esta última se lanzó exclusivamente por la plataforma HBO Max. Ideada por la escritora Leyna Krow, la producción promete redefinir este género cinematográfico.

Según la descripción que comparte The Hollywood Reporter, “ es una historia centrada en unas gemelas ladronas de bancos, una con poderes sobrenaturales y otra sin ellos . Una gemela, Maggie, es el cerebro y la fuerza con su telequinesis, superfuerza, fluidez en el lenguaje, invencibilidad y más, mientras que la otra, la narradora, es la cara autoproclamada de la operación. La otra gemela seguirá a Maggie en cada paso del camino, pero cuando su nueva aventura sale mal, ella comienza a tener dudas sobre la vida que llevan, especialmente cuando los disparos comienzan a caer sobre ella y su impenetrable hermana”.

Zoë Kravitz dio vida a Selina Kyle (Gatúbela) en "The Batman", dirigida por Matt Reeves. (Warner Bros.)

La relación entre Zoë Kravitz y la compañía Warner Bros.

Kravitz se ha convertido en una de las estrellas dentro de la esfera Warner Bros. luego de dar vida a Selina Kyle, conocida también como Gatúbela en el más reciente filme sobre el Caballero de la noche de DC Comics . Escrita y dirigida por Matt Reeves, este nuevo inicio del superhéroe de Gotham –­interpretado ahora por Robert Pattinson– fue todo un éxito en taquilla al recaudar más de 770 millones a nivel global. Además, la artista también sorprendió hace poco con un rol principal en Kimi, la cinta de Steven Soderbergh. Próximamente, tendrá su debut directoral con Pussy Island, un thriller que contará con la participación de Channing Tatum y Simon Rex.

Por otro lado, Krow se dio a conocer por la publicación de unos relatos cortos bajo el título I’m Fine, but You Appear to Be Sinking. Adicionalmente, a este futuro proyecto junto a Zoë Kravitz, trabajará en la adaptación de una de sus historias, Sinkhole, en colaboración con Jordan Peele (¡Huye!) e Issa Rae (Insecure) para Universal. Mientras tanto, está a la espera del lanzamiento de su primera novela, Fire Season.

Este año, Kravitz también protagonizó la película "Kimi" que se lanzó exclusivamente en streaming. (HBO Max)

Entre los productores acreditados de The Sundance Kid Might Have Some Regrets está la propia actriz principal junto a Matt Jackson, de Jackson Pictures, que estuvo detrás de El juicio de los 7 de Chicago y Apuesta maestra, ambas películas escritas y dirigidas por Aaron Sorkin. Joanne Lee será productora ejecutiva. De momento, no se sabe cuándo iniciará el rodaje y Warner Bros. no ha ofrecido ninguna fecha tentativa para su estreno.

