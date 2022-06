“Mi gran casamiento griego”: ya se comenzó a filmar la tercera parte en Grecia

Nia Vardalos será la directora de la tercera película de "Mi gran casamiento griego" según anunció en sus redes sociales. (Focus Pictures)

Allá por 2002 se estrenaba la primera parte de Mi gran casamiento griego (My Big Fat Greek Wedding) protagonizada por Nia Vardalos y fue un éxito mundial. Vardalos logró meterse en la carrera al Oscar, ya que el film fue nominado como Mejor guion original escrito por la actriz. Años más tarde, en 2016, llegó la segunda entrega (Mi gran casamiento griego 2) que intentó lograr la misma mítica de la película original, pero fue criticada por los expertos y también por aquellos que habían amado el film de 2002. De hecho, no llegó a alcanzar los 60 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

Pero estas noticias no frenaron a Vardalos y va por una tercera película. Ya convertida en una especie de saga, regresa con nuevas historias. En una época donde las remakes y los spin-off están a la vuelta de la esquina, el regreso de Mi gran casamiento griego no asombró tanto.

Así anunció la actriz en su cuenta de Instagram el regreso de "Mi gran boda griega". (@niavardalos)

La actriz anunció a través de su cuenta de Instagram que el film comenzó a rodarse en Atenas, Grecia. De hecho, en el video muestra una parte del clásico y característico barrio de Plaka de la capital griega. Nia también reveló que ella será quien dirija esta tercera película (tarea que ya realizó en el film de 2009, I Hate Valentine’s Day).

“ Estamos en Grecia filmando. Gracias por todos los mensajes encantadores” , publicó Vardalos en su posteo y agregó: “¡Gracias a Playtone, Gold Circle, HBO y Focus!”, en referencia a las productoras que colaborarán con la realización de la ficción.

Michael Constantine, quien dio vida al patriarca de la familia protagonista, falleció a los 94 años. (GOLD CIRCLE FILMS)

La primera entrega (la más exitosa hasta el momento) fue dirigida por Joel Zwick (Fat Albert) y contaba la historia de Fotoula Toula Portokalos (Vardalos), una muchacha greco-estadounidense que se enamoraba de Ian Miller, un hombre no griego (John Corbett). A pesar de que la familia de la joven no aprobaba esta unión, ambos deciden seguir adelante con sus planes de casarse. Todo el film es la gran preparación para ese momento, en el que Ian y Toula se unen para siempre.

Hasta ahora se desconocen los detalles de la trama y quiénes formarán el elenco de Mi gran casamiento griego 3. Quien no va a formar parte de este nuevo proyecto es Michael Constantine, que falleció el año pasado y le daba vida al padre de Toula, Gus Portokalos. “Me había dicho que no podría unirse a nosotros para la tercera película y su deseo era que siguiéramos”, relató Vardalos en una publicación de su propio Instagram el año pasado. “Escribí el guion para reflejar la decisión de Michael y siempre atesoraré los últimos mensajes que me envió, con la esperanza de que estuviéramos filmando pronto”, reflexionó la actriz.

Por ahora resta esperar más detalles que seguramente se revelarán en las redes de Vardalos.

