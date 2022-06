“Secretos de Playboy” llega a Latinoamérica y revela la verdad oculta del imperio de Hugh Hefner

Imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con personas de todas las facetas del mundo de Playboy ayudan a desentrañar la glamorosa mitología creada por Hugh Hefner. (A&E)

El próximo domingo 19 de junio, se emitirá en América Latina la serie documental Secretos de Playboy (Secrets of Playboy). A través de entrevistas exclusivas y material inédito de archivo, la producción ahonda en el lado más oscuro del imperio creado por el fallecido magnate Hugh Hefner hace casi 70 años. Son 12 episodios que componen la temporada en los que se revela la verdad escondida por décadas dentro de la famosa Casa de las Conejitas.

En el marco del movimiento #MeToo y con una perspectiva de género, la docuserie de A&E analiza desde una lente moderna este mundo creado por Hefner y las consecuencias del gran alcance de su poder y la percepción de la sexualidad dentro de la cultura popular . De esta manera, profundiza en las experiencias traumáticas de las mujeres que residieron en la Mansión Playboy, en Los Ángeles, California.

Las exconejitas cuentan sus testimonios de experiencias traumáticas para "Secretos de Playboy". (A&E)

Entre las fuentes consultadas para Secretos de Playboy se incluyeron a expertos en todas las facetas de este entorno y personas que cuentan por primera vez sus testimonios: la exdirectora de Playmate Promotions, Miki García; exnovias de Hefner como Holly Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore; Jennifer Saginor, la autora de Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion y residente de Playboy Mansion West; la Conejita Madre PJ Masten; Susie Krabacher, Dona Spier, Tylyn John y Cristy Thom (ex Playmates Rebekka Armstrong).

Asimismo, se contó con las declaraciones de miembros del personal y del círculo íntimo de Hefner, incluida la asistente ejecutiva Lisa Loving Barrett, el mayordomo Mitch Rosen y el mayordomo personal de Hefner, Stefan Tetenbaum. Para los últimos capítulos, las gemelas y exnovias de Hefner, Karissa y Kristina Shannon, también se sumaron a la denuncia liderada por Audrey Ann Huskey.

La temporada está compuesta por 12 episodios en los que se detallan casos y situaciones que involucraron a Hefner. (A&E)

¿Liberación sexual o un mundo misógino?

En la década de los 50 y 60, los desnudos eran considerados un contenido clandestino en las publicaciones de revistas y, evidentemente, no eran bien vistos por la sociedad de ese entonces. En 1953, Playboy llegó a romper ese tabú al colocar el cuerpo desnudo de una mujer en una portada y convirtió esta imagen en un consumo masivo en los medios, repercutiendo así cómo era vista la sensualidad femenina hasta el presente siglo.

Secretos de Playboy refleja cómo el lanzamiento de esta publicación fue prácticamente el “cielo” para los hombres solo con ojear unas páginas impresas. Sin embargo, detrás de esta industria caracterizada por su misoginia, se gestaba la depredación sexual –que apunta a ciertos famosos–, el tráfico y el abuso de mujeres (incluidas menores de edad) en las mansiones satélites que eran usadas como clubes privados para practicar orgías. Era en esas “mansiones ocultas” donde se quedaban las chicas que no alcanzaban el sueño dorado de debutar en Playboy.

La serie documental se estrenó en EE.UU. a inicios de 2022 y recién llegará en junio a América Latina. (A&E)

Asimismo, se abordan sucesos muy trágicos como la sobredosis de Adrienne Pollack que la llevó a la muerte en 1973, el suicidio de Bobbie Arnstein (asistente de Hefner) en 1975 y el asesinato de la playmate Dorothy Stratten a manos de su propio esposo y mánager, Paul Snider, en 1980. Tampoco se deja de mencionar el pasaje de las “Pig Nights” –traducida como “Noche de los cerdos” en referencia a cómo Hugh Hefner hablaba de las prostitutas– celebradas todos los jueves con chicas reclutadas en Sunset Boulevard y trasladadas a la mansión.

Dirigido por Alexandra Dean (This is Paris y Bombshell: The Hedy Lamarr Story) y Arlene Nelson, Secretos de Playboy es un título original de A&E que se emitió originalmente en Estados Unidos a comienzos de este año. Está producido por las mentes detrás de la exitosa docuserie Esclavos de la cienciología; y por Dean, Eli Holzman, Aaron Saidman, Matt Shanfield y Erin Gamble, de The Intellectual Property Corporation (IPC). En la producción ejecutiva figuran Elaine Frontain Bryant, Brad Abramson y Dolores Gavin.

Los episodios comenzarán a transmitirse en Latinoamérica desde el domingo 19 de junio por el canal A&E . El primero se podrá ver a las 10 p.m. en Argentina, 8:00 p.m. Colombia, 9:00 p.m. en Chile y 8:00 p.m. México.

