“Secrets of Playboy” se extenderá por más episodios y más detalles polémicos sobre Hugh Hefner saldrán a la luz

Imágenes de archivo y entrevistas exclusivas ayudan a desentrañar la glamorosa mitología creada por la marca Playboy durante varias décadas. (A&E)

El lado oscuro de Playboy y su fundador, Hugh Hefner, fue revelado en la docuserie Secrets of Playboy, que se emitió por la señal de A&E. Ahora, se dio a conocer que la producción tendrá dos episodios adicionales que volverán a poner sobre la mesa el infierno que se vivió dentro de la mansión de las conejitas. Nuevamente, contará con testimonios de mujeres que nunca antes se habían atrevido a recordar su pasado y detallar sus vivencias ante el mundo.

La serie documental se centra en el imperio que creó Hefner y cómo detrás de este se ocultaron los abusos y excesos que nunca antes habían salido a la luz. Así es como muchas de las exconejitas acusan al empresario de respaldar una industria caracterizada por abusos sexuales, consumo de drogas, coerción y manipulación que se mantuvo por décadas hasta su fallecimiento en 2017.

Hugh Hefner fue la mente detrás de la revista "Playboy" y un símbolo de la liberación sexual durante décadas. (Dan Tuffs/Getty Images)

“No es una historia simple”, aseguró Alexandra Dean, la directora, en una entrevista con Variety. “Cada tono de gris sucedió en la mansión y sucedió durante un lapso de 40 años”, añadió sobre este proyecto que analiza lo que ocurrió dentro de esta propiedad bajo una perspectiva de género en plena época del movimiento #MeToo.

Según reportó la prensa estadounidense, Secrets of Playboy se ha convertido en lo más visto de A&E en los últimos cinco años, por lo que, no es ninguna sorpresa que la audiencia espere por más después de todo. Los nuevos dos capítulos serán de una hora cada uno y marcarán el regreso del título para el próximo 28 de marzo en EE.UU., aunque no mantendrán el estilo documental que tuvieron los pasados 10 episodios de la temporada. Esta vez, Lisa Guerrero, exmodelo de Playboy y periodista de investigación, presentará las entrevistas y más datos acerca del caso.

En "Secrets of Playboy", algunas exconejitas cuentan los excesos que se vivieron al interior de la propiedad de Hefner. (Robert Mora/Getty Images)

De esta manera, el primero en lanzarse se centrará en The Girls Next Door, el reality show de seis temporadas sobre el reinado de Hugh Hefner que se transmitió originalmente por E! en la década de los 2000. Asimismo, incluyó la participación de las “novias” más jóvenes que vivían en la casa de Hugh Hefner. ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras? Karissa y Kristina Shannon, hermanas gemelas y exparejas del editor de revistas, saldrán al frente para sincerarse sobre lo que experimentaron en esos días de su juventud.

Ambas contarán las experiencias en el entorno del líder de Playboy y más detalles ocultos sobre el programa de telerrealidad que expuso un estilo de vida -no necesariamente verdadero- de estas mujeres y presentó a un gran número de chicas que formaron parte de la nueva generación de conejitas en este siglo.

En 2017, el empresario murió a los 91 años por causas naturales y sus últimos momentos de vida los pasó en la Mansión Playboy. (Picture Perfect/Shutterstock)

El segundo capítulo especial llegará el 4 de abril, abordando las conversaciones en torno a las exmodelos que integraron este mundo, novias y trabajadores de Hefner como Sondra Theodore, Susie Krabacher, Lisa Loving Barrett y Audrey Ann Huskey. Cada una de estas mujeres se enfrentarán a sus propios miedos para confesar la verdad sobre los abusos que experimentaron y los traumas que les dejaron como un resultado para el resto de sus vidas. Para mediar la tensa comunicación, la Dra. Kate Balestrieri fue incluida entre los participantes de esta plática televisada.

Los dos episodios de Secrets of Playboy se podrán ver desde A&E.

SEGUIR LEYENDO: