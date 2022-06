“El abogado de Lincoln”: se confirmó la segunda temporada

La producción contará con un nuevo caso en su segunda temporada. (Netflix)

El abogado de Lincoln (The Lincoln Lawyer) logró ser renovada para una segunda temporada. La serie creada por el renombrado David E. Kelley y basada en las novelas escritas por Michael Connelly, ocupó los primeros lugares dentro de las ficciones más vistas de la plataforma. Fue justamente la jefa de televisión global de Netflix, Bela Bajaria, quien dio el anuncio durante el Banff World Media Festival. Así, desde la cuenta de Twitter de Netflix se anunciaba: “ El mejor abogado de Los Ángeles está de vuelta. El abogado de Lincoln volverá a Netflix con una segunda temporada”.

La nueva entrega tendrá 10 episodios y se basará en el cuarto libro de la saga de Connelly llamado El quinto testigo (The Fifth Witness). Recordemos que la primera temporada tomo como punto de partida el segundo libro del autor llamado El veredicto (The Brass Verdict). Los nuevos episodios contarán la historia de Lisa Trammel, una madre que libra una lucha contra el banco que quiere quitarle su casa. Ella será acusada de asesinato luego de que el vicepresidente de la entidad, llamado Mitchell Bondurant, aparezca muerto. Nuevamente, el Dr. Mickey Haller será el defensor de esta mujer que se presume inocente.

Se confirmó una nueva temporada de "El abogado de Lincoln". (Netflix)

Para esta nueva entrega se sumará Dailyn Rodriguez (La reina del sur) en el rol de productora ejecutiva. Ted Humphrey, a su vez, regresará como co-showrunner y productor ejecutivo.

Volveremos a ver a Manuel García-Rulfo en el rol central de Mickey Haller, junto al elenco que ya conocimos en la primera entrega: Neve Campbell como Maggie McPherson, Becki Newton como Lorna, Jazz Raycole como Izzy, Jazz Raycole y Angus Sampson como Cisco. La serie desembarcó en Netflix el 13 de mayo de este año y ha figurado durante varios días dentro del Top 10 global de la plataforma. Incluso, en 90 países acumuló 260,53 millones de horas vistas hasta el 15 de junio.

Anuncio de la renovación de la segunda temporada de "El abogado de Lincoln". (Twitter de Netflix)

Cabe recordar que la primera adaptación de la novela de Connelly se llevó a cabo en 2011 con el nombre de El inocente. El film fue protagonizado por Matthew McConaughey en el rol de Mickey Haller.

David Kelley tiene detrás varios proyectos más allá de la segunda temporada de The Lincoln Lawyer. Entre ellos Missing File para Peacock (sin plataforma para América Latina), Avalon para la señal ABC , A Man in Full que se verá en Netflix, Presumed Innocent para Apple TV+, Big Shot en Disney+ y Love and Death en la plataforma de HBO Max. Kelley también está en tratos para la segunda temporada de Nine Perfect Strangers (Prime Video) con Nicole Kidman, que ya tiene confirmada una nueva tanda de capítulos.

