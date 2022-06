“Glass Onion”, el nuevo film original de Netflix, será la secuela de “Knives Out”

La secuela de "Knives Out" escrita y dirigida por Rian Johnson. (Netflix)

La secuela de Entre navajas y secretos tendrá nuevamente a Daniel Craig en el rol protagónico y otra vez con el guion y la dirección de Rian Johnson, ahora llamada oficialmente Glass Onion: A Knives Out Mistery, pero esta vez como una producción original de Netflix. En el anuncio solo se vio la cara de Craig y el título de la película sin más información.

Después de la despedida de James Bond, Craig volverá y hará base en la franquicia del director de Star Wars Episodio 8: el último Jedi. El proyecto tuvo un gran éxito en su paso por los cines en el 2019 y la plataforma de video puso su atención en Johnson para que produzca un nuevo largometraje pensando en extenderlo más allá de la película que se estrena a fin de este año. Además de Craig, ya están confirmados Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista en el reparto, dejando bien marcado que la saga se podría convertir en un caso por película.

"Glass Onion" es el título de la secuela de "Knives Out". (Netflix)

Según explicó el propio director en su cuenta de Twitter, el cambio de nombre de Knives Out 2 a Glass Onion tiene que ver con una idea tomada de Agatha Christie en la que se meterá en diferentes misterios bajo el mismo marco y desde la perspectiva de Benoit Blanc (Daniel Craig). Así es como Netflix planea su franquicia de detectives.

El director y guionista amplió el concepto: “Algo que me encanta de Agatha Christie es que nunca se mantiene a flote de forma creativa. Creo que hay una percepción errónea de que sus libros usan la misma fórmula una y otra vez, pero los fanáticos saben que es todo lo contrario. No se trataba solo de escenarios o métodos de asesinato, ella estaba constantemente ampliando el género conceptualmente”, señaló Johnson. “Bajo el paraguas de la novela policíaca, escribió novelas de espías, horrores proto-slasher, cazas de asesinos en serie, romances góticos, estudios de personajes psicológicos, diarios de viaje glamorosos. Cuando hice Knives Out, eso fue lo que me entusiasmó con la perspectiva de hacer más misterios con Daniel como Benoit Blanc: emular a Christie y hacer que cada película sea como un libro completamente nuevo, con su propio tono, ambición, razón de ser... y ( ta dah) título”.

Rian Johnson regresará a dirigir una segunda y tercera entrega de su exitosa película. (Lionsgate Films)

La película original sigue la historia del detective Benoit Blanc, quien llega a una mansión para investigar la misteriosa muerte del multimillonario novelista Harlan Thrombey, quien previamente había invitado a toda su familia a celebrar su cumpleaños número 85. Al día siguiente, su ama de llaves sube a la habitación de Harlan para acercarle el desayuno y encuentra al escritor muerto. A partir de aquí comienza la investigación en la que Benoit deberá encontrar al responsable y para eso tendrá que desenterrar los secretos que esconde la familia llena de curiosos personajes.

Aquella producción tenía varias virtudes, entre ellas, el guion y una extensa lista de actores y actrices convocantes: Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell, Frank Oz, y Christopher Plummer. Gran parte de ellos eran actores en ascenso y otra parte, exitosas figuras del cine como Collete, Johnson y Plummer.

La cinta original se estrenó en 2019 y fue nominada a los premios Oscar. (Lionsgate Films)

La película original es de 2019, dura 2 horas y 10 minutos y fue uno de los títulos más destacados de ese año. De hecho, hoy Netflix lo tiene bien en la portada y hasta estuvo en los rankings entre las películas más vistas. Además, Knives Out llegó a ser nominada como Mejor Guion en los Oscar del 2020 y recibió muy buenas críticas de la prensa y del público en general. Comercialmente también fue un gran negocio: costó 40 millones de dólares y recaudó 300 a nivel mundial.

Debido al éxito que alcanzó, Netflix compró los derechos sobre el film para sumarlo a su plataforma, pero también para producir dos nuevas secuelas. Knives Out 2 tendrá su estreno este mismo año y será la primera de ese acuerdo. Así que posiblemente, si el rendimiento es bueno, tendríamos más de tres películas de Benoit Blanc.

Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Daniel Craig y Ana de Armas, protagonistas de "Knives Out". (Shutterstock)

Glass Onion: A Knives Out Mistery podría tener un pequeño estreno en cines y luego, obviamente, en Netflix.

