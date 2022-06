“Jurassic World: Dominio”: la despedida de la querida franquicia de dinosaurios intenta volver a las bases

Se estrena "Jurassic World: Dominion", el cierre de la saga de "Jurassic Park". (Universal Pictures)

El tibio recibimiento de la crítica en el 2015 jamás le impidió a Universal continuar con Jurassic World. De hecho, la primera tuvo un enorme éxito de taquilla que garantizó no una sino hasta dos películas más. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard lideraron esta franquicia que siempre fue cuestionada y por momentos, con sus dichos, parece que quedan como liberados de ese peso. De todos modos, la segunda de las películas, con Juan Antonio Bayona, tuvo un gran acierto yendo para el lado del terror. Así llegó la tercera parte, Jurassic World: Dominio, que decidió buscar al cast original y al dinosaurio argentino para despedirse del público.

La tercera entrega de la saga moderna de dinosaurios aborda el regreso a los orígenes con el retorno de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum como los doctores Alan Grant, Ellie Sattler y Ian Malcolm. No es una simple aparición, aquí jugarán diferentes papeles y estarán inmersos en la aventura, lo que los llevará a cruzar camino con sus sucesores. El marco es inmejorable: los dinosaurios están instalados en la civilización y la película hace una primera introducción de cómo, de alguna manera, la convivencia sucede. Están en la ciudad, en el mar, en el cielo, en todas partes. Su explotación no tardó en hacerse presente, un clásico de los humanos. Y justamente esos negocios y experimentos, no tardarán en poner en riesgo a la raza humana.

Dinosaurios y humanos conviven en esta entrega. (Universal Pictures)

El villano humano de turno está interpretado por Campbell Scott, encarnando a Lewis Dodgson. Es el dueño de un laboratorio que experimenta con dinosaurios para lograr avances que mejoren la calidad de vida humana, o sea, para seguir incrementando su riqueza. Pero en el nombre de la ciencia, un clásico de la saga, surge una amenaza: la modificación genética de unas langostas las vuelve un peligro que no para de crecer y que la doctora Ellie Sattler seguirá de cerca. Del otro lado, Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) deberán rescatar a Maisie (Isabella Sermon), su hija, y la clave para el progreso de la investigación en el mismo laboratorio.

Toda esta historia tiene la frutilla del postre con el Giganotosaurus, conocido a la fecha como el carnívoro más grande que haya existido en la tierra y descubierto en la provincia de Neuquen, Argentina. El T. Rex, clásico personaje de la saga, volverá a tener que ver en este duelo de dinosaurios además de las nuevas apariciones: Therizinosaurus, Quetzalcoatlus y el Pyroraptor. Blue, la velociraptor que toma el rol principal en toda la trilogía, también tendrá una importante presencia en la trama principal. Cada uno de los mencionados, tendrá su gran momento en la película y casi el atractivo principal de este cierre.

Giganotosaurus en "Jurassic World: Dominion". (Universal Pictures)

Respecto al desarrollo de la película y la despedida de la trilogía, Emily Carmichael y Colin Trevorrow escribieron una historia más centrada en la aventura, en el escape y en reconstruir ciertos momentos para que se luzcan los antiguos miembros de la saga. Buscar el golpe nostálgico que está muy bien logrado en esos momentos íntimos y específicos. También para lograr un buen encuentro con los actuales protagonistas, para que la despedida sea uniendo a las dos trilogías y compartiendo este final. En ese sentido, Trevorrow, director de esta y de la primera Jurassic World, no desborda en ingenio sino que se concentra en mezclar de la mejor manera posible aventura, dinosaurios y para un buen cierre en conjunto de los dos grupos de protagonistas. Se podría haber realizado una mejor película, pero se eligió un homenaje y despedida repasando los puntos fuertes de la saga.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum vuelven como los doctores Alan Grant, Ellie Sattler y Ian Malcolm. (Universal Pictures)

Sobre el éxito o no de la saga, los números son indiscutibles. La primera Jurassic World costó 150 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 1.600 millones. La segunda, Jurassic World: el reino caído, disminuyó un poco su ganancia, pero mantuvo números sorprendentes para una quinta parte si contamos las tres de Jurassic Park: costó 170 millones y cerró la recaudación 1.300 millones.

Sin dudas, el negocio funcionó y podría haber una cuarta entrega sin problemas, pero el estudio prefirió hacer un cierre con homenaje incluido a la historia creada por Steven Spielberg que buscar, en esta tercera entrega, mostrar un diferencial desde lo creativo. Las cartas estaban jugadas. Trevorrow y la producción apostaron a un cierre bien equilibrado entre aventura y nostalgia, con mucha pericia para los momentos de acción. Una despedida digna para una saga de películas siempre bien recibida.

Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en “Jurassic World”. (Universal Pictures)

Jurassic World: Dominio se estrena esta semana en todos los cines de América Latina.

SEGUIR LEYENDO: