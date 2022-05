Todas las novedades y estrenos de Prime Video en junio

Títulos originales de Prime Video para disfrutar en junio. (Prime Video)

Estamos a un día del mes de junio y así mismo, a un paso de enterarnos de todo lo que este servicio de streaming tendrá a tu disposición para el sexto mes del año. A continuación una guía de lo que podrás descubrir en Prime Video.

1 DE JUNIO

Una mujer sin filtro

"Una mujer sin filtro" tiene dentro de su elenco a Fernanda Castillo, Mara Escalante, Flavio Medina y Eugenio Bartilotti; entre otros. (Sobras International Pictures)

Comedia mexicana que sigue la vida de Paz, una mujer bondadosa quien ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada, guardando silencio para no herir sus sentimientos. Hasta que un día, en su cabeza, un fenómeno la obliga a expresar lo que siente. Ahora no habrá quien la detenga de decir la verdad a todos quienes la rodean.

3 DE JUNIO

The Boys (T3)

El reparto de "The Boys" es integrado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Elisabeth Shue y Laz Alonso; entre oros. (Amazon Studios)

The Boys vuelve con ocho episodios en los que Hughie, Butcher, Mother’s Milk y Frenchie (junto a otros personajes) continuarán su misión de exponer las verdades sobre The Seven y Vought, el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes y oculta sus sucios secretos.

8 DE JUNIO

A la mala

"A la mala" es protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. (Pantelion Films)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan esta comedia romántica hecha en México. Aislinn interpreta a María Laura, una aspirante a actriz quien por accidente descubre una nueva y lucrativa carrera. Un día, su mejor amiga le pide que coquetee con su nuevo novio para así probar su fidelidad, y resulta ser un mentiroso. María así encuentra una forma de ganarse la vida, sin saber que su nueva carrera la llevará a enamorarse de quien menos lo espera.

10 DE JUNIO

My Fake Boyfriend

"My Fake Boyfriend" es protagonizada por Keiynan Lonsdale, Dylan Sprouse, Sarah Hyland y Marcus Rosner. (Lionsgate)

Esta comedia LGBTQ+ original de Prime Video cuenta la historia de un joven en una situación complicada: quiere mantener a su ex fuera de su vida. Para ello, sigue el consejo de su mejor amigo poco convencional y usa las redes sociales para crear un novio falso y así mantener a su horrible examante fuera de su vida. Pero todo sale mal cuando conoce a su media naranja, y cortar con su falso novio resulta difícil de lograr.

Sin límites

"Sin límites" es una miniserie española dirigida por Simon West. (Prime Video)

Esta serie española narrará la histórica travesía de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes para darle la vuelta al mundo en agosto de 1519. La serie contará con seis episodios y será el actor Álvaro Morte (La casa de papel) quien interpretará al conocido marino español Elcano. La serie también contará con la actuación de Rodrigo Santoro como Magallanes.

Cariño, cuánto te odio

"Cariño, cuánto te odio" es protagonizada por Lucy Hale y Austin Stowell. (BCDF Pictures)

Lucy y Josh son compañeros que se odian sin remedio, aun cuando comparten la misma oficina por más de 40 horas a la semana. Cuando una oportunidad de ascenso surge en su empresa para ambos, los dos comenzarán una serie de juegos para ver quién ganará el nuevo trabajo. Con el tiempo, Lucy comienza a enamorarse de Josh, ¿será esto real o solo otra parte más del juego?

Después de Lucía

"Después de Lucía" es protagonizada por Tessa Ia. (Lemon Films)

Película mexicana que describe la relación entre un padre deprimido por la pérdida de su esposa y una hija víctima de bullying en la escuela. La película es protagonizada por Tessa Ía y Hernán Mendoza. Durante su estreno, recibió varios galardones en eventos como el Festival de Cannes y el Festival Internacional de San Sebastián.

15 DE JUNIO

Cantinflas

"Cantinflas" es dirigida por Sebastián del Amo, del 2014. (Pantelion Films)

Película que narra la historia no contada de la estrella de cine de comedia más grande y querida de México: Mario Moreno Cantinflas, desde sus humildes orígenes en pequeños escenarios, hasta las brillantes luces de Hollywood. El actor Óscar Jaenada interpreta al comediante.

17 DE JUNIO

Los Tigres del Norte: historias que Contar

"Los Tigres del Norte: historias que contar" es un documental biográfico sobre el reconocido grupo musical mexicano. (Prime Video)

Los Tigres del Norte: historias que contar, es un documental que ofrece a los fans una mirada más íntima y nunca antes vista a uno de los grupos más icónicos y populares de la escena musical regional mexicana: Los Tigres del Norte. El filme contará desde sus humildes inicios hasta el ascenso y éxito de la banda tras convertirse en uno de los grupos más relevantes del país.

El verano en que me enamoré

"El verano en que me enamoré" es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso. (Prime Video)

Basada en un libro del mismo nombre, esta serie gira en torno a un triángulo amoroso entre una joven y dos hermanos, la relación en constante evolución entre las madres y sus hijos, y el poder que perdura de la fuerte amistad femenina. Es una historia del final de la adolescencia, sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de un verano perfecto.

Inés del alma mía

"Inés del alma mía" es una adaptación de Isabel Allende. (RTVE)

La serie exclusiva de Prime Video que narra la historia de Inés, la primera mujer española en llegar a Chile y su arduo esfuerzo en ayudar a construir la nación de este país. La historia de esta serie sigue a personas y eventos de la vida real; está basada en la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende.

La vida en silencio

Un joven músico de jazz y padre soltero lucha todos los días para comunicarse con su hijo autista a través de la música. Un día, la madre del niño regresa tras ocho años de ausencia, solo para revelar una verdad que cambiará su vida tal como la conocía. La película reflexiona sobre las familias que carecen de una guía y ayuda para tratar y adaptar su hogar a las necesidades de alguien con trastorno del espectro autista.

23 DE JUNIO

7th & Union

"7th & Union" es protagonizada por Omar Chaparro, Edy Ganem, Julian Obradors y Gregg Daniel. (Mango Tree)

Raymundo (Omar Chaparro) es un exluchador mexicano quien forma un vínculo extraño con un hombre insatisfecho, cuya vida y relación con su hija se están desmoronando. Los dos hombres unen fuerzas para ganar una pelea que podría salvar a Raymundo, su esposa y su hijo.

24 DE JUNIO

Chloe

"Chloe" es una miniserie del Reino Unido, de 2022. (Prime Video)

Chloe es un thriller psicológico británico de 6 episodios. Lo protagoniza Becky, una veinteañera obsesionada con las redes sociales que trabaja a medio tiempo mientras vive con su madre, quien sufre demencia. Becky se obsesiona especialmente con una personalidad en Instagram: Chloe. Un día, Chloe muere repentinamente, y Becky se da cuenta de que tenía dos llamadas perdidas de ella minutos antes de fallecer. ¿Cómo sabe quién era ella? Becky decide tomar una nueva identidad para averiguarlo.

Pan y circo

En "Pan y circo" se verán las intervenciones de Diego Luna, Julia Carabias, Daptnhe Cuevas, Yásnaya Aguilar y Dayra Fyah; entre otros. (Prime Video)

Pan y circo viaja a Madrid para tratar de hallar respuesta a una pregunta que incomoda tanto en América Latina como en España: por qué la conquista se usa como un símbolo de gloria por unos y como un agravio pendiente por otros. Este tercer especial de la segunda temporada reúne y recurre a distintas voces hispanoamericanas para hablar sobre el tema, continuando con el mismo formato de los primeros dos episodios, ya disponibles en Prime Video.

