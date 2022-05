Todo sobre “Diario de un seductor”, la película en la que se conocieron y enamoraron Johnny Depp y Amber Heard

“Diario de un seductor”: en esta película comenzó el romance entre Johnny Depp y Amber Heard. Informe de Santiago García.

Diario de seductor (The Rum Diary, 2011) tiene, como muchas películas de la historia del cine, el extraño privilegio de dejar registrado el comienzo de un romance o el desarrollo de este. Desde Humphrey Bogart y Lauren Bacall en Tener y no tener (1944) hasta La Mary (1974) con Susana Giménez y Carlos Monzón, hay docenas de ejemplos de estas historias que quedaron para siempre inmortalizados en fílmico, para bien o para mal. Diario de un seductor se filmó hace ya once años, pero en el 2022 ha cobrado nueva importancia, por eso verla no solo tiene el valor en sí mismo de disfrutar de la película, sino el registro de una química explosiva que terminaría en desastre. Las películas cuentan lo que quieren contar y además terminan exponiendo cosas inesperadas.

Otras actrices estaban en la lista para protagonizar el papel que terminaría en manos de Amber Heard. Scarlett Johansson y Keira Knightley eran candidatas. (FilmDistrict)

Diario de un seductor -recordemos que su título original es muy diferente- es un libro del gran escritor y amigo personal de Johnny Depp, Hunter S. Thompson. La historia, con mucho de autobiográfica, es la de Kemp (Depp), un escritor que en la década del sesenta no ha logrado tener éxito y viaja a San Juan, Puerto Rico, a trabajar como periodista en un pequeño periódico local. Su búsqueda personal y su espíritu autodestructivo tiñen todo su vínculo con el lugar, incluyendo sus amistades y su consumo descontrolado de alcohol. Pero un nuevo problema aparecerá cuando conozca a Chenault (Amber Heard), una mujer seductora con la que conecta inmediatamente. La relación, aunque parece un romance genuino, representa un problema para ambos, porque ella está en pareja con Sanderson (Aaron Eckart), uno de los norteamericanos más poderosos que se han instalado en Puerto Rico.

"Diario de un seductor" se filmó hace ya once años. (FilmDistrict)

Hay muchos elementos muy interesantes más allá del encuentro entre Johnny Depp y Amber Heard, pero queda claro que algo de lo que pasaba fuera de la pantalla se percibe aún hoy delante de las cámaras. Johnny Depp en el año 2011 podría ya no estar en el punto más alto de su carrera como actor, pero seguía formando parte de proyectos muy taquilleros que alternaba con producciones más pequeñas como esta. Su personaje de Jack Sparrow, así como sus colaboraciones con Tim Burton eran parte de su filmografía. Amber Heard era una actriz con una carrera mucho menos relevante pero sólida y en ascenso, más teniendo en cuenta que tenía veinticinco años en aquel momento, mientras que Johnny Depp tenía cuarenta y ocho. Se eligieron mutuamente sin saber lo que vendría después.

"Verla no solo tiene el valor en sí mismo de disfrutar de la película, sino el registro de una química explosiva que terminaría en desastre". (FilmDistrict)

Pero la película no fue pensada para eso, otras actrices estaban en la lista para protagonizar el papel que terminaría en manos de Amber Heard. Scarlett Johansson y Keira Knightley fueron consideradas para el papel de Chenault. Él que sí tenía un vínculo más personal con el rol era Johnny Depp, su amistad con Hunter S. Thompson (fallecido en el 2005 y a quién está dedicada Diario de un seductor) incluye haber protagonizado la novela de Thompson Pánico y locura en Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas) en el año 2008, junto a Benicio Del Toro. Cuando Johnny Depp comenzó el rodaje de Diario de un seductor había dejado el alcohol, pero para su rol decidió volver a tomar, a fin de conectar con el personaje. El alcohol fluyó durante todo el rodaje, al parecer, a fin de conseguir el clima adecuado, no sólo para su protagonista.

Johnny Depp y Amber Heard comenzaron oficialmente su relación en el año 2012, y se casaron en el 2015. (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Pocos le prestan atención al realizador de la película, Bruce Robinson, un director con pocos títulos en su obra pero con dos películas muy importantes en la historia del cine. En primer lugar fue el guionista de Los gritos del silencio (The Killing Fields, 1984) y en segundo dirigió un título que figura en absolutamente todas las antologías del cine de culto: Withnail y yo (1987). Diario del seductor también tiene una reconstrucción de época minuciosa y un clima muy logrado. Incluso, como adaptación de Hunter S. Thompson es mucho más lograda que el otro film ya mencionado. Un elenco de grandes actores completan esta atractiva película disponible ahora en Prime Video.

Johnny Depp y Amber Heard comenzaron oficialmente su relación en el año 2012, se casaron en el 2015 y se separaron en el 2016. En el año 2017 se divorciaron pero el escándalo recién comenzaba. Amber Heard pidió una orden de alejamiento contra el actor por violencia física y mental, pero retiró la acusación luego de un acuerdo por siete millones de dólares. En el 2018 Heard dio un reportaje con graves acusaciones contra Depp sin decir su nombre. El actor presentó en el 2019 una demanda contra Amber Heard por difamación y esto es lo que los trajo en el 2022 a los tribunales en un escandaloso juicio público.

En la actualidad, ambos actores están en los tribunales en un escandaloso juicio público. (REUTERS/Kevin Lamarque/Pool)

Johnny Depp siguió haciendo películas pero perdió varios papeles importantes, incluyendo el rol de Grindewald en la saga de Animales fantásticos y donde encontrarlos. Todavía no ha quedado claro si seguirá interpretando a Jack Sparrow en las películas de Piratas del caribe. La carrera de Amber Heard aún tiene peso porque forma parte del elenco de Aquaman, pero los fans han juntado cuatro millones de firmas para que ella sea excluida de esos films. Lo que pasa fuera de la pantalla no debería importar en lo más mínimo a la hora de disfrutar lo que ocurre en ella, pero el cine es un negocio y también una expresión de la época en la cual se realizan. Al principio corrían vientos contra Johnny Depp, pero hoy ocurre todo lo contrario. Mientras tanto, está Diario de un seductor, una película a recuperarse y que, como extra, inmortaliza un momento de química entre dos personas que ya no podrá borrarla nada ni nadie.

