Una de las mejores series de detectives de la época regresa a Prime Video con nuevo nombre “Bosch: Legacy”

La nueva serie continúa con las aventuras de Harry Bosch como detective privado. (Prime Video)

Volvió Harry Bosch, uno de los detectives más importantes de la televisión, protagonista de un título que supo destacarse en el género. Luego de siete temporadas en Prime Video, el actor Titus Welliver regresó a su papel en Bosch: Legacy, spin-off de la aclamada Bosch. Este viernes 6 de mayo se estrenaron los primeros cuatro capítulos de una serie que tendrá 10 en su temporada inicial. Hay más aventuras del ahora exdetective de homicidios de la policía de Los Ángeles ya que se confirmó una segunda entrega.

Estrenada originalmente en Amazon Freevee en Estados Unidos (una nueva modalidad de realizar contenidos con pautas comerciales), llegó a toda América Latina a través de Prime Video, casa de su producto madre. Bosch: Legacy sigue la historia de Harry Bosch tras los hechos de la última temporada cuando decidió dejar la placa de detective por las injusticias del Departamento de Policía y los arreglos con la política. En este nuevo presente se desempeña como investigador privado y regresa con parte del elenco de su anterior serie: Mimi Rogers como Honey Chandler, la despiadada abogada, y Maddison Lintz como Maddie Bosch, la hija de Bosch, en su nuevo rol de policía.

Ya se estrenaron los primeros cuatro capítulos de la serie. (Prime Video)

Basada en las novelas de Michael Connelly, quien trabajó en la serie con el creador de la misma Ellis Overmyer, este llevó a la pantalla varios de sus libros en los cuales aborda temas como la corrupción, la política sucia, el narcotráfico, prostitución y abuso policial. La serie se convirtió en la más longeva de la primera camada de series de Prime Video por su estructura clásica, sus buenos personajes, la imagen de Los Ángeles y algo del mejor cine noir.

La nueva ficción se basa libremente en The Wrong Side of Goodbye, uno de los libros de Connelly y cuyo título comparte con el primer episodio de la primera temporada. Bosch ahora es un investigador privado y su primer trabajo lo lleva a los terrenos de la multimillonaria Whitney Vance, que le pide encontrar a su único heredero antes de su inminente muerte debido a una enfermedad. En el camino, Bosch se encuentra enfrentándose a figuras poderosas que tienen un gran interés en que no se encuentre a dicho heredero. Investigando en el árbol genealógico de la familia Vance, Bosch descubre algunas impactantes revelaciones que afectan a varias generaciones.

Basada en las novelas de Michael Conelly, Prime video estrenó esta serie en su primera etapa de vida y la sostuvo durante siete temporadas. (Prime Video)

Titus Welliver sigue interpretando a Harry Bosch en la nueva ficción, un personaje que se convirtió en los más recordados de su carrera. Trabajó en Deadwood y The Good Wife. En cine participó de las dos grandes obras de Ben Affleck, The Town y Argo. Al reparto lo completa Stephen A. Chang como Maurice “Mo” Bassi y Denise G. Sanchez como Reina Vasquez, además de Phil Morris, Steven Flynn, Michael Rose, Kate Burton, Mark Rolston, Kandiss Edmundson y William Devane.

"Bosch Legacy" tendrá 10 capítulos en su temporada inicial. (Prime Video)

Bosch: Legacy ya estrenó cuatro capítulos y tendrá uno nuevo cada semana. La pueden ver en Prime Video.

