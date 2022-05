La controversial “365 días: aquel día” domina el Top 10 de Netflix y volvió a impulsar a la original

"365 días: aquel día" llegó al número 1 en el ranking de películas de habla inglesa en Netflix. (Netflix)

Con casi 78 millones de horas vistas, en una semana 365 días: aquel día logró ubicarse en el número 1 del ranking global de Netflix en el rubro de películas de habla inglesa. Con los mismos directores que la primera producción de esta, Barbara Bialowas y Tomasz Mandes, y los mismos actores, Anna Maria Sieklucka como Laura y Michele Morrone como Massimo, casi cuadruplicó las visualizaciones de la película que le sigue, El asedio de Silverton, e impulsó que la 365 días inicial se ubicara cuarta, con 10 millones de horas vistas.

Las cifras de "365 días: aquel día" en Netflix. (Netflix)

Junto con el estreno la plataforma anunció que habrá una tercera parte, lo cual coincide con la cantidad de novelas de Blanka Lipińska en las que se basa la historia de una mujer secuestrada por un mafioso que le da un año para enamorarse de él. Acusada de normalizar la violencia sexual, cosificar a las mujeres y glamourizar el síndrome de Estocolmo, la primera película, que también fue un éxito de audiencia, causó tanto escozor que generó una petición coordinada en change.org para que Netflix la sacara de su catálogo.

Chico secuestra a chica: la saga de 365 días fue acusada de normalizar la violencia sexual y cosificar a las mujeres. (Karolina Grabowska/Netflix)

Eso, evidentemente, no sucedió, del mismo modo que la protagonista no murió al final de la primera película, algo que difícilmente cuente como spoiler ya que se la ve rozagante en el poster de 365 días: aquel día (365 Days: This Day). Sin embargo, el episodio que puso su vida en peligro le dejó como consecuencia un secreto, algo que la mejor amiga de Laura, Olga (Magdalena Lamparska), consideró esencial en todo buen matrimonio, sin mayor aclaración sobre tal aserto. Pero tampoco el abundante sexo llega con mayor argumentación o sentido a esta película, que recibió unánimes críticas negativas. “Basura ardiente”, por ejemplo, la llamó Variety.

En "365 días: aquel día" Anna Maria Sieklucka vuelve a ser Laura, ahora casada con el capo de la mafia. (Karolina Grabowska/Netflix)

En la primera historia un joven mafioso de Sicilia ve en una playa a una joven polaca de vacaciones y se obsesiona con ella. Poco después de descubrirla, su padre es asesinado ante sus ojos y él debe asumir el papel de capo en el negocio familiar. El gangster más hot de Italia secuestra entonces a la muchacha y le promete que la liberará al cabo de 365 días si ella no se enamora de él. Entre violaciones y otros abusos, el flamante don se sale con la suya: Laura se resiste pero luego no se resiste más y finalmente descubre que lo ama.

La pareja comparte entonces numerosos encuentros sexuales, esta vez consentidos, en distintas locaciones, y decide casarse.

Michele Morrone vuelve a ser Massimo, el gangster más hot de Italia. (Karolina Grabowska/Netflix)

En 365 días: aquel día, Laura es entonces la esposa de Massimo, quien recibe una sorprendente novedad familiar. No hace falta ser un experto en telenovelas para comprender que alguna relación existe entre la noticia y la llegada del jardinero ultra sexy Nacho (el modelo Simone Susinna), simultáneamente. Si el público se había cansado del porno-soft entre los dos protagonistas, ahora podrán ver también a Laura con Nacho y a Massimo con su antigua amante Anna (Natasza Urbanska), un personajes que regresa como Domenico (Otar Saralidze), la mano derecha de Massimo.

El modelo Simone Susinna se suma como el jardinero ultra sexy Nacho. (Karolina Grabowska/Netflix)

Desde su llegada a Netflix en 2020, la saga de 365 días ha intentado emular el éxito de Cincuenta sombras de Grey (que también causó controversias por su misoginia): un argumento leve, que no compita con la sucesión de escenas de sexo supuestamente risqué, y una cantidad decente de libros para continuar si a la primera película le iba bien. Eso vuelve a hacer 365 días: aquel día y eso gusta al público a juzgar por su rápido ascenso en el ranking global.

