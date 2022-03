“Quisimos hacer una comedia entretenida y con personajes cercanos”: Adrián Suar y Gustavo Bermúdez hablaron con Infobae sobre “Los protectores”

"Los protectores": la nueva serie de Star Plus sobre tres representantes de fútbol. (Star Plus)

Llega una nueva comedia con el sello del dúo Adrián Suar - Marcos Carnevale. Se trata de Los protectores, una historia en la que la reina es la comedia y busca entretener y pasar un buen rato. El tándem de Suar y Carnevale sabe de memoria cómo divertir y sacarle una risa al espectador. Ejemplos de esto fueron las producciones para la televisión 22, el loco o el film El fútbol y yo. Los protectores podrá verse en Star Plus a partir de hoy, 9 de marzo.

La historia cuenta la relación entre dos amigos de toda la vida, Renzo Mago Magoya (Suar) y Carlos Conde Mendizábal (Bermúdez), quienes están al borde de la quiebra de la empresa de representación de jugadores de fútbol que heredaron. Los negocios no salen como esperan y la plata no aparece. Así es como deciden sumar a Reynaldo Colombia Morán (Andrés Parra) a sus negocios, ya que es el representante de una joven promesa del fútbol que quiere cambiar de mánager.

Andrés Parra, Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, juntos en esta comedia con el fútbol como punto de partida. (Star Plus)

Juntos van a crear la agencia Los Protectores S.A., que no solo va a gestionar contratos de los jugadores, sino que también asumirá distintos roles como apoyo emocional y protección en otros aspectos personales. Acá comienza la comedia, cuando los enredos y los distintos puntos de vista empiezan a confrontarse, generando situaciones divertidas.

Con una segunda temporada ya en marcha, dos de los protagonistas de esta ficción, Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, dialogaron con Infobae acerca de sus personajes y de la posibilidad que se les abre a los actores para trabajar en plataformas.

Laura Fernández y Adrián Suar comparten escenas en "Los protectores". (Star Plus)

¿Cómo describirían a sus personajes Conde y Mago en Los protectores?

Bermúdez: Mi personaje (Conde) es el más rígido de los tres, el estructurado, el de principios inquebrantables y eso, a su vez, lo hace el más frágil. Su mejor amigo de toda la vida, el Mago (Suar), es una persona que le gusta hacer el mínimo esfuerzo, y hasta él mismo lo sabe. Pero por otro lado, también siente admiración por él. Así que Conde se enoja pero lo sigue, va contra sus principios pero termina siguiéndolo. Y le hace contrapunto.

Suar: Mago, mi personaje, es un jugador de fútbol frustrado que retomó el oficio de su papá y junto con su amigo, Conde, asumió la idea de sobrevivir. Pero cada uno entiende la manera de sobrevivir de manera diferente. Eso también genera mucha gracia: esa desesperación de cómo se puede salir adelante. Entonces, ahí aparece la comedia. La idea es hacer una comedia que entretenga, que sea popular y con personajes cercanos. Que tenga al fútbol pero que no aleje a la mujer. Son las peripecias de tres representantes de fútbol con el propósito de pasar un buen rato. Creo que lo logramos.

Adrián Suar se mueve como pez en el agua en esta serie escrita y dirigida por Marcos Carnevale. (Star Plus)

A pesar de que se trata de una comedia que va más allá del fútbol, el deporte está muy presente en la trama. ¿Cuál es su relación con el fútbol? ¿Suelen jugar, miran partidos, van a la cancha?

Suar: Mi relación con el fútbol es una relación de hincha futbolero. Me gusta mucho el fútbol, lo he jugado, me hubiera gustado ser mejor jugador. El fútbol es muy importante en mi vida.

Bermúdez: Me encanta el fútbol, pero también me enojo mucho. Me gustaba cuando teníamos a Marcelo Bielsa y Gerardo Martino. Me gusta el fútbol lindo.

Gustavo Bermúdez se anima a la comedia con su personaje de Conde en "Los Protectores". (Star Plus)

¿Cómo ven estas nuevas oportunidades que les han dado las plataformas de streaming a los artistas y a la industria?

Suar: Es una gran salida. Aparece el streaming con Netflix, Disney, Amazon, Warner. Y es una posibilidad que tenemos que aprovechar y estar a la altura.

¿Por qué hacen hincapié en la idea de “estar a la altura”?

Suar: Porque es una posibilidad que no tenemos que dejar pasar, tratar de mejorar los productos, de producir bien, de darle mejor contenido. Argentina está tan relegada en el mundo porque es más fácil producir con México por el idioma, porque está más cerca de Estados Unidos y puede producir mejor allá. Pero a la vez nosotros tenemos mucho talento local, actores, técnicos… Hay que tratar de que vengan y nosotros ofrecer buenos productos para no perder esa cadena.

No caer en la quiebra: el complicado punto que da inicio a esta producción. (Adrian Salgueiro/Star Plus)

Si pudieran reencontrarse con ustedes mismos al inicio de la carrera, ¿qué consejos se darían?

Bermúdez: Yo me diría, como a Conde (su personaje en la serie): “Sé más flexible” y nada “es tan grave”. De jóvenes pensamos que todo es de vida o muerte, y siempre magnificamos las cosas sin sentido.

Suar: En lo profesional, yo le hubiera dicho a él y él a mí: “No vas a poder creer que nos fue bien en el oficio, te juro, no lo vas a poder creer, es un milagro”.

