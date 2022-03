“¿Sabes quién es?”: una de las series más vistas que te quitará el aliento

"¿Sabes quién es?", la serie de suspenso que es una de las más elegidas por los consumidores de la plataforma de streaming. (Netflix)

Apenas se estrenó en Netflix se convirtió en una de las series más maratoneadas de la plataforma y escaló a los primeros tres puestos. ¿Sabes quién es? es su título y es una historia de 8 episodios marcada por giros argumentativos, con escenas impactantes que te sorprenderán minuto a minuto. Marcada por el nadie es quien parece ser, la serie busca el impacto y logra de manera convincente mantenerte aferrado a la silla hasta que termine cada episodio.

La vida de Laura Oliver (Toni Collette) parece de lo más rutinaria y apacible. Vive en un pequeño pueblo donde asiste a excombatientes a superar sus traumas. Es madre de Andrea (Bella Heathcote), quien está viviendo con ella (eventualmente) y que trabaja como telefonista atendiendo llamados del 911. El día que Andy cumple 30 van a almorzar juntas, pero algo va a suceder en ese restaurante que cambiará para siempre la vida de ambas.

Toni Collette es Laura Oliver, una mujer con un pasado misterioso que se irá revelando a medida que pasen los capítulos. (Netflix)

Un hombre saca un arma y le dispara a quemarropa a una mujer que está charlando con Laura. En el medio del caos Laura se abalanza sobre su hija Andy para protegerla y cuando el hombre intenta dispararle a su hija, forcejean. Así, el asesino le clava un cuchillo en la mano a Laura y ella con el arma blanca que atraviesa su palma, lo degolla y el hombre muere. Se convierte para los medios en la nueva heroína. Pero, no todo es como se muestra a simple vista.

Así comienza esta serie que promete muchos giros argumentativos basados en el pasado de Laura y en la nueva vida que deberá afrontar Andy cuando su madre la obligue a refugiarse en un lugar lejano que desconoce.

Bella Heathcote es Andy, la hija de Laura que intentará entender quién es realmente su madre en este thriller. (Netflix)

La historia utiliza mucho los flashbacks que ayudan a los espectadores a entender el pasado de esta mujer misteriosa. ¿Quién es realmente Laura y quiénes son sus enemigos? Esa será la pregunta que iremos intentando resolver a lo largo de los episodios. La ficción fue pensada como una miniserie y hasta el momento no hay noticias de una continuación o segunda temporada.

“¿Alguna vez sentiste que conocías a alguien tanto como es posible, y luego, un día, queda muy claro que estabas totalmente equivocado?” le pregunta Andy a un hombre en un bar tratando de encontrar una explicación sobre todo lo que está atravesando.

Terry O'Quinn, quien interpretó a Locke en la serie "Lost", acá interpreta a un multimillonario perverso. (Netflix)

Pieces of Her se trata de una adaptación de la novela homónima escrita por Karin Slaughter publicada en 2018 y está dirigida por distintas mujeres entre ellas Minkie Spiro (Dead to Me, Fosse/Verdon), Charlotte Stoudt (que también es guionista de la serie), Bruna Papandrea y Lesli Linka Glatter.

La historia atrapa desde su primer episodio pero luego se va desvaneciendo en situaciones a veces poco verosímiles y un entramado de guion que cuesta seguir. Así y todo, invita a consumirla rápidamente, un episodio tras otro, ya que juega mucho con los cliffhanger (finales que dejan la tensión muy alta y crean la necesidad de seguir mirando más episodios).

Toni Collette vuelve a dar muestras de su ductilidad como actriz en "¿Sabes quién es?". (Netflix)

El resto del elenco lo componen Jessica Barden (como Laura en su juventud), Terry O’Quinn (que interpretó a Locke en la serie Lost y aquí da vida a Martin Queller, un empresario millonario fundador del gigante farmacéutico QuellCorp), Nicholas Burton, Winston Cooper, Joe Dempsie, Omari Hardwick, Anita Hegh, Genevieve Hegney y Aaron Jeffery.

