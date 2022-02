Noah Emmerich sobre las similitudes de sus roles en “The Americans” y “Suspicion”: “Hay un crossover allí”

“Me enganché con el guion, era muy divertido y entretenido”, dijo Noah Emmerich sobre “Suspicion”. “Y luego escuché sobre el elenco maravilloso”.

“Los dos son agentes del FBI: definitivamente hay un crossover allí”, broméo Noah Emmerich en una conversación por videollamada con Infobae al referirse a su personaje de la nueva serie Suspicion y al Stan Beeman que interpretó en The Americans, un éxito de público y de crítica que se emitió entre 2013 y 2018 y ganó cuatro premios Emmy. Esta vez el actor de 56 años da vida a Scott Anderson, un personaje clave en la investigación del misterio detrás del secuestro de Leo, el hijo de Katherine Newman (Uma Thurman), una poderosa magnate de medios y compañías de entretenimiento en EE.UU.

“Pero es una historia tan diferente, con un tono tan diferente, un sabor tan diferente”, argumentó la estrella acerca de las diferencias entre Scott y Stan. “Los dos están interpretados por mí, así que lucen muy similares. Creo, sin embargo, que es un tono y estilo lo suficientemente distinto. ¡Tú me dirás!”.

El secuestro del hijo de una empresaria en Nueva York deja cuatro sospechosos aparentemente incapaces y la duda sobre el móvil: extorsión, crimen político o terrorismo internacional.

Emmerich se sintió cautivado por el proyecto para Apple TV+ desde el primer momento, y una de las razones para sumarse a la producción fue Chris Long (The Mentalist, The Americans), productor y cineasta al que conocía y a quien admira personalmente. Lo siguiente fue la historia en sí: la curiosidad de saber quién es culpable se mantiene a lo largo de los episodios de este thriller televisivo que se inicia con la detención de cuatro ciudadanos británicos de vidas aparentemente ordinarias. Se les acusa del secuestro de Leo solo por estar en el lugar y en el momento incorrectos.

“Chris me dijo que estaba trabajando en una nueva serie y estaba rodando antes de que yo leyera la historia”, agregó. “Así que ya estaba predispuesto a que me gustara, porque realmente amo trabajar con é. Y luego me llegó el guion de Rob [Williams] y me pareció una lectura fantástica. Un tipo de lectura realmente emocionante. Imagino lo que es para la gente ver la serie. Es como la experiencia del actor al leer el guion la primera vez”.

Noah Emmerich interpretó a Stan Beeman en "The Americans", la serie que ganó cuatro premios Emmy, y ahora aterriza nuevamente como agente del FBI en "Suspicion", en el rol de Scott Anderson. (REUTERS/Danny Moloshok)

“Me enganché, era muy divertido y entretenido. Y luego escuché sobre el elenco: los otros miembros son maravillosos. Y además, filmar en Londres…”, añadió Emmerich entre sus motivos para unirse al reparto de Suspicion. “Todos los aspectos de este trabajo fueron muy atractivos para mí. Estoy muy agradecido por haber sido parte de ello”.

El reencuentro con Uma Thurman luego de 26 años

En el set Emmerich se reunió con una antigua colega: había trabajado con Thurman en Chicas lindas (Beautiful Girls), una comedia de 1996 dirigida por Ted Demme. Para el actor significó el debut en la pantalla grande y el inicio de su carrera artística entre el cine y la televisión.

Uma Thurman ("Kill Bill") y Noah Emmerich ("The Americans") sortean una intriga internacional que involucra al FBI y la NCA. (Apple TV+)

“ Amo a Uma Thurman, soy un gran fan ”, confesó con evidente emoción. Recordó aquel rodaje pretérito: “Trabajé con ella en la primera película que hice de mi carrera y fue maravilloso reunirme con ella después de tantos años. Más de 20 años después. Fue genial estar con ella y actuar juntos. Es una de las grandes estrellas. Fue una alegría completa”, concluyó sobre esta reciente experiencia.

Los tres primeros capítulos de Suspicion ya están disponibles en Apple TV+ y los siguientes de la temporada se lanzarán cada viernes.

SEGUIR LEYENDO: