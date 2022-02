Ron Perlman está dispuesto a cerrar la trilogía de “Hellboy”, con una condición

A finales de la Segunda Guerra Mundial y por medio de la magia negra, los nazis conjuran al demonio Hellboy, que crece entre los aliados hasta convertirse en adulto, actuando como agente de la oficina de defensa e investigación paranormal.

Se acerca el vigésimo aniversario de la primera entrega de Hellboy y el dúo creador de Guillermo del Toro y Ron Perlman vuelve a entusiasmar a los fans con la posibilidad de una tercera entrega. Perlman encarnó a Hellboy en las dos películas que dirigió Del Toro y ahora se abre la posibilidad de completar la trilogía con un historia final.

El actor estaría dispuesto a interpretar de nuevo al popular personaje creado por Mike Mignola con una condición: que el premiado director mexicano volviera a ponerse detrás de la cámara.

Ron Perlman fue el primer actor que dio vida a Hellboy en el cine. (Foto cortesía)

Perlman fue el primer actor que dio vida a Hellboy en la gran pantalla: la película original se estrenó en 2004 y la secuela, El ejército dorado, en 2008. A pesar de que la saga se concibió como una trilogía, la tercera entrega nunca llegó.

Creado por Mignola en 1994 para la editorial Dark Horse, en los comics Hellboy es un híbrido, mitad demonio y mitad humano, que llegó al mundo gracias a un conjuro de nazis. El comic contaba la historia de este personaje, rescatado y criado en la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal.

La segunda parte de "Hellboy" se llamó "El ejército dorado" y se estrenó cuatro años después que la primera. (Foto cortesía)

La primera película protagonizada por Perlman recaudó casi USD 100 millones en la taquilla; la secuela superó los USD 160 millones en los cines de todo el mundo. Cuando Del Toro (dos premios Oscar por La forma del agua) planteó la realización de Hellboy 3 estimó el presupuesto de producción en USD 120 millones e intentó llevarlo a cabo durante casi una década. En 2017, ante la imposibilidad de hacerlo, el proyecto quedó en el olvido.

Perlman cree que es “necesario” hacer una última película para concluir la historia, dijo a The Independent. “Se lo debemos a los fans y deberíamos dárselo, porque sería una conclusión épica”. Y se dirigió al director de la reciente El callejón de las almas perdidas: “Guillermo, si estás leyendo, aún no he terminado de presionarte para que termines con esta maldita cosa”.

