“Tratamiento real”: la comedia romántica que es un éxito en Netflix

En "Tratamiento real" una peluquera terminará enamorada de un príncipe. ¿Podrá ser un amor real? (Netflix)

Netflix no para de estrenar producciones para todos los gustos y generaciones. Y ahora está dando de qué hablar gracias a Tratamiento real, película que se estrenó el pasado 20 de enero y que poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las más vistas en la plataforma. Y si aún no la has visto y te gustan las comedias románticas, deberías hacerlo en los próximos días.

“Izzy, una peluquera de Nueva York, acepta trabajar en la boda de un apuesto príncipe. Pero la química entre ellos es innegable. ¿Ganará el amor o el deber?”, asegura la sinopsis dada a conocer por Netflix.

Y es que la historia sigue a dos personajes que son completamente diferentes, pero que por eso mismo, podrían ser el uno para el otro. Por un lado está Isabella/Izzy (Laura Marano), quien tiene su propio salón de belleza, es emprendedora, valiente y no teme decir las verdades en la cara. Y por el otro está el príncipe Thomas (Mena Massoud), un hombre que dirige su propio país y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de protegerlo y mantener su estabilidad... inclusive si eso significa casarse con una persona que no ama.

Laura Marano le da vida a la peluquera Izzy en "Tratamiento real". (Netflix)

Tratamiento real comienza con Izzy bastante emocionada porque ya tiene el suficiente dinero ahorrado para hacer el viaje de sus sueños. Sin embargo, todo se va a pique cuando una sobrecarga eléctrica provoca un incendio que deja destruido su local. Y esta peluquera, bastante triste, tiene que entregar el dinero para hacer las reparaciones.

Sin embargo, parece que la suerte le vuelve a sonreír cuando le piden que viaje a Lavania para arreglar el cabello del príncipe Thomas para su matrimonio. Esto, a cambio de una buena paga, suficiente para retomar la idea de su viaje. Pero, allá cambiarán completamente sus planes.

Como toda comedia romántica, esta producción no es muy larga. Así que podrás verla en unos 97 minutos.

Izzy, protagonista de "Tratamiento real", quiere viajar por el mundo y aunque ya tiene el dinero, sus planes cambiarán por un incendio. (Netflix)

Tratamiento real es una película neocelandesa dirigida por Rick Jacobson. Y además del protagónico de Marana y Mena, también cuenta dentro de su elenco con actores como: Chelsie Preston Crayford, Jacque Drew, Cameron Rhodes, Amanda Billing, Jay Simon, Jen Van Epps, Taylor Barrett y Siale Tunoka.

Laura Marano, además de ser la protagonista de esta película, también participa en la misma como productora. Cabe mencionar que la actriz conoce desde muy joven la industria del cine, la televisión y el entretenimiento. Recordemos que muchos espectadores supieron de su existencia con tan solo 15 años, gracias a su protagónico en Austin & Ally, de Disney Channel.

