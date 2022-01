Jared Leto y Anne Hathaway en el adelanto de la serie sobre la caída de WeWork para Apple TV+

WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de 47 mil millones de dólares en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué sucedió? (Apple TV)

El ascenso y fracaso de la compañía WeWork se contará a través de una miniserie original de Apple TV+. El primer tráiler de WeCrashed mostró a Jared Leto y Anne Hathaway en los roles principales como Adam y Rebekah Neumann, los líderes de esta empresa que pasó de ser una de las mejores cotizadas en el mundo a tener una tormentosa caída. El guion se basó en el famoso podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, de Lee Eisenberg y Drew Crevello.

La serie limitada contará los hechos reales de la caída de la startup, desde sus comienzos con el éxito de los Neumann, convertidos ya en multimillonarios con las grandes inversiones de alquileres de enormes oficinas para ser fragmentados en pequeñas oficinas para que los trabajadores independientes, emprendedores y pequeños grupos de trabajo pudieran tener espacios de trabajo cooperativo (coworking). Finalmente, es el intento de salida a bolsa que terminó por desestabilizar económicamente a su equipo por el que Adam –considerado un sucesor de Steve Jobs en Silicon Valley– dejó su cargo como cofundador y consejero delegado.

Jared Leto y Anne Hathaway protagonizan "WeCrashed", una serie basada en los hechos reales de la compañía WeWork. (Apple TV+)

“La serie está inspirada en hechos reales, y en una historia de amor en el centro de todo. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de 47 mil millones de dólares en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué sucedió?”, describe la plataforma streaming a este nuevo proyecto para la pantalla chica, luego de presentar el primer adelanto que nos da indicios de cómo se plasmará la historia real.

El equipo detrás de WeCrashed, la nueva apuesta de Apple TV+

Además de los dos grandes rostros de Hollywood encabezando el elenco, también actúan Kyle Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle. Su salto a la televisión fue ideado por Eisenberg, nominado a un premio Spirit, y Crevello (The Long Dark), ambos también son coguionistas, productores ejecutivos y showrunners. La primera temporada de ocho episodios está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra (This Is Us), quienes también figuran como productores ejecutivos junto a Hathaway y Leto por medio de su empresa Paradox.

WeCrashed, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, estrenará los tres primeros episodios el próximo 18 de marzo en el catálogo de Apple TV+ , el resto de capítulos se podrán ver semanalmente todos los viernes hasta el final de la temporada programado para el 22 de abril.

SEGUIR LEYENDO: