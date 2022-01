“The Offer”: ya tiene fecha de estreno la miniserie que cuenta cómo se hizo “El Padrino”

"The Offer": la serie limitada recorrá las dificultades del productor de "El Padrino" para llevar a cabo el proyecto. (Paramount Plus)

“Una oferta imposible de rechazar” es una de las frases célebres que nos dejó El padrino (The Godfather), el film dirigido por Francis Ford Coppola en 1972, basado en una novela de Mario Puzo. Su éxito de público y de crítica fue tan grande que tuvo dos secuelas: El padrino II, que muchos consideran la mejor, y El padrino III. A casi 50 de su estreno, Paramount+ preparó una miniserie sobre el proceso de gestación de esta película considerada una gema en la historia del cine. Su título: The Offer.

La ficción llegará a la plataforma el próximo 28 de abril y constará de 10 episodios. Su protagonistas iba a ser Armie Hammer , pero quedó desvinculado del proyecto cuando la policía de Los Angeles abrió una investigación en su contra por abuso sexual. El actor de Call Me by Your Name fue reemplazado por Milles Teller (Wishplash), quien asume el papel de Albert S. Ruddy, productor de El Padrino. La serie fue creada y escrita por Michael Tolkin (Escape at Dannemora, The Player) y producida por Nikki Toscano (Hunters), quien también se desempeña como showrunner y colaborador en el guion.

La serie de 10 episodios estará disponible para streaming desde el 28 de abril.

Componen el elenco Matthew Goode como Robert Evans, Juno Temple como Bettye McCartt, Giovanni Ribisi como Joe Colombo, Dan Fogler como Coppola, Burn Gorman como Charles Bluhdorn, Meredith Garretson como la actriz Ali MacGraw, Colin Hanks (el hijo de Tom Hanks) como Barry Lapidus, Patrick Gallo como Puzo. El papel de Al Pacino, que interpretó a Michael Corleone, el personaje central de la trilogía, recayó en Anthony Ippolito.

La serie hará hincapié en las dificultades con las que toparon el productor, Coppola y los demás miembros del equipo para concretar el proyecto. Ninguna compañía cinematográfica quería producir un film sobre la mafia que, además del espinoso asunto de su tema, incluyera el trabajo de Marlon Brando, un actor con fama de problemático. En The Offer el papel de Brando (Vito Corleone en el film) será interpretado por Justin Chambers (Grey’s Anatomy).

Uno de los problemas de la producción fue Marlon Brando, un actor que tenía fama de problemático.

También están confirmados Frank John Hughes como Frank Sinatra y, para interpretar a distintos mafiosos, Anthony Skordi y Michael Rispoll.

The Offer no será el único homenaje que recibirá El padrino por sus 50 años de existencia. El director Barry Levinson tiene preparada otra película: Francis and The Godfather. El Coppola de esta producción será Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal interpretará a Robert Evans, un ejecutivo de Paramount que tenía poder de decisión sobre el proyecto. Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) también está confirmada para este proyecto en el rol de la esposa de Coppola, Eleanor.

