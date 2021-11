A Kristen Stewart no le importa ser nominada al Oscar

La actriz protagoniza "Spencer", la película sobre Diana de Gales dirigida por Pablo Larraín. (Crédito/REUTERS/Mario Anzuoni)

A puertas de iniciar la mejor etapa de la temporada de premios, Spencer se perfila como una de las películas favoritas en llevarse alguna nominación a los Oscar 2022. ¿Qué opina Kristen Stewart de ser reconocida por primera vez en la gala más importante del cine? No le importa tanto como muchos creerían, aunque reconoce que la ceremonia es “divertida”, pero refleja mucho de lo que es la industria y a qué proyectos se elige dar visibilidad por encima de otros.

“Me importa una mierda”, respondió entre risas la actriz al ser consultada por el podcast de la revista Variety sobre la posibilidad de ser por primera vez nominada a un premio de la Academia de Hollywood. En ese sentido, destacó que la premiación tiene mucho de diversión, sin embargo, es un fiel reflejo de lo que se selecciona para apreciar del séptimo arte, a pesar de que hay muchas producciones que no reciben tanta atención al no llegar con una nominación.

“Los Oscar son algo muy divertido. Hay tantas películas y actuaciones increíbles que apenas se ven. Definitivamente dice algo sobre dónde estamos como presencia acumulativa: ¿Qué estamos mirando? ¿Qué nos importa?”, se preguntó. Por otro lado, la protagonista de Crepúsculo se mostró agradecida de formar parte de algo que está generando una discusión, en este caso se trata de la historia de Lady Di y su separación del príncipe Carlos.

En esta nueva película, Kristen Stewart encarna la etapa previa al divorcio entre Lady Di y el príncipe Carlos. (Crédito/Diamond Films)

“Realmente aprecio que algo en lo que estuve involucrada haya encendido una conversación tan grande. No hacemos películas para no conectarnos entre nosotros”, añadió.

Junto a Lady Gaga, la estrella Kristen Stewart se encuentra entre los pronósticos de las actrices para recibir una candidatura en la categoría de mejor actriz principal en los Oscar 2022. La lista oficial de los nominados será revelada el 8 de febrero del próximo año.

SOBRE LA PELÍCULA SPENCER

Spencer, protagonizada por Kristen Stewart, retrata un pasaje de la vida de Diana de Gales: los días previos a oficializar su separación del príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II. La protagonista se caracteriza por completo como la recordada princesa, desde sus atuendos hasta la tonalidad de la voz y acento británico, para interpretar las emociones y frustraciones que sintió durante las fiestas de Navidad que pasó junto a la familia de su esposo y padre de sus dos hijos.

Después del éxito de "Jackie", centrada en Jackie Kennedy, el director chileno Pablo Larraín toma otra figura histórica, la princesa Diana, para presentar "Spencer". (Crédito/Diamond Films)

“El matrimonio de los príncipes de Gales lleva tiempo enfriándose. Aunque abundan los rumores de divorcio e infidelidades, se ha dispuesto que reine la paz durante las fiestas navideñas celebradas en Sandringham. Allí se come, se bebe, se toman fotografías y se caza. Diana conoce bien el juego. Pero este año las cosas serán completamente diferentes. Spencer imagina cómo podrían haber sido aquellos fatídicos días”, se lee en la sinopsis oficial.

