Tres datos curiosos que debería saber antes de ver Alerta roja

Alerta roja (Netflix)

Mañana, 12 de noviembre, se estrenará por Netflix la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’.

Para que se vaya haciendo una idea, la película comienza cuando un ladrón, interpretado por Reynolds, es capturado por un agente del FBI, quien es ‘La Roca’. Este ladrón es descubierto cuando justamente está en medio de una de sus fechorías: robarse tres huevos de oro de la época de Cleopatra en el Museo de Louvre. Y aunque en un comienzo el agente siente que todo el trabajo ya está hecho, pronto se da cuenta de que existe un villano más grande, o más bien, una villana (Gal Gadot) que también está detrás de las mismas reliquias.

Si todavía no está convencido, Infobae le cuenta tres datos curiosos de la producción que de seguro, lo conectarán con Alerta roja:

¿Cómo se la llevaron estas estrellas detrás de cámaras?

Los protagonistas de esta película se conocían de proyectos anteriores, así que se sintieron como en casa al llegar al set de grabación.

“Ryan es el más divertido. No parábamos de hacer bromas y reírnos. Somos muy diferentes y, al mismo tiempo, tenemos mucho en común porque nos importa mucho la familia. Nos gusta hacer tonterías y reírnos de nosotros mismos. Ambos tienen los pies en la tierra. La fama y el éxito nunca se les subió a la cabeza. Y los quiero mucho a los dos. De verdad, fue muy divertido”, reveló Gal.

Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson son los protagonistas de la nueva cinta de Netflix. (Foto cortesía)

Una escena de baile: de las más difíciles de realizar

En la cinta se encontrará con un momento en el que los personajes de Gal y ‘La Roca’ bailan. Y aunque las imágenes parecen ser muy sencillas, lo cierto es que implicaron un gran reto para el equipo de producción. De acuerdo con el director, Rawson Marshall Thurber, este baile fue “una de las escenas de efectos visuales más difíciles que tuvimos, que fue escrito como un homenaje a Mentiras verdaderas y un poco de El caso de Thomas Crown”.

Además, la escena le generó un poco de intranquilidad a Gal, por una sencilla razón: “Me preocupaba rodar el baile con él porque se llama ‘La Roca’ y no quería que una roca me pisara los dedos de los pies. Pero es un bailarín sorprendente. Simplemente tiene talento. No sé si es su pasado con la lucha libre y tener que aprender coreografías, pero lo logró muy rápido”.

Una de las escenas que los espectadores verán es la del baile entre John Hartley (Dwayne Johnson) y 'The Bishop' (Gal Gadot). (Foto cortesía)

Una aventura por el mundo, pero... ¿todo se hizo en Atlanta?

Alerta roja siempre se pensó como una cinta en la que hubiera mucha acción y persecusiones. Además, su objetivo era mostrar diferentes escenarios alrededor del mundo desde una pista de baile o una prisión aislada, hasta el corazón de la jungla.

Sin embargo, hay un detalle del que no se dará cuenta cuando la vea, y es que todo se realizó en Atlanta, Estados Unidos. Esto, debido a la pandemia.

“Comenzamos a rodar en Atlanta y justo cuando estábamos a semanas de partir para a Europa a rodar la segunda mitad de la película, se desató la pandemia mundial. Tengo que decir que nos hubiéramos hundido por completo de no haber tenido el personal que teníamos, que son increíbles para solucionar problemas. Este fue ciertamente un desafío al que nadie se había enfrentado nunca. Gracias al equipo que teníamos y el liderazgo de Netflix a nuestra disposición, nuestro fantástico elenco y nuestros incondicionales productores, lo resolvimos” explicó el director.

