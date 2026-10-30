35 fotos: “Hacemos” realizó su cena solidaria por la alfabetización infantil

“Decidimos actuar. 8 de cada 10 chicos que pasaron por Hacemos mejoraron sus habilidades en lectoescritura y en matemáticas, así que estamos contentos porque funciona", dijo María Eugenia Vidal
30 Oct, 2026 03:17 a. m. EST
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El ex presidente Mauricio Macri
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, y Mauricio Macri
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
El senador provincial Alex Campbell, junto a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri
El diputado nacional Fernando de Andreis
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida
José Grippo, secretario de Gobierno porteño
Mauricio Macri resaltó la importancia del programa: “Cada uno de estos chicos tiene que tener una oportunidad”
Fabián Perechodnik, Alex Campbell y José Grippo
La diputada nacional Silvia Lospennato
Carolina Stanley, asesora general tutelar, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand; el legislador porteño Emmanuel Ferrario; el legislador porteño y vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López; y el secretario de Gobierno de la Ciudad, José Grippo
El legislador porteño Sergio Siciliano
Alex Campbell, Emmanuel Ferrario, Marí Eugenia Vidal y Silvia Lospennato junto a la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel; Matías López, Sergio Siciliano y la diputada porteña Rochi Figueroa
El legislador porteño Waldo Wolff
La presidente de la Fundación Banco Ciudad, Carmen Polledo
El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano
El ex ministro de Trabajo, Jorge Triacca
El diputado provincial Fernando Rovello
La diputada porteña Rochi Figueroa
Fabián Perechodnik y María Eugenia Vidal
En 2026, el trabajo estuvo orientado a fortalecer aprendizajes fundamentales de lectura, escritura, comprensión de textos y matemática, a través de propuestas sostenidas por voluntarios y comunidades
La diputada nacional Antonella Giampieri
Hacemos nació en Paraná, Entre Ríos, a partir del impulso de jóvenes voluntarios comprometidos con la educación y la igualdad de oportunidades
Aquella experiencia local amplió progresivamente su alcance y en febrero de 2024 tuvo su presentación nacional en Mar del Plata
Desde entonces, su crecimiento estuvo acompañado por la incorporación de voluntarios, el desarrollo de metodologías educativas y la articulación con aliados que contribuyeron a sostener los programas
Quique Sacco y Alejandro Damián "Conejo" Gómez, ex ministro de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires; Tano Pasman y Alex Campbell
Durante 2026, "Hacemos" acompañó a más de mil niños mediante una red de 55 centros distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Chaco, Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El encuentro tuvo como objetivo recaudar fondos para fortalecer y ampliar sus programas de alfabetización infantil
La celebración del evento incluyó una subasta de camisetas de Boca Junios y River Plate, a cargo de José Chatruc y el Tano Pasman
El conductor del evento José Chatruc
“Hacemos” realizó su cena solidaria por la alfabetización infantil /// (RS Fotos)