35 fotos: “Hacemos” realizó su cena solidaria por la alfabetización infantil

La asociación civil presidida por María Eugenia Vidal realizó su encuentro anual, con la presencia de Mauricio y Jorge Macri

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“Decidimos actuar. 8 de cada 10 chicos que pasaron por Hacemos mejoraron sus habilidades en lectoescritura y en matemáticas, así que estamos contentos porque funciona", dijo María Eugenia Vidal
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El ex presidente Mauricio Macri
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El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, y Mauricio Macri
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El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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El senador provincial Alex Campbell, junto a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri
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El diputado nacional Fernando de Andreis
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
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El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz
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El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida
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José Grippo, secretario de Gobierno porteño
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Mauricio Macri resaltó la importancia del programa: “Cada uno de estos chicos tiene que tener una oportunidad”
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Fabián Perechodnik, Alex Campbell y José Grippo
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La diputada nacional Silvia Lospennato
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Carolina Stanley, asesora general tutelar, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
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El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand; el legislador porteño Emmanuel Ferrario; el legislador porteño y vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López; y el secretario de Gobierno de la Ciudad, José Grippo
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El legislador porteño Sergio Siciliano
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Alex Campbell, Emmanuel Ferrario, Marí Eugenia Vidal y Silvia Lospennato junto a la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel; Matías López, Sergio Siciliano y la diputada porteña Rochi Figueroa
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El legislador porteño Waldo Wolff
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La presidente de la Fundación Banco Ciudad, Carmen Polledo
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El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano
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El ex ministro de Trabajo, Jorge Triacca
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El diputado provincial Fernando Rovello
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La diputada porteña Rochi Figueroa
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Fabián Perechodnik y María Eugenia Vidal
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En 2026, el trabajo estuvo orientado a fortalecer aprendizajes fundamentales de lectura, escritura, comprensión de textos y matemática, a través de propuestas sostenidas por voluntarios y comunidades
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La diputada nacional Antonella Giampieri
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Hacemos nació en Paraná, Entre Ríos, a partir del impulso de jóvenes voluntarios comprometidos con la educación y la igualdad de oportunidades
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Aquella experiencia local amplió progresivamente su alcance y en febrero de 2024 tuvo su presentación nacional en Mar del Plata
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Desde entonces, su crecimiento estuvo acompañado por la incorporación de voluntarios, el desarrollo de metodologías educativas y la articulación con aliados que contribuyeron a sostener los programas
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Quique Sacco y Alejandro Damián "Conejo" Gómez, ex ministro de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires; Tano Pasman y Alex Campbell
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Durante 2026, "Hacemos" acompañó a más de mil niños mediante una red de 55 centros distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Chaco, Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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El encuentro tuvo como objetivo recaudar fondos para fortalecer y ampliar sus programas de alfabetización infantil
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La celebración del evento incluyó una subasta de camisetas de Boca Junios y River Plate, a cargo de José Chatruc y el Tano Pasman
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El conductor del evento José Chatruc
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“Hacemos” realizó su cena solidaria por la alfabetización infantil /// (RS Fotos)

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