Política

Milei sigue de cerca las elecciones en Brasil y sostiene la idea de hacer una cumbre de la derecha latinoamericana

El Presidente quiere reunir en Buenos Aires a los principales dirigentes de la región con los que tiene afinidad política. En España, el Presidente había llamado a “unir fuerzas” para combatir “a un adversario que es global”

El mandatario busca ratificarse como referente de la derecha mundial (Noemi Bruzak/MTI vía AP)
El mandatario busca ratificarse como referente de la derecha mundial (Noemi Bruzak/MTI vía AP)
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La verdad es que cuando uno mira cómo ha mutado el color del mapa, claramente se llena de esperanza. Yo me acuerdo de que cuando me metí en política y lo hice oficialmente el 22 de octubre del 2020, que hice mi festejo en Plaza Holanda, el continente estaba casi todo pintado rojo. Y la realidad es que hoy en términos de países ya somos muchos los que estamos pintados de azul, y que si siguen evolucionando positivamente las cosas para la región probablemente en octubre sumemos un país más que ocupa mucho espacio en el continente”, remarcó el presidente Javier Milei esta semana, al comenzar su discurso en el evento “Vientos de cambio“, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

El mandatario argentino se estaba refiriendo a las elecciones en Brasil, que sigue muy de cerca con la esperanza de que el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, logre imponerse al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, que continúa primero en las encuestas.

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De hecho, hace algunas semanas el libertario viajó a San Pablo para participar de un acto en apoyo al hijo de Jair, en el que propició varios insultos contra el referente del Partido de los Trabajadores (PT) que derivaron incluso en una crisis diplomática.

Más recientemente, en su visita a Santiago de Chile, instó directamente a consolidar una alianza internacional entre aquellos dirigentes latinoamericanos con los que tiene afinidad política.

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El presidente Javier Milei se reunió este mediodía con su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda
Milei con Kast

En el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que reunió a figuras del continente y de España, Milei sostuvo que es necesario “unir fuerzas” para combatir “a un adversario que es global”.

“Si ellos tuvieron su Internacional Socialista, la derecha también se tiene que organizar”, afirmó ante líderes, funcionarios y representantes de entidades y partidos de Iberoamérica que defienden la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

En el salón estaban el presidente de Chile, José Antonio Kast; la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers; el titular del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el diputado y director de la Oficina Económica de VOX, José María Figaredo, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, entre otros.

Las declaraciones fueron en línea con una vieja idea que tiene la Casa Rosada, la de convocar a una cumbre de mandatarios y referentes del liberalismo y el sector conservador de habla hispana, con una agenda en común y una alianza directa con los Estados Unidos.

Este nuevo bloque estará conformado, en principio, además de Milei y Kast, por sus pares de Paraguay, Santiago Peña; Perú, Keiko Fujimori; Colombia, Abelardo de la Espriella; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele, y República Dominicana, Luis Abinader Corona.

A ellos se les sumaría, en caso de ganar en octubre, el brasileño Bolsonaro, que por el momento continúa peleando el primer puesto con Lula da Silva, algunos puntos más abajo, por lo que irían a balotaje.

Milei en el Shield of the Américas (Foto/Mark Schiefelbein, archivo)
Milei en el Shield of the Américas (Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

Con varios de ellos ya integran el Shield of Americas (Escudo de las Américas, en español), una organización impulsada por Donald Trump que tiene como principal objetivo enfrentar a los carteles de la droga asociados con el terrorismo de Irán y la constante ofensiva comercial de China, pero que en la práctica ya funciona como una alianza regional.

El objetivo, a pesar de que la organización avanza a paso lento, continúa siendo que el primer encuentro de la denominada “cumbre azul” (por el color característico de los liberales) se realicé en Buenos Aires.

Eso implicaría una logística importante para garantizar la seguridad de todos los jefes de Estado que llegarían a la Argentina que, además, en noviembre recibirá la visita del Papa León XIV.

Por todos estos motivos, aún no hay una fecha prevista para esta reunión, aunque el propio Milei se encuentra trabajando en los preparativos y conversa sobre la iniciativa cada vez que puede.

En los últimos meses, el Presidente se juntó con Kast y Fujimori, a los que vio en sus respectivas tomas de poder, con Bolsonaro, a quien acompañó en el acto de campaña, y con Noboa, en el marco de una escala antes de ir a Cali para la asunción de De la Espriella. Previamente, recibió en Casa Rosada a Peña y Bukele.

Javier Milei en primer plano, con Jair Bolsonaro, Keiko Fujimori, Daniel Noboa, Nayib Bukele y José Antonio Kast. Banderas de países latinoamericanos de fondo.
Javier Milei encabeza una imagen que ilustra a líderes de la derecha latinoamericana, con Jair Bolsonaro, Keiko Fujimori, Daniel Noboa, Nayib Bukele y José Antonio Kast (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el evento de la Fundación Libertad y Progreso, que se realizó en el Hotel Sheraton, también hubo invitados de diferentes países, tanto de América Latina como de los Estados Unidos, que escucharon las palabras de Milei.

Por lo pronto, en el plano de la política exterior, el mandatario tiene ya confirmados algunos compromisos, como la Argentina Week que se llevará adelante en París y, posiblemente, otra que se hará en Londres, a pesar de las tensiones renovadas por las Islas Malvinas.

El jueves por la noche, Milei anunció una serie de medidas para endurecer la postura del país con el Reino Unido, aunque las empresas británicas continúan esperando, de todas formas, que el Presidente asista a ese encuentro.

En Balcarce 50 sostienen que la administración libertaria es “un faro” que va a “iluminar otras partes del continente”, por lo que aseguran que, independientemente de las complicaciones de agenda, la “cumbre azul“ se mantiene en pie.

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