Cristian Ritondo respaldó la llegada de Diego Santilli aunque recordó: “Es un hombre del PRO”

Ritondo aclaró que Diego Santilli sigue ligado al PRO, no se desafilió del partido y hoy integra el gobierno del presidente Javier Milei

La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Ministros representa un punto de inflexión en la dinámica política de la gestión de Javier Milei. La decisión, anunciada para el martes, busca estabilizar la conducción del gobierno nacional y consolidar la agenda de transformaciones. El PRO, partido del que proviene Santilli, refuerza su presencia en el Ejecutivo, mientras dirigentes y legisladores observan el efecto de esta incorporación en el futuro político del país.

Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del PRO en la Cámara baja, calificó la designación como una “muy buena noticia para el gobierno, para la gestión”. Según Ritondo, el ingreso de Santilli permitirá al Ejecutivo salir de una etapa de turbulencias que dificultaba el funcionamiento parlamentario y la comunicación de los logros económicos.

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“Tener ahora un cuadro político con la trayectoria de Diego, con experiencia en gestión ejecutiva y capacidad de diálogo con los gobernadores y el Parlamento, es muy importante para la Jefatura de Gabinete”, expresó Ritondo durante su participación en el programa Infobae A las nueve.

El dirigente remarcó que Santilli “demostró con mucha claridad esa capacidad” desde el Ministerio del Interior. Añadió que, en lo personal, conoce la calidad humana y el compromiso del flamante jefe de Gabinete luego de más de 35 años de trabajo conjunto. Para Ritondo, la llegada de Santilli fortalece el proceso de cambio y permite al gobierno concentrarse en la agenda de transformaciones.

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El PRO reforzó su presencia en el Ejecutivo con la llegada de Diego Santilli y Ritondo afirmó que Mauricio Macri acompaña al gobierno de Javier Milei

El PRO como socio clave en el gobierno nacional

Ritondo explicó que el PRO se posiciona como un actor central en la administración de Milei. Señaló que el partido “pone a la Argentina por arriba de cualquier ambición personal, sectorial o partidaria”. Subrayó el apoyo explícito de Mauricio Macri, presidente del PRO y expresidente de la Nación, hacia el gobierno actual.

“El PRO estuvo poniendo no solamente la mano, sino el cuerpo, la discusión adentro del Parlamento”, afirmó Ritondo. Añadió que, en los momentos difíciles, Macri acompañó de cerca a Milei. Según Ritondo, el partido mantiene coincidencias esenciales en cuanto a los cambios que necesita el país y la integración al mundo, aunque puedan existir visiones diferentes en determinados temas.

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Consultado sobre la afiliación de Santilli, Ritondo aclaró que “Diego viene del PRO, es un hombre del PRO y hoy está en el gobierno del presidente Javier Milei, acompañando las políticas y llevándolas adelante”. Destacó que Santilli no se desafilió del partido, a diferencia de otras figuras, y consideró fundamental que siga ligado al PRO en este nuevo desafío. “Para el PRO es muy importante que Diego esté ahí”, sostuvo.

Repercusiones de la salida de Manuel Adorni

En relación con el proceso de salida de Manuel Adorni, Ritondo analizó los efectos sobre la gestión y la agenda parlamentaria. Señaló que la situación previa generaba “mucho ruido”, dificultaba la comunicación y el avance en el Congreso. “No se podía transmitir la baja de inflación, baja riesgo país, inversiones nuevas en Argentina y proyectos que se venían”, explicó.

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Ritondo consideró que la asunción de Santilli “despeja” el escenario y aporta un perfil de diálogo con gobernadores y actores políticos. “El presidente Milei podrá seguir trabajando y descansando en un nombre como Diego, ese marco de relaciones que es tan importante”, añadió.

Foto de archivo - La asunción de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete busca estabilizar la conducción del gobierno nacional y consolidar la agenda de transformaciones de Javier Milei REUTERS/Agustín Marcarian

El diputado mencionó que el PRO ha sido “una cantera importante de dirigentes y de funcionarios que hoy están en el gobierno de Javier Milei”. Enumeró a varios exfuncionarios del PRO que ocupan posiciones estratégicas: Santilli, Santiago Bausili, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, y otros. Este aporte, sostuvo, “reconoce el trabajo realizado tanto en la ciudad como a nivel nacional y provincial”.

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Perspectivas políticas y el escenario electoral de 2027

Ritondo abordó el futuro político y las candidaturas de cara a la próxima elección presidencial. Sostuvo que, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri “tiene la oportunidad de reelección” y valoró la gestión del PRO en ese distrito. “Lo que nosotros entendemos en el próximo paso, y lo hemos aclarado mil veces, es que no somos el protagonista del 2027. Lo será en el marco de una alianza, lo será en el marco de candidatos propios”, precisó.

El legislador remarcó que el objetivo del PRO es “blindar el cambio” y evitar un regreso a modelos previos. “Para terminar de transformar Argentina, sin duda debe haber un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires. No solamente La Libertad Avanza y el PRO deben ser protagonistas, sino otras fuerzas que quieren el cambio”, afirmó.

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Ritondo destacó que Santilli tendrá la posibilidad de demostrar su capacidad de gestión en este nuevo rol y que eso “siempre suma para los desafíos que puede tener en la provincia de Buenos Aires”.

Cristian Ritondo respaldó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei y la definió como una buena noticia para el gobierno y la gestión - Jaime Olivos

El debate sobre cogobierno y la integración de cuadros del PRO

Consultado sobre la existencia de un cogobierno, Ritondo rechazó esa definición. Aclaró que “no hay un cogobierno”, aunque reconoció que “hay muchos cuadros que pertenecían, pertenecen, a las filas del PRO que hoy están ocupando ese lugar”. Explicó que la convocatoria de hombres y mujeres del PRO se dio por sus perfiles y experiencia, no por acuerdos partidarios formales.

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El diputado subrayó que esta integración da confianza a su sector, porque conocen la capacidad y el esfuerzo de quienes se sumaron a la gestión. Remarcó que mantiene diálogo frecuente con Santilli y que la confirmación del nombramiento se realizó una vez que el presidente Milei lo anunció oficialmente.

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