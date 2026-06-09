El diputado que presentó el proyecto del Día Nacional del Pogo reveló los motivos detrás del homenaje al Indio Solari

Esteban Paulón presentó el proyecto para declarar el Día Nacional del Pogo y la Cultura Ricotera por el impacto cultural del Indio Solari

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Esteban Paulón explicó los fundamentos de su proyecto para declarar el Día Nacional del Pogo y la Cultura Ricotera, remarcando la dimensión cultural que tuvo la muerte del Indio Solari en Argentina. El legislador detalló por qué considera relevante un reconocimiento oficial y abordó la agenda de debates pendientes en el Congreso, desde la eutanasia hasta la regulación de la inteligencia artificial.

En diálogo con el equipo, Paulón describió el fenómeno como un hecho identitario: “El pogo es un baile que es argentino. El nombre deriva de un invento patentado por inmigrantes alemanes en 1920. Eso luego derivó en un baile, el rebotín, el baile de los saltos. Tiene mucho de identidad argentina”.

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La muerte del Indio Solari y el proyecto del Día Nacional del Pogo

Paulón fundamentó su iniciativa en el impacto social que tuvo la despedida al músico: “Lo que vimos el fin de semana y estas colas de kilómetros, esta cuestión tan sentida de una parte importante de la población argentina, mostró que el Indio era más que el hecho artístico musical. Era una especie de hecho cultural. No político partidario”.

Paulón afirmó que la despedida al Indio Solari mostró que su legado trascendió la música y se convirtió en un hecho cultural en Argentina (Photo by LUIS ABDALA/AFP)

El diputado remarcó que su proyecto no implica gasto ni feriado: “No implica trabajar menos ni afecta otros debates. Es simplemente un reconocimiento simbólico, importante para la comunidad ricotera, como ya existe el Día de la Música o el Día de la Torta Asada”.

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Frente a las críticas que señalan que el homenaje podría tener una intención política, Paulón respondió: “El problema del oficialismo es que no logra interpretar lo que es este fenómeno popular. Milei llega al poder interpretando un contexto social de enojo y decepción. Muchos de los que fueron a despedir al Indio votaron a Milei y muchos lo volverían a votar”. Y agregó: “En Argentina metemos todo en la grieta. El Indio tenía múltiples identidades, y hay un montón de gente que no es de esa ciencia”.

El legislador justificó la necesidad de la ley como un acto de representación popular: “El Congreso es la representación del pueblo. Hay un sentimiento popular atravesado por una pérdida. Me parece que es una señal, un acompañamiento simbólico que no tiene presupuesto ni va a ser feriado. El 5 de junio va a ser el día de la misa ricotera, con o sin proyecto. Pero me parece que es un mensaje importante para acompañar este legado, porque hay una cuestión cultural, no partidaria”.

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En el Congreso, Paulón impulsa proyectos sobre entornos digitales, deepfake e inteligencia artificial por los riesgos en redes, la imagen y la propiedad intelectual (REUTERS/Cristina Sille)

Polémica y agenda legislativa: del deepfake a la eutanasia

Consultado sobre las críticas al trabajo parlamentario y las prioridades del Congreso, Paulón defendió la multiplicidad de temas: “Presentamos un proyecto de entornos digitales saludables y seguros, porque es un desastre lo que está pasando en las redes y con los dispositivos en los pibes. Trata, prostitución infantil, deepfake, inteligencia artificial descontrolada, violencia. Esta semana estamos presentando un proyecto sobre deepfake y propiedad intelectual de la imagen de actores”.

El diputado reconoció el debate público sobre su estilo comunicacional en la Cámara: “En mis participaciones, todas son previas a las sesiones. En la sesión no vas a encontrar una sola participación mía donde descalifique a alguien. Yo argumento y doy mi opinión”.

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Sobre la transparencia en la política, Paulón defendió la publicación de sus ingresos: “Los recibos de sueldo tienen que ser públicos. Después caés en la hipocresía de los Adorni o los Milei. Nadie piense que Milei gana tres millones de pesos, les están mintiendo”.

Paulón fijó postura sobre la agenda del Congreso con rechazo al Súper RIGI y a la extranjerización de la tierra, apoyo a regular el lobby y defensa del etiquetado frontal (Infobae en Vivo)

Eutanasia, inteligencia artificial y los límites de la agenda del Congreso

La Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida fue otro eje central de la entrevista. Paulón explicó: “Es un debate profundamente filosófico, moral y religioso. Nuestro proyecto es complementario a las leyes de muerte digna y cuidados paliativos. Ante un diagnóstico de enfermedad crónica irreversible, la persona puede decidir acceder a la muerte voluntaria. Hay un diagnóstico externo, un equipo de salud mental, un comité que verifica todo el proceso y un botón de arrepentimiento durante 15 días”.

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Detalló las garantías de libertad y objeción de conciencia: “La objeción de conciencia es personal, no institucional. Las instituciones tienen que garantizar un equipo que pueda realizar el procedimiento. El sistema debe proveerlo, por eso lo incluimos en el plan médico obligatorio”.

Paulón observó que la sociedad argentina está preparada: “El 90% de los comentarios en portales y redes son a favor, con dudas razonables sobre los médicos o el diagnóstico. Cuando se despejan esas dudas, la mayoría cree que las personas deben tener el derecho a decidir en qué condiciones morir”.

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Sobre la eutanasia, Paulón explicó que la Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida prevé controles médicos, evaluación de salud mental y un plazo de arrepentimiento (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En la dinámica del Congreso, Paulón se diferenció por anticipar sus votos y argumentar: “Represento un partido de 130 años. Antes los debates convencían gente. Hoy muchos repiten lo que pide el gobierno o una parte de la oposición. Intento construir unidad en la diversidad y explicar cada tema de modo pedagógico en mis redes”.

Sobre los principales proyectos en debate, Paulón se pronunció de la siguiente manera:

Reforma electoral: “Negativo. Las PASO garantizan la democratización de elección de candidatos. Sin obligatoriedad, podría ser, pero el sistema es bueno. El gobierno piensa en dos polos y los partidos chicos tenemos que elegir dónde orbitamos, eso atenta contra la democracia”.

Ley de Sociedades e Inteligencia Artificial: “Lo estamos estudiando, pero tengo muchas dudas con las sociedades sin humanos. Abre una puerta compleja que se vincula con otras leyes polémicas como el Súper RIGI”.

Súper RIGI: “Voté en contra. Es un régimen que nos quita herramientas y ata al Congreso por 30 años. Va contra el federalismo. Las provincias deberían poder decidir si adhieren o no”.

Ley de Lobby: “Estoy de acuerdo en regular y transparentar el cabildeo, pero la ley del gobierno dificulta el funcionamiento de organizaciones chicas y criminaliza actividades legítimas. El oficialismo está dispuesto a modificaciones, veremos si se dan”.

Ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada: “No, es una ley para la extranjerización de la tierra”.

Ley de etiquetado frontal: “Eliminación no. Si hay modificaciones, se pueden discutir, pero la alimentación saludable para la infancia hay que cuidarla”.

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