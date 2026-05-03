Adorni y después: Milei adoctrinó al Gabinete a la espera de la recuperación económica

Javier Milei junto a su Gabinete, en la previa del informe de gestión de Manuel Adorni

A la espera de que la economía derrame mejores resultados, el presidente Javier Milei hizo esta semana una fuerte demostración de verticalismo al interior de su gabinete. No importa cuán complicado esté un funcionario en la Justicia: la lealtad es el valor supremo y él pondrá el cuerpo y la cara para respaldo. Fue una suerte de adoctrinamiento interno en momentos en que la actividad económica todavía muestra señales de aplomo y la valoración de la gestión oficial sigue seriamente dañada.

Dar vuelta la página es la consigna oficial de un gabinete que perdió hace 56 días la capacidad de tomar la iniciativa. Al menos cortó la racha de encierro con la presentación del propio Manuel Adorni en el Congreso. Por ahora se ve solo eso. El letargo lo rompen dos extrapartidarios: Patricia Bullrich y Diego Santilli, que tocaron la campana de largada a la campaña electoral. La senadora en CABA, el ministro del Interior en la provincia de Buenos Aires, para recuperar terreno perdido. El mensaje oficial: estamos en carrera.

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Lanzada de lleno a caminar la ciudad de Buenos Aires, con la venia de Karina Milei, Bullrich esperó 24 horas tras la sesión informativa de Adorni para posicionarse en la disputa electoral con el lanzamiento de un video recorriendo el territorio porteño. Adorni podrá seguir siendo el jefe de Gabinete, pero ya no podrá ser candidato. “Dale para adelante”, fue la autorización de Karina, que habilitó la jugada, según cuentan cerca de la legisladora. Santilli ya había tenido su bautismo el sábado anterior en Suipacha, cuando secundó a la funcionaria y a Sebastián Pareja, el hombre fuerte en la provincia, en un intento de mostrar un espacio competitivo para el próximo turno electoral.

Karina Milei saluda a Diego Santilli

La escenificación busca recuperar el tiempo perdido y sobre todo, mostrar a un Gobierno en la cancha electoral después del desgaste que significó el caso Adorni con derivaciones judiciales que podrían incluso mantenerse y reavivarse en los próximos días.

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Ese corte en la parálisis oficial se verá también desde mañana, cuando tras una semana cerrada, el Gobierno reabra la sala de periodistas de la Casa Rosada, aunque con circulación restringida. Es una marcha atrás a una de las peores decisiones de un gobierno democrático. A eso le suma que volverá a poner a prueba la capacidad de Adorni de esquivar las explicaciones sobre sus gastos con la promesa de una nueva conferencia de prensa.

Aunque respira más aliviado, el Gobierno no tuvo nada para festejar sobre el resultado de la sesión en la que el Presidente se terminó llevando la marca con tres reacciones destempladas en las que acusó de “asesinos, chorros y corruptos” a diputados y periodistas. La repercusión en redes sociales fue negativa. Un informe de la consultora Inteligencia Analítica estableció un dato preocupante para el oficialismo: la reacción adversa de los votantes del aliado espacio del PRO. No convenció ni a los propios. Según este análisis, esos usuarios del macrismo “atacaron a Adorni con la misma intensidad que el peronismo (25,8% versus 30,9%), revelando una fisura significativa dentro de la coalición gobernante ampliada”. En el recinto, el PRO se mantuvo en silencio, demostrando malestar con los libertarios, pero también transparentando ese no lugar al que se resignó el espacio que conduce Mauricio Macri. En redes, la pelea se dio entre ellos. El 42,6% de las respuestas de esas cuentas fueron dirigidas a cuentas libertarias, que se ausentaron a la hora de defender a Adorni. Hubo solamente 1692 mensajes originales de libertarios y no lograron viralizar ningún contenido. Es que claro, no los hubo. Sólo la oposición se quedó con los momentos más compartidos: los 20 mensajes originales más virales fueron mayoritariamente de cuentas del peronismo en la red social X. El informe agrega que “la estrategia del gobierno de presentar la sesión como una victoria no se tradujo en producción de contenido defensivo por parte de su propia base digital”.

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Mauricio Macri, presidente del PRO

A una conclusión parecida llega la consultora Ad Hoc, que volvió a marcar registros negativos para el funcionario en la calle virtual. Algo de la interna libertaria se mezcla sin dudas en la falta de reacción de muchas cuentas que tributan a Santiago Caputo y que no aparecieron en el debate público. El miércoles Adorni volvió a tocar el pico de menciones negativas: fue el tercer día con mayor volumen de conversación con más de 204.000 publicaciones, sólo superado por el deslomarse, la fallida conferencia de prensa y la aparición de las jubiladas prestamistas.

Escenografías del poder

A eso se sumó que Milei apareció asociado a dos figuras de alta negatividad: Adorni y Karina. Ambos aportan “emociones negativas hacia el presidente en al menos 6 de cada 10 publicaciones”. Al Presidente no le importa y asume el riesgo. La distribución de lugares en los palcos dejó la foto del poder tal como lo concibe la Secretaria General: un reporte indiscutido a su jefatura. Junto a ella y Milei estuvieron Luis Caputo, ministro de Economía, apuntado como el autor de los disgustos internos por la mala praxis política, y Sandra Petovello, una fiel javierista. Allí también estuvo Pablo Quirno, el canciller, uno de los nombres que más sonó para reemplazar al jefe de Gabinete, llegado el caso. Escenografías del poder. Lejos está aún el Gobierno de conseguir una narrativa que lo saque del conflicto. Se mantiene en modo defensivo, agravado por el bajo volumen de esa defensa.

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Esta semana la Casa Rosada retomará la dinámica política, con la nueva conferencia de Adorni. La mesa política tiene poco para mostrar y a eso se agrega un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos para participar de la conferencia global del Instituto Milken, el miércoles. Los proyectos del oficialismo en el Congreso están paralizados. El Senado sigue sin convocar a sesión, a pesar de ser la cámara más favorable para el oficialismo. La única prioridad es la reforma electoral, pero no tiene los votos, lo que se traduce en que ni siquiera se hayan definido aún los giros a comisiones. No hay mucho a cambio para los gobernadores. Por ahora se empezarán a negociar los pliegos de los jueces. El Gobierno viene demorado en el envío de las coberturas de vacantes en el interior, y de ahí la queja de los aliados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

Plata no hay. La consultora Politikon Chaco publicó esta semana un informe preocupante sobre las cuentas de las provincias, que cayeron en un déficit financiero del 2,9% en apenas un año, cuando ostentaban cuentas superavitarias. Se ven incluso con números en rojos distritos aliados como Chubut (8%), Chaco (7,3%) y Mendoza (5,8%), Ciudad de Buenos Aires (2,1); Catamarca (0,8); Corrientes (3,6), Entre Ríos (2,8), Misiones (1,9) y Santa Fe (0,2). De ahí el apuro de Caputo por elegir a 12 provincias para darles adelantos para gastos corrientes. Peligroso. Son todas provincias gobernadas por mandatarios que decidieron sostener políticamente a Milei.

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El centro vacío

Ese sector fue el gran ausente del debate político de esta semana: el centro vacío. Son los espacios que agrupan a las provincias, de identidades difusas, o que aparecen aliados al Gobierno. Incluso diputados de relevancia como Miguel Pichetto, Nicolás Massot o Martín Lousteau ni siquiera aparecieron por la sesión para el informe de Adorni. Hubo rumores en la previa de que algunos de ellos preferían suspender la convocatoria preocupados por la reacción de Milei, que al final, terminó peleando con Myriam Bregman y los periodistas.

Miguel Ángel Pichetto

Hay un dato revelador de la encuesta de Atlas Intel que se conoció esta semana respecto del devenir del rechazo a Milei entre quienes eligieron la opción de Provincias Unidas o las fuerzas provinciales en la elección legislativa del año pasado. El rechazo a Milei llega al 92,3% entre quienes votaron a Provincias Unidas y a 90,1% entre quienes optaron por fuerzas provinciales. Se transparenta un enorme vacío de representación en las fuerzas políticas que dicen querer caminar por el medio pero que tras las elecciones terminaron apoyando la mayoría de las reformas del Gobierno en el Congreso. Otro dato interesante es el rechazo a Milei entre quienes votaron el blanco, que llega al 90,7% y los que no fueron a votar, con 88,1%. Evaluada la imagen por regiones, el Norte Grande es la que muestra menos apoyo al Presidente con 70,6% de imagen negativa, ese mismo conglomerado de provincias que le hizo perder al peronismo la última elección. El mejor número el Gobierno lo encuentra en el interior de Buenos Aires con 39,4% de aprobación. En términos totales, Milei sigue en baja: subió la desaprobación al 63% y bajó el apoyo al 35,5%.

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Tampoco los nombres de esos representantes del centro político traccionan imagen. Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta aparecen con 12% y 11% respectivamente. En la encuesta de Management & Fit de este mes aparece Maximiliano Pullaro con 10,2%, Ignacio Torres, con 7,8% y Martín Llaryora, con 7,9%.

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora

A propósito del gobernador de Córdoba, habló esta semana con Axel Kicillof. El bonaerense estará el viernes de recorrida provincial en un acto del gremio de Héctor Daer, en La Falda, se verá con el intendente de Cosquín y cerrará con un discurso en la universidad tecnológica. Fue una charla de cortesía para avisarle que estaría recorriendo la provincia. Hablan seguido.

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El posicionamiento de esos gobernadores terminó el año pasado con la aprobación de la emergencia en discapacidad o la ley de financiamiento universitario, incumplidas por la Casa Rosada. Hoy no están dispuestos a avanzar con iniciativas que promuevan alivio a los que menos tienen. Pero sí actúan como freno a las iniciativas de Milei. Hasta ahora el Gobierno no pudo avanzar con los proyectos que presentó, entre ellos, una nueva ley de propiedad privada, falsas denuncias, pliegos de jueces y reforma electoral, en el Senado, y ley hojarasca en Diputados. Tampoco ninguno de esos proyectos promueve un anzuelo a los gobernadores, más allá de influir en el nombramiento de jueces, ni generan una narrativa oficialista que le provoque un sacudón de expectativas a los libertarios. Una encuesta que circula reservadamente en Córdoba muestra que en abril Milei entró en un momento político más delicado que una simple baja de imagen y el estudio focaliza en que el problema ya no es solo cuánto apoyo conserva, sino qué tipo de vínculo le queda con la sociedad. Ninguno de los proyectos en danza está apuntado a retomar una narrativa de futuro que alivie el agobio cotidiano.

Sin los 37

La oposición trabaja en hilvanar propuestas, pero aún está lejos de alcanzar el número necesario para forzar una sesión. Tienen en carpeta endeudamiento familiar, emergencia pyme y un régimen de protección de la industria nacional, licencias parentales, prevención de adicciones y los recortes en salud. El problema no son tanto los 129 que se necesitan en Diputados, sino los 37 para abrir sesión en el Senado, que no los tienen y por este año, no los tendrán. “Nosotros no sacamos nada pero ellos tampoco, es suficiente”, se esperanza un jefe peronista. La situación de Adorni tampoco es prioritaria. “Podemos emplazar a la comisión, pero no es una estrategia recomendable una moción de censura”, apuntan en el bloque de UP.

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El peronismo está aprovechando los errores de Milei y el vacío que dejan los del centro. Si hasta se les abrió una ventana institucional, que cerraron el PRO y la UCR por la alianza con el Gobierno. Es el mismo reproche que hace por ejemplo Larreta a sus ex aliados. No entiende el rol que juega el bloque de su ex partido en el Congreso. El ex jefe de Gobierno porteño sonó esta semana como hipotético nombre para un eventual gobierno peronista. Cerca suyo se ríen. “Solo trabajamos en la ciudad”, se desentienden de cualquier posibilidad de un frente antimilei nacional y recorren solo el territorio porteño.

Patricia Bullrich y Jorge Macri

Con Bullrich lanzada, Jorge Macri tendrá que afilar su diálogo para conseguir una alianza con los libertarios o que le abran una PASO. Nada de eso está en los planes de Karina Milei. El jefe de Gobierno porteño quiere influir en la provincia. Viene de ahí. La mayoría de los intendentes del PRO en territorio bonaerense responden a Jorge Macri, con menor influencia de Santilli y menos aún de Pareja. “Van a tener que venir a negociar igual”, dicen cerca del macrismo sobre el devenir electoral que se va perfilando. Dato al paso. Santilli va a tener que afiliarse a LLA para ser el candidato.

Economía a fuego lento

El Gobierno se aferra a la idea de la recuperación. Lenta, dicen. No hay entre los voceros oficiosos libertarios un diagnóstico terminal en lo económico. Reconocen sí una dualidad social que tiene su correlato también en las encuestas. Los votantes de mayor nivel adquisitivo tienden a apoyar a Milei, como antes a Mauricio Macri. El modelo para Milei es inamovible pero va dando señales de retoques para incentivar el consumo, como los créditos del Banco Nación, el tope a los aumentos en combustibles y agua, o la acumulación de reservas. Tiene por delante un trimestre más ameno por la liquidación de la cosecha, aunque debe instrumentar la garantía de préstamos que consiguió Caputo para el pago de deuda de julio por más de US$4000 millones.

La inflación de abril romperá la racha alcista de los últimos 10 meses y se vio una leve recuperación de la industria. Mostró un crecimiento de 3,6% interanual y de 5% respecto de febrero, según la Unión Industrial Argentina, eso sí, impulsado principalmente por el sector energético y agropecuario, un escenario muy heterogéneo que genera pérdida de puestos de trabajo registrado en el sector privado. De todas formas, el primer trimestre cerraría con una baja de 2,7% respecto al año anterior. La UIA marca varios asteriscos en su último informe correspondiente a marzo. “La producción vinculada a la construcción presentó un crecimiento mensual sin estacionalidad: los despachos de cemento crecieron +5,2%, y el Índice Construya +1,3%. Sin embargo, el sector continúa rezagado, ubicándose aún por debajo de 2022 (con caídas de -19,7% y -30,5%, respectivamente)”, señala. Respeto de producción de autos registró una recuperación mensual (+12,6%) que, dice, “todavía muestra un desempeño menor al primer trimestre del año anterior durante el primer trimestre (-19%)”. Crecieron los datos productivos vinculados al sector de alimentos y bebidas: faena vacuna (+3,3%), producción láctea (+4,6%), y molienda de oleaginosas (+30%). El patentamiento de maquinaria industrial cayó -6,3% en el mes, profundizando la contracción durante el primer trimestre (-8,1%). Y en el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una caída mensual de -1,5%. La variable es que aumentó la liquidación de divisas del sector agroindustrial (+54,2% s.e.), impulsado por factores estacionales vinculados a la cosecha. La mejora industrial mensual también se reflejó en la producción de acero y metalmecánica (+30% y +1,5%).

Luis Caputo, ministro de Economía

¿Reforma laboral sin FAL?

En Economía especulan que habrá una recuperación del poder adquisitivo por la baja de la inflación pero las paritarias negociadas están todas por debajo de lo que ya se registró en marzo con la suba de precios minoristas de 3,4%. Los gremios aprovechan la negociación salarial para ratificar los convenios. “Digan lo que digan les embarramos la cancha”, aporta un líder gremial sobre el devenir de la reforma laboral, que hoy sigue vigente, pero transita por un camino minado. La CGT volverá a apelar el fallo que benefició a la Casa Rosada con lo que esperan volver a frenarla. De ahí el apuro por ratificar los convenios un año más en la negociación paritaria. Los empresarios apoyan. Lo que menos quieren es conflictividad social en momentos en que ellos tampoco tienen caja.

Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cotitulares de la CGT

“Es probable que no les explote la economía, pero socialmente se les terminó el plazo”, reflexiona un integrante de la CGT que endureció su discurso contra el Gobierno sin activar otro paro general. Dicen no necesitarlo por el desgaste que ya sufre el Gobierno que generará que solo se precipite pos mundial. Los gremios del transporte, como la UTA, tampoco consiguen destrabar sus conflictos internos con el Gobierno. Es un sindicato siempre clave para activar cualquier medida de fuerza.

El sindicalismo maniobra en las opciones políticas dentro de la Casa Rosada. El triunviro Cristian Jerónimo logró un canal de diálogo con Eduardo “Lule” Menem vía Dario Wasserman, el presidente del Banco Nación. Son vecinos. Gerardo Martínez mantiene el canal con Santiago Caputo pero la que más accedió fue paradójicamente Patricia Bullrich en la negociación legislativa de diciembre pasado. Por ahora apuestan a la demora del Gobierno que aún no reglamentó la reforma, e incluso hay dudas respecto del FAL, el fondo para despidos, por su compleja ingeniería de instrumentación. Deben habilitarse fondos de inversión para tal fin, con el aporte que antes iba a la Anses.

El Gobierno todavía padece el rezago del daño autoinfligido, sin aciertos de la oposición, que camina por la cornisa de sus propias internas.