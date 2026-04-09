Política

Ungido por Cristina Kirchner, Wado de Pedro encabezará la delegación del PJ en una cumbre convocada por Pedro Sánchez y Lula

El encuentro de partidos, movimientos democráticos y líderes globales se realizará los días 17 y 18 de abril en Barcelona. El objetivo es la defensa de la paz y la democracia

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"Wado" de Pedro y Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner posa con Wado de Pedro

Ungido por Cristina Kirchner, el senador Wado de Pedro encabezará la delegación del Partido Justicialista (PJ) que participará en la cumbre global convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Barcelona. El encuentro, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril, reunirá a partidos políticos, movimientos democráticos y líderes de todo el mundo en defensa de la paz y la democracia, y se perfila como una de las citas internacionales más relevantes del año para el progresismo global.

La decisión de que De Pedro lidere la representación argentina fue instruida directamente por la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, quien confirió a la comitiva la responsabilidad de llevar a la cumbre la preocupación del peronismo sobre la escalada belicista a nivel mundial y la situación política interna de la Argentina.

Según informaron desde el partido, la delegación justicialista denunciará ante el foro internacional el “industricidio” y la crisis social generada por el modelo económico del presidente Javier Milei, la degradación institucional y la “proscripción” de la propia Cristina Kirchner.

El evento contará con la participación de líderes internacionales como Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay), António Costa (Consejo Europeo), Teresa Ribera (Comisión Europea) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), entre otros. La cumbre busca constituir un espacio común para el impulso de acciones coordinadas en defensa de la democracia, los derechos fundamentales y la cooperación internacional frente al avance de corrientes autoritarias.

La agenda de trabajo prevé dos jornadas intensas: el 17 de abril se realizarán seminarios, paneles y talleres organizados por entidades asociadas, abordando temas como la gobernanza económica, la defensa de la democracia, la transición digital, la acción climática, las migraciones y las estrategias de comunicación. El 18 de abril se celebrará un acto público con intervenciones de los principales líderes, donde se sintetizarán los debates y se proyectará una agenda común para la acción internacional progresista. Se espera la participación de más de 60 ponentes, en más de 25 sesiones, con representación de alrededor de 40 países.

Cristina Fernández de Kirchner - Lula Da Silva
Lula da Silva visitó a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

La comitiva argentina, además de Wado de Pedro, estará integrada por diputados nacionales como Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik; la economista Delfina Rossi; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez; la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno; y la diputada provincial y secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

El PJ llevará a la cumbre un diagnóstico crítico de la situación nacional. Según adelantaron, expondrán el impacto del actual modelo económico sobre la industria y el empleo, el aumento del endeudamiento familiar, la pérdida de autonomía económica y el crecimiento de la desigualdad. La delegación justicialista también pondrá el foco sobre el “lawfare”, la persecución judicial y la proscripción de Cristina Kirchner, a la que consideran la principal figura opositora del país.

Además de la situación argentina, la comitiva expresará su rechazo a la escalada bélica impulsada por Estados Unidos e Israel y abogará por la resolución pacífica de los conflictos internacionales y la no injerencia en los asuntos internos de los países. En contraste con la agenda internacional que sostiene el gobierno de Milei, el peronismo buscará posicionarse ante la comunidad global como un actor comprometido con la defensa de la paz, los derechos sociales y la democracia.

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